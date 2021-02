“No han sido dos reuniones. Me dicen [en fiscalía] si yo, a lo largo de todo este tiempo, he conversado o la he visto. Sí. En una reunión, en un matrimonio, la he visto y he conversado. Y, en una oportunidad, me he cruzado con ella en un área común, nos hemos saludado. No me reuní; me crucé: un saludo cordial de ‘qué tal, cómo está, buenos días’”

Vizcarra en el programa Nada está Dicho, de RPP. 24/02/2021