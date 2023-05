Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, coordina desde hace unos meses la organización del partido político Ciudadanos por el Perú, en el cual participan funcionarios de los sectores del Interior y de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, con acceso a recursos del Estado, varios de ellos designados durante el actual gobierno, según información obtenida por El Comercio.

De las conversaciones vía WhatsApp, a las que este Diario tuvo acceso, se desprende que esas coordinaciones se intensificaron a partir de febrero último, cuando la mandataria Boluarte tenía dos meses en el cargo. Se conoce que Nicanor Boluarte asesora de manera informal a la presidenta de la República.

Como parte del proceso de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 31 de enero pasado se presentó una solicitud para reservar la denominación Ciudadanos por el Perú, como partido político de alcance nacional. Se les asignó el código PP000686, que figura en las fichas de afiliación al grupo político.

En el chat grupal del mencionado partido, en el cual el hermano de Dina Boluarte aparece como el administrador, este Diario pudo identificar entre sus integrantes a prefectos y subprefectos de diferentes zonas del país, nombrados por la Dirección General de Gobierno Interior. También a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde Dina Boluarte fue ministra hasta noviembre del 2022.

Boluarte administraba el grupo Coordinadores CC, donde se discutía la formación de Ciudadanos por el Perú (antes Comité Ciudadano).

Chat 'Coordinadores CC'

Uno de ellos es Edwin Ugarte Nina, personero legal de Ciudadanos por el Perú ante el JNE. Ugarte participó en la campaña electoral de Dina Boluarte, y luego, entre setiembre del 2022 y marzo del 2023, obtuvo contratos por S/63.000 en el programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), del Midis.

Como parte de sus actividades para la inscripción del partido, ayer al mediodía se realizó uno de los primeros encuentros de la organización política en el local León Dorado, ubicado en Barranco, que estuvo dirigido inicialmente por Víctor Torres Merino, amigo desde la infancia de Nicanor Boluarte. Después, llegó el hermano de la mandataria.

Julio Sánchez, Víctor Torres y Nicanor Boluarte (derecha) detrás del nuevo partido cercano al gobierno de Dina Boluarte. Foto: Difusión

Este Diario estuvo presente entre los asistentes y fue testigo del discurso que dio Nicanor Boluarte en el que se refirió a los lineamientos del partido respecto a ejes como seguridad ciudadana, vivienda, minería y economía. Aseguró no tener aspiraciones personales y que el objetivo del proyecto político es formar líderes para llegar, eventualmente, al poder.

En el evento participaron alrededor de 40 personas, entre las cuales algunas tienen cargos públicos, según pudimos comprobar.

El encuentro partidario se desarrolló en el local León Dorado, ubicado en Barranco. Foto: Jorge Cerdán / JORGE CERDAN

Testigos

Verónica Peña, exdirigente del partido en Junín, confirmó a El Comercio que el hermano de la presidenta Dina Boluarte se encuentra a cargo de Ciudadanos por el Perú.

“Desde el año pasado hubo conversaciones. Ya se estaba dando la idea, la cual se ha concretado este año [...] El que lo estaba manejando era Nicanor Boluarte”, manifestó.

Peña agregó que Víctor Torres también se encuentra a cargo del proyecto político.

Asimismo, un exintegrante del grupo Comité Ciudadano (hoy Ciudadanos por el Perú), que pidió mantener su identidad en reserva, indicó a este Diario que Nicanor Boluarte cumplía el rol de coordinador en la organización política.

“Él es el coordinador a escala nacional”, afirmó.

Prefectos

Entre los funcionarios del sector Interior que participaron en las reuniones virtuales, coordinadas por Nicanor Boluarte, está Peggy Arias Barrios, prefecta de Ica, designada en enero último.

Antes, de agosto del 2021 a setiembre del 2022, Arias había conseguido órdenes de servicio por S/45.000, en Cuna Más, programa del Midis.

