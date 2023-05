El congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia, viajó fuera del país el último miércoles, solo un día antes de la sesión del pleno en la que se tiene prevista la segunda votación de la ‘Ley Mordaza’. La semana pasada, el legislador de Perú Libre había enviado la propuesta a un cuarto intermedio en medio de la pérdida de apoyo de otras bancadas a la propuesta impulsada por el grupo izquierdista.

Iniciada la sesión del pleno y en medio de la expectativa por la segunda votación, Américo Gonza no se hizo presente en el pleno. Consultado por la ausencia de su compañero de bancada y en medio de las versiones sobre su salida del país, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, indicó a El Comercio que, en efecto, había salido al extranjero. “A última hora creo que le autorizaron el viaje y tengo entendido que no coordinaron la sustentación [de la segunda votación]”. dijo.

Consultado sobre cuál fue su destino , respondió que -según les dijo- viajó con destino a El Salvador. En tanto, fuentes parlamentarios también indicaron que el congresista había pedido licencia para viajar a ese país. Desde el despacho del congresista, sin embargo, no hubo respuesta ante las preguntas sobre el viaje.

Registro migratorio de Américo Gonza

El Comercio accedió al registro de movimientos migratorios del congresista. Allí se corrobora que Américo Gonza salió del país con destino a Panamá el miércoles 24 de mayo. En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante, quien también está en una visita a ese país organizada por la ONG CIT Perú, dijo a este Diario que su colega no está con su delegación, pero acotó que “tengo entendido que coincidiremos en la visita al vicepresidente de El Salvador [Félix Ulloa] ”. Esa reunión está prevista para esta tarde.

¿Qué pasará con la segunda votación?

Fuentes parlamentarias indicaron que a pesar de la ausencia de Américo Gonza, el proyecto todavía podría ser visto en la sesión del pleno de este jueves. Para esto, tendría que participar otro representante de la Comisión de Justicia, como el vicepresidente, José Balcázar (Perú Bicentenario). Al respecto, el legislador Balcázar comentó a este Diario que “están pidiendo postergación de ese caso”. Consultado sobre si él u otro integrante de la Comisión de Justicia podría regresar el proyecto al pleno, no respondió.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi comentó a este Diario que “un dictamen lo sustenta el presidente de la comisión”, pero que “por excepción”, lo podía hacer el vicepresidente. Martín Cabrera, especialista en temas parlamentarios de 50+1, coincidió en que el vicepresidente del grupo podría sustentar el proyecto ante la ausencia de Gonza.

El Comercio reportó en la víspera que en los últimos días y luego del debate en el pleno sobre esta segunda votación la semana pasada, el apoyo que tuvo la Ley Mordaza en la primera votación se había diluido. Esto a partir del cambio de posturas en bancadas como Acción Popular y APP.

El congresista José María Balcázar es el vicepresidente de la Comisión de Justicia (Foto: Andina)

Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, ratificó este jueves que no apoyarán la iniciativa Además, coincidió en que el vicepresidente o el secretario de la Comisión de Justicia, Alex Paredes, podrían sustentar el proyecto. “Por la salud del Congreso y la estabilidad que necesitamos, tienen que ponerlo a debate y someterlo a votación. Y ya hemos escuchado en el pleno anterior que la mayoría de bancadas está a favor de que esto se archive”, declaró a Canal N.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, comentó a El Comercio que a los gremios periodísticos se les había informado que solo Américo Gonza, por haber sido quien solicitó el cuarto intermedio, podía hacer que el tema vuelva al pleno para la segunda votación.

“Incluso teníamos información de que el cuarto intermedio se podía volver eterno, que él podía decidir no traer el tema de vuelta hasta dejar enfriarlo. Lo que cunde es la incertidumbre [...] La próxima semana es semana de representación y no se verá en esa. Estamos en eso: el proyecto de ley está dormido, no está muerto. Lo mejor hubiera sido votarlo porque estamos convencidos de que hay los votos para rechazarlo”, declaró.

Lainez advirtió que con esto, persiste la amenaza contra la prensa que representa este proyecto de ley. “No está muerto, pueden traerlo en cualquier momento. Eso es lo más peligroso: mientras está el nivel de exposición y expectativa de los medios, los congresistas se repiensan la decisión que van a tomar sobre un tema que afecta la liberta de prensa; pero Gonza podría traer este tema, en alguno de los plenos, a las 11 de la noche. Nosotros nos mantenemos vigilante”, comentó.

