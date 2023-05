El expresidente ejecutivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), adscrito al Ministerio de la Producción, declaró ante la Fiscalía de la Nación que el congresista Darwin Espinoza le pidió colocar en puestos de trabajo en esa entidad a sus “recomendados”. El testimonio forma parte de la carpeta fiscal del caso ‘Los Niños’, que involucra a este y otros legisladores de Acción Popular que hoy enfrentan una denuncia constitucional del Ministerio Público.

El testigo es Pedro Saravia, quien ocupó el mencionado cargo entre enero del 2022 y febrero del 2023. Su designación fue firmada por el entonces presidente Pedro Castillo y su ministro de Producción, Jorge Prado Palomino, también investigado en el caso ‘Los Niños’. Según conoció El Comercio, su declaración ante el área de Denuncias Constitucionales e Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación se recogió el 24 y 26 de abril pasado en la sede central del Ministerio Público.

El 24 de abril, ante la pregunta de si en algún momento recibió “presiones” de parlamentarios o de altos funcionarios, el testigo declaró que lo “llamaban indicando que eran congresistas de la República o también que trabajaban en la PCM, mediante los cuales me señalan que enviarían currículums para buscar un puesto de trabajo en Sanipes”. Según refirió, su respuesta era que no atendía por ese medio y que vayan a su oficina.

Parte de la declaración de Pedro Saravia ante al fiscalía del 24 de abril pasado.

Consultado sobre si las personas que lo llamaban se identificaban, respondió que “en una de esas llamadas se identificó como el congresista de la República Jhaec Darwin Espinoza Vargas, pero nunca corroboré porque no lo conozco”. Respecto a los trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros, indicó que también se identificaron, pero que no recuerda sus nombres.

Luego, la fiscalía le preguntó qué pedido le hizo Darwin Espinoza. “Me solicitaba que coloque a unos ingenieros que eran sus recomendados como trabajadores de Sanipes en Chimbote, a lo que no le hice caso, por eso le corte la llamada [...] Eran para puestos de inspectores de Sanipes en Chimbote”, expresó. El legislador acciopopulista es representante la región Áncash, a la cual pertenece la ciudad de Chimbote.

Al cortarle la llamada, de acuerdo con la versión del exfuncionario, el congresista no le llegó a decir los nombres de sus “recomendados”. Sin embargo, también afirmó que las llamadas se dieron “en más de una ocasión, pero no lo puedo precisar” y que ocurrieron a inicios de su gestión. “Eran pedidos reiterativos para colocar a los ingenieros en Sanipes de Chimbote”, refirió.

Saravia también relató que dentro de esas llamadas no existió una “presión” para colocar a esos recomendados y que no recibió llamadas similares de otros congresistas. Además, refirió que no tiene los registros de dichas llamadas en su celular porque su equipo fue cambiado en septiembre del año pasado.

Los acciopopulistas Darwin Espinoza y Elvis Vergara, investigados por el caso 'Los Niiños', durante la votación de la acusación constitucional en su contra. / ERNESTO ARIAS

Posteriormente, comentó que se quejó sobre lo ocurrido con en el ministro de la Producción. “Mediante una llamada, le hice saber al ministro Jorge Luis Prado Palomino, indicándole que el señor Darwin Espinoza me estaba presionando, que mi persona no iba a permitir eso [...] a lo que el señor Prado respaldó mi gestión”, manifestó. Añadió que hizo la queja luego de que le “llegó el rumor” de que lo iban a sacar del puesto.

El Comercio llamó y envió mensajes al congresista Darwin Espinoza, así como a su actual abogado, para tener su versión frente a este señalamiento. Sin embargo, hasta el cierre de este no hubo respuesta.

El testimonio obra en la carpeta del caso Los Niños. No obstante, la denuncia constitucional que presentó la semana pasada la Fiscalía de la Nación conta Darwin Espinoza y otros tres legisladores de Acción Popular se hizo a partir de una desacumulación del caso principal y solo se centra en las presuntas irregularidades vinculadas al Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda. Los hechos en otras entidades, como el Ministerio de la Producción, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú, continúan bajo indagación preliminar.

Reclamos

En mayo del año pasado, el dominical Cuarto Poder publicó chats entre el entonces ministro Jorge Prado y su entonces secretario general, Manuel Vásquez. En uno de estos, de enero de ese año, el segundo refiere que no tiene el currículum de un grupo de personas y que “sería bueno que los pida para seguir avanzando”. El ministro replica que “se los pedí a Darwin y me respondió que te los habían enviado”.

El exministro de la Producción Jorge Prado también es investigado por la fiscalía. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec / JOEL ALONZO

A esto último, el funcionario respondió que “solo usted me envió algunos que ya están saliendo. Los demás no”. Prado reconoció los chats, pero dijo que eran “una broma”. En otro chat del 29 de enero, el ministro pide “una lista de las solicitudes realizadas por los muchachos y el estatus. Están molestos porque dice que hay varios que no salen”. El secretario le responde con una lista de diez nombres, uno de los cuales es Pedro Saravia en Sanipes.