Asimismo, figura Grethel Pino, actual prefecta del Cusco desde enero reciente. Durante el 2022, Pino ganó contratos en Cuna Más, del Midis, por S/36.000.

A esta lista se suman los prefectos de Huancavelica y Cajamarca, Misael Menéndez y Noriel Chingay, respectivamente, quienes fueron nombrados en ese puesto en febrero pasado.

El hermano del prefecto de Cajamarca, Jorge Chingay, fue colaborador de Boluarte durante su campaña del 2021.

Otras de las participantes en las actividades de Ciudadanos por el Perú son las subprefectas distritales de Puente Piedra, Dinela Canta, y de Independencia, Diana Quispe, quienes asumieron sus puestos en enero último.

Ambas asistieron en el evento del partido realizado ayer en Barranco.

Reunión virtual Coordinador y funcionarios participantes 1 Nicanor Boluarte Coordinador de reuniones del partido Ciudadanos por el Perú 2 Carlos Gama Beltrán Director de Monitoreo de Gestión de Prestaciones Sociales del Midis 3 Diana Quispe Zúñiga Subprefecta de Independencia 4 Dinela Canta Cullampe Subprefecta de Puente Piedra 5 Gregorio Nina Peña Coordinador de Apurímac de PAIS, adscrito al Midis. 6 Grethel Pino Chávez Prefecta regional de Cusco

Reunión virtual: Funcionarios participantes 1 Noriel Chingay Salazar Prefecto regional de Cajamarca 2 Peggy Arias Barrios Prefecta regional de Ica 3 Roberto Mestas Goizueta Jefe de la Unidad Territorial de Abancay de Foncodes (Midis) 4 Rogger Barrios Caballero Especialista en higiene alimentaria de la Diresa

Del Midis

En una de las últimas reuniones virtuales del grupo organizado por el hermano de la presidenta, también figura Carlos Gama Beltrán, director de Monitoreo de la Gestión de las Prestaciones Sociales del Midis.

Gama Beltrán fue designado por la entonces titular del Midis, Dina Boluarte. En el 2017, cuando Nicanor Boluarte era el gerente general del Sencico, ente adscrito al Ministerio de Vivienda, Gama era gerente zonal de esa entidad en Arequipa.

Además, aparecen dos personas que laboran en órganos del Midis, desde que Dina Boluarte era titular de este sector: Roberto Mestas, responsable de la Unidad Territorial de Abancay de Foncodes, y Gregorio Nina Peña, coordinador de la Unidad Territorial de Apurímac del programa PAIS.

Los operadores

Como promotor de Ciudadanos por el Perú está Víctor Torres, amigo de Nicanor Boluarte, que empezó a contratar con el Estado mediante órdenes de servicio emitidas por programas del Midis, en la gestión ministerial de Dina Boluarte.

Ficha de afiliación al partido Ciudadanos por el Perú

En condición de dirigente del partido se encuentra Kanebo Vargas Campos, otro colaborador de la campaña de Dina Boluarte.

Entre el 2021 y el 2022, fue jefe del programa Cuna Más.

A ellos se suma Julio Sánchez Pumacayo, amigo y paisano de Nicanor Boluarte, así como promotor político en Lurigancho-Chosica.

Versión de Nicanor

A la salida del evento partidario en Barranco, Nicanor Boluarte fue abordado por El Comercio para preguntarle sobre su papel en la formación de Ciudadanos por el Perú.

El hermano de la mandataria negó que fuera el impulsor de la creación de Ciudadanos por el Cambio.

“No soy coordinador de nada, soy uno más. A mí me han invitado a la reunión como comité ciudadano, pero yo no soy el vocero del partido. He venido para hablar de temas generales, de política”.

Respecto a la presencia de funcionarios de entidades públicas en las reuniones para la creación de este partido, Boluarte alegó que “cada persona responde por sí misma”.

Este Diario trató de recoger la versión de otras personas mencionadas en este informe, pero no hubo respuestas hasta el cierre de edición.