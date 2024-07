Luego de haber revelado que mantiene comunicación —vía telefónica— con el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón, especialistas consultados por este Diario e, incluso, el propio comandante general PNP Víctor Zanabria han advertido que el legislador José María Balcázar (Perú Libre) podría ser investigado por el Ministerio Público.

“Si yo marco a Cerrón en este momento, él me contesta. Eso quiere decir que ellos [la PNP] tienen el número original del señor Cerrón y todo el mundo habla con él. No siempre [me comunico con él], pero siempre me llama”, dijo Balcázar sin estupor el jueves en el hall de los Pasos Perdidos, mientras que el exgobernador permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023.

El legislador Balcázar, quien recientemente retornó a la bancada de Perú Libre, cuestionó el trabajo de la Policía Nacional y dio a entender que Cerrón Rojas mantenía el mismo número que tuvo antes de pasar a la clandestinidad.

“Él está cometiendo un ilícito al ocultar información a la justicia, entonces no creo que haya tenido la ligereza de dar esas expresiones porque, como noticia criminal, seguro le van a abrir una investigación fiscal” , dijo el viernes el comandante general PNP, Víctor Zanabria, desde Tacna.

Zanabria indicó que se vienen publicando informaciones falsas para despistar el trabajo de búsqueda de la PNP y que los operativos para dar con el paradero de Cerrón continúan. “No he visto todos los chats que han sido perennizados, pero en los que he observado de dos o tres personas no es el número que está utilizando” , dijo el jefe policial.

También dio a conocer que la semana pasada se realizó otro operativo para dar con Cerrón, igualmente sin éxito, y ratificó que vendría utilizando equipos de alta tecnología que dificultan triangular su ubicación exacta en tiempo real. “Todavía está en el Perú y estamos haciendo las indagaciones principalmente por fuentes humanas para poder ubicarlo” , zanjó Zanabria.

Recientemente, El Comercio informó que Cerrón se mantiene activo en su red social X, atacando a sus rivales políticos, a la fiscalía y a los medios de comunicación y llegando a realizar cerca de 500 post en dicha red solo en lo que va de julio de este año.

Puntos de vista

En tanto, el abogado penalista Andy Carrión y el exprocurador Antonio Maldonado coincidieron en que hay mérito para que el Ministerio Público realice una investigación en el marco de un presunto encubrimiento personal.

El solo hecho de conversar con un prófugo no implica este delito; sin embargo, otros elementos —como el levantamiento del secreto a las comunicaciones— podrían permitir establecer si en esas comunicaciones hubo un favorecimiento para rehuir de la justicia, lo que sí es sancionable.

De hecho, Carrión apuntó que estaríamos ante una situación muy similar a la de la legisladora Kelly Portalatino, a quien la fiscalía ya investiga por presunto encubrimiento tras revelarse presuntas conversaciones con Cerrón.

El último martes, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal abrió investigación preliminar contra Portalatino por el presunto delito de encubrimiento personal, luego de difundirse presuntas conversaciones que sostendría con el prófugo Cerrón. En estas, le aconsejaría que cambie de ubicación para que no sea capturado.

“Si él mismo lo ha reconocido, pues ameritaría una misma decisión, también indagarlo por ello. El delito de encubrimiento no se materializa únicamente con la comunicación, pero la fiscalía entiende que eso puede ser el hilo de la madeja y que esas comunicaciones podrían haber implicado alguna conducta concreta de cara a sustraerlo de la administración de la justicia” , explicó Carrión.

Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado remarcó que, al haber logrado evadir hasta el momento todos los aparatos estatales desplegados para capturarlo, ya “estamos ante un escenario de protección política de la más alta jerarquía”.

“Ante esta declaración que ha causado estupor, esta declaración desvergonzada por decir lo mínimo, este señor ofrece elementos objetivos para que el Ministerio Público inicie una investigación contra él o, por lo menos, que lo incorpore en las investigaciones que se llevan a cabo, imagino, con respecto al propio hecho de la fuga y de la evasión de la justicia”, subrayó Maldonado.

Por otro lado, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) dijo que el hablar por teléfono no es un delito, pero sí “el saber la posición donde se encuentra y no decirlo sería encubrimiento”. Más que una eventual investigación en la Comisión de Ética, agregó que son los operadores de justicia los llamados a evaluar alguna acción.

“Es un alarde de poder que está haciendo, que tiene contacto con el presidente del partido” , aseveró.

Respuesta

El parlamentario José María Balcázar, abordado por la prensa tras sus declaraciones en la víspera, buscó minimizar el tema el viernes y dijo que podía hablar “con cualquiera” y que no habría ningún problema, que no estaba prohibido.

“Lo que pasa es que como es un líder político, ustedes hacen todo un ‘buylling’. (...) Yo puedo hablar con cualquier preso, con cualquier perseguido”, dijo Balcázar en un accidentado paso por los pasillos del Congreso.

En tanto, su colega Portalatino dijo que no habría ningún delito en la comunicación que habría sostenido Balcázar.

“Hay que entender que el doctor Balcázar ha sido juez, es letrado en leyes por lo tanto ha manifestado que dentro del Código Penal no hay ninguna tipificación que genere un delito porque es un tema político-partidario”, justificó.