Ante el Ministerio Público, Saravia refirió que envió su currículum a Manuel Vásquez tras encontrarse con él en “una reunión social” en enero del 2022, y que una semana después lo llamaron para que el mismo funcionario lo entreviste para el cargo. Otra semana después, indicó, salió la resolución con su nombramiento. “Yo ya tenía una amplia experiencia en el sector pesquero público y privado”, acotó.

El mismo reportaje da cuenta de un audio en el que Saravia le reclama al ministro por presuntos pedidos ilegales de un legislador. “Yo me voy a la calle; él se va del Congreso y se va a la cárcel, porque ese pata no puede venirme chantajeando”, dijo. “Tú no te preocupes, Pedro, nosotros hemos venido trabajando tranquilos”, le respondió Prado.

En sus declaraciones a la fiscalía, Saravia reconoció esa conversación y confirmó que se estaba refiriendo a Darwin Espinoza. Luego, detalló que esto ocurrió luego de que le llegó una llamada indicándole que lo “estaban sacando del puesto”. “Por eso llamé al ministro”. Sin embargo, también dijo que en la grabación había “exagerado”. “El hecho de que me saquen de mi cargo, lo consideré un chantaje, por eso dije, si quieren que me vaya, me voy mañana”, añadió.

La investigación el caso Los Niños es dirigida por la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Foto: Hugo Pérez/ @photo.gec

Cuando se le preguntó por qué vinculaba las acciones de Darwin Espinoza a su posible destitución, la defensa del testigo solicitó que la declaración se suspenda para “tener mayor certeza en la información que se está brindando”. La diligencia se reanudó el 26 de abril pasado.

Ese día, precisó que la llamada sobre la supuesta intención de sacarlos del puesto provino Manuel Vásquez y que supuso que su cambio se debía “a las llamadas que recibía por parte del congresista que se identificó como Jhaec Darwin Espinoza Vargas, a quien no le había hecho, pero nunca me cambiaron, porque permanecí en el cargo hasta febrero del 2023″.

En esa segunda diligencia, Saravia también negó haberle enviado su currículum a otro funcionario más que Manuel Vásquez o a algún congresista. Consultado sobre por qué su nombre figura en el referido chat entre Jorge Prado y su entonces secretario general, replicó: “No sé por qué mi nombre aparece en esa lista, no tengo ni la menor idea”.

Aquel día también participó la defensa legal del congresista Darwin Espinoza, entonces ejercida por el abogado Alan Manuel Fernández Rojas. Este preguntó al testigo si antes de la llamada de Manuel Vásquez “había recibido algún chantaje respecto a que le concluirían de su cargo”. Pedro Saravia dijo que no.

Pese a señalamientos a Espinoza Acción Popular esperará trámite de denuncia Este miércoles, El Comercio informó que la carpeta fiscal del caso 'Los Niños' incluye chats atribuidos a la esposa de Darwin Espinoza. En estos, ella conversa con una funcionaria de Sencico -entidad adscrita al Ministerio de Vivienda- para copar esa institución con funcionarios elegidos a dedo, de acuerdo con una denuncia en manos del Ministerio Público. Al respecto, el vocero alterno de la bancada de Acción Popular, Ilich López, dijo a este Diario que el tema está bajo investigación y que respetarán el proceso que seguirá la denuncia antes de pronunciarse al respecto. El legislador -también investigado por el caso Los Niños- dijo que no tenía mayor información sobre el tema y que "todo está en investigación y hay que respetar el debido procedimiento. Tendrán que enviar sus informes quienes correspondan". Consultado sobre si tienen una posición como bancada frente a la denuncia constitucional contra sus colegas, solo dijo que las posturas de su grupo parlamentario "serán de acuerdo a ley". "Todas las denuncias van a ir de acuerdo a ley. El colegiado va a tener que emitir un informe, que será sometido a un proceso en las instancias pertinentes. Posteriormente a ello, si es que va el procedimiento, actuaremos de acuerdo a ley". Otros legisladores de Acción Popular, como María del Carmen Alva y Karol Paredes, no respondieron a consultas sobre el tema. En tanto, el exlegislador y dirigente acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde comentó sobre el tema que "de Darwin no me extraña nada" y que "es una persona sin ningún tipo de moral". "Es una persona muy cuestionada desde hace mucho tiempo. Y fue expulsado de AP junto con otros 'Niños', pero no aceptan la expulsión porque esa dirigencia no fue reconocida por el JNE [...] Por lo demás, conociéndolo como es, no me extraña que involucre a su esposa en estas conductas reprobables.". Sobre el destino de la denuncia constitucional de la fiscalía y la posibilidad de que esta no se rechace en el pleno como ocurrió con una denuncia previa contra Los Niños, el excongresista opinó que "si entra después del cambio de junta directiva puede prosperar. Si es antes, lo veo difícil. Porque necesitan los votos de 'Los Niños' para elegirla".