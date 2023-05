Tres asesores del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, tienen denuncias por violencia familiar y actos contra el pudor, según reveló “Panorama” este domingo.

Según el dominical, uno de ellos es Giancarlo Mendoza Fernandini, consultor del despacho ministerial y que tiene un sueldo de 15,600 soles. En el 2009 fue detenido por realizar maniobras temerarias. Al solicitarle la documentación, presentaba signos de ebriedad. Según la denuncia, se negó a identificarse, insultó a los agentes e intentó agredirlos.

MIRA AQUÍ: Ministro de Energía y Minas asegura que no se ha planteado una posible renuncia de Dina