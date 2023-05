Además…

Tras la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, López Obrador se pronunció.





“Muchas gracias, muchas gracias por declararme ‘persona non grata’ porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder (Dina Boluarte) me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, expresó.