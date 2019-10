Ernesto Blume nos recibe el día de su cumpleaños en un salón del Tribunal Constitucional (TC). Sigue en silla de ruedas, aunque unas muletas apoyadas contra la pared indican signos de mejoría. Afuera, el Señor de los Milagros se pasea por las calles del Centro de Lima. Adentro, tal vez por el ánimo del onomástico, tal vez por la fiesta santa, Blume trata de poner paños fríos a la complicada coyuntura política en la que se encuentra el tribunal.

—Usted fue uno de los cinco magistrados que votaron en contra de la incorporación de Ortiz de Zevallos al TC. ¿Nos podría contar por qué?

Porque considero que el caso de la elección del doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, a quien respeto y aprecio, fue una elección peculiar, si se quiere. He votado en esa línea porque creo que, en puridad, el procedimiento en general no está terminado.

—Dentro de esta peculiaridad de la que hablamos, ¿cuál es la situación actual del Congreso?

No me atrevo en este momento a dar una opinión porque hay un proceso en giro, que es un proceso competencial promovido por el Congreso contra el Poder Ejecutivo.

—Pero mientras el TC no se pronuncie, ¿es como un Congreso de Schrödinger, que está vivo y no está vivo al mismo tiempo?

Es una situación especial que vive el país, indiscutiblemente. Pero justamente nosotros vamos a analizar esa situación. Yo creo que aquí en este proceso el Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad histórica.

—¿Cuánto tiempo en total podría tomar la decisión?

Sería entre tres y cuatro meses porque solamente se contabilizan días hábiles. Ahora, en el supuesto de que la demanda sea admitida, el Ejecutivo puede contestar antes, no tomarse los 30 días. Y puede el tribunal, obtenida la respuesta, citar prontamente a audiencia.

—¿Y la medida cautelar?

Una medida cautelar se podría dictar en una semana. Pero eso depende de la complejidad del caso, de la argumentación esgrimida, de la carga procesal que tenga el TC, etcétera. Y en este caso también tenemos que evaluar si ese pedido de medida cautelar lo admitimos o no.

—Respecto a la demanda competencial, ¿usted considera que deberían tomarse todo el plazo de ley o que lo ideal sería que se resuelva en el menor tiempo posible?

Mire, desde mi punto de vista, no hablo en nombre del TC, creo que, dada la coyuntura, el tribunal debe tratar de emitir rápidamente un pronunciamiento, para disipar cualquier situación y poder marcar un derrotero.

—Si el 29 de octubre la ponencia del magistrado Ramos propone el rechazo de la demanda, ¿es posible que la votación lleve a su admisión?

Si la posición del ponente gana, ya hay resolución, para lo cual se requieren cuatro votos de siete. Pero si esa posición es rechazada, el ponente pierde la ponencia y se debe nombrar otro ponente, el cual tiene que elaborar una ponencia acorde con la posición de mayoría.

—O sea, no necesariamente esto terminaría el 29 de octubre.

No necesariamente esto terminaría el 29.

—Hace unos días se conoció un documento que en principio había partido de su despacho en el que se recomendaba que se admitiera la demanda. ¿Podría aclararnos qué ocurrió?

Este expediente ha llegado a la comisión de procesos de inconstitucionalidad y competenciales; y el coordinador, cumpliendo su obligación, porque no necesita mandato, ha elaborado un proyecto de ponencia. Yo no le ordené que lo elaborara. Cuando él lo hizo, yo estaba internado en la clínica Javier Prado. Simplemente, él me comunicó: “Ya tengo el proyecto”. Cuando he llegado, pedí que se distribuyera encriptado a los magistrados para que lo tuvieran en cuenta al momento de ver la designación del ponente, cumpliendo mi deber.

—¿Le preocupa la filtración?

Lamentablemente, alguien del tribunal, incurriendo en gravísima responsabilidad [sic]… El correo electrónico del secretario general encargado, que era el doctor Sergio Ramos, es filtrado a la prensa. Y la prensa, no digo todos, construye la teoría totalmente falsa de que yo estaría interesado en ir impulsando un proyecto de admisibilidad.

—Más que una invención de la prensa fue una invención de la fuente. Creo que la historia llegó así a las redacciones.

Bueno, lamentablemente estamos presenciando un fenómeno muy curioso que es general, pero que no había afectado tanto al tribunal y ahora sí lo está haciendo: que hay filtraciones. Y filtraciones que perturban la administración de justicia. La ley dice que magistrado que viola la reserva incurre en causal de vacancia.

—¿Qué opina sobre la presencia de los magistrados en los medios de comunicación?

Yo respeto mucho el criterio de cada uno de los miembros del TC. Creo que todos tienen un denominador común, gente honesta, bien intencionada, comprometida con su función, que está pensando en el país. Pero cada uno tiene sus puntos de vista. Por lo tanto, si un magistrado va a un medio y declara, está ejerciendo su derecho de opinión. Ahora, yo en lo particular considero que, si uno analiza cada caso, no ha habido adelanto de opinión.

A mí me preocupa mucho un fenómeno que se viene produciendo en el país: que se cuestione permanentemente la labor jurisdiccional.

—¿Me podría dar algún ejemplo?

Le digo, por ejemplo, ahora yo soy el ponente del Caso Keiko [Fujimori]. A partir de esa posición, se han iniciado una serie de críticas en donde, en lo particular, a mí se me acusa de ser ‘keikista’.

—¿Usted considera que no hay intereses particulares entre los magistrados del TC?

Yo doy fe de que en el TC no existe ninguna interferencia política. Y eso es algo que realmente es una acusación que se nos formula permanentemente. En mi caso, he pasado pues de ‘humalista’, ‘vizcarrista’, ‘toledista’, ‘fujimontesinista’, ‘fujiaprista’, y ahora estoy en ‘keikista’. Todo esto se dice frecuentemente y yo soy un profesional autónomo e independiente.

—Ayer [jueves] en el programa de Mávila Huertas en Canal N, el doctor Ramos decía que un escenario intermedio sería legislar a futuro. Algo así como “para la próxima, estas son las reglas de juego”. ¿Cree que es un escenario posible?

El TC puede, en algunos casos, hacer interpretaciones que tengan en consideración situaciones que se dan y dar salidas y alternativas. Técnicamente se puede. Y yo creo que este caso es un reto para el tribunal.

—Usted tiene a su cargo la ponencia del Caso Fujimori. ¿Ya tiene el documento, sabe cuándo lo va a presentar?

Yo prometí que la semana siguiente o la subsiguiente presento la ponencia.

—Pero que ya tiene una conclusión.

Hasta que yo no termine de analizar todo, yo no tengo una opinión definitiva. Pero obviamente ya me estoy formando una opinión.