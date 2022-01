Conforme a los criterios de Saber más

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco afirmó que se reunió en cinco oportunidades con la lobbista Karelim López en la Casa de Pizarro.

Pacheco y López son investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias, debido a las presuntas irregularidades en la licitación de una obra en la que se otorgó la buena pro al consorcio Puente Tarata III, vinculado a Karelim López.

Según explicó Pacheco, se reunió con la empresaria –a pedido de ella misma– para tratar sobre un proyecto social.

“Habrán sido cinco reuniones, porque hubo días en que no se ha reunido conmigo. Me ha esperado todo el día, no he llegado y se retiraba. Las reuniones que he tenido con ella han sido de 10 a 20 minutos, a lo mucho”, explicó.

Pacheco señaló que “ella [López] llegaba a Palacio de Gobierno por un tema de proyección social, aunque usted no lo crea, la señorita Karelim López apareció en Palacio de Gobierno. Y es una persona que conozco de años anteriores, [...] a plantear actividades de proyección social en favor de los niños del Perú con ayuda que ella iba a traer, como a toda persona se le recibe en Palacio de Gobierno, porque somos un gobierno de izquierda que recibe a todo el mundo”, expresó en la Comisión de Fiscalización.

El ex secretario general de Palacio agregó que López tenía pensado organizar una actividad por Navidad para niños de diferentes regiones.

“Se iba a traer de cada región del Perú a una representación de niños para que se pueda realizar una especie de Teletón. Iba a convocar a empresas, amigos, conoce a muchas personas que podían apoyar estas causas. La señorita Karelim en el transcurso comienza a elaborar su proyecto”, agregó.

El Comercio informó que la lobbista ingresó en seis ocasiones a Palacio de Gobierno en la gestión del presidente Pedro Castillo.

El reporte de visitas indica que tres reuniones fueron con el mandatario y otras tres con Pacheco. La última cita fue el 8 de noviembre.

Origen del dinero

Bruno Pacheco también respondió por los US$20 mil hallados por el Ministerio Público en el baño de su oficina de la Casa de Pizarro.

Ante los parlamentarios, el exfuncionario aseguró que el dinero era una donación de sus hermanos para que pague una defensa legal por el caso que se le había abierto por las presuntas presiones que habría ejercido en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Yo en ningún momento he recibido corrupción de nadie. Ustedes sabrán que este tema del ascenso causó una denuncia. Por eso tuve que buscar una defensa legal y hay que pagar eso con dinero. Entonces, en esa instancia lamentablemente, por circunstancias, un día antes del allanamiento, justo ese día tenía que pagar mi defensa legal, un día antes justo había recibido el dinero”, añadió Pacheco.

“Le dije a mi familia que necesitaba dinero y ellos me dieron ese dinero. Como familia grande, tenemos herencia de mis padres, mi familia tiene terrenos en Junín y el dinero se distribuye entre los hermanos. Tengo los contratos de la compra y venta de esos terrenos”, indicó el ex secretario general de Palacio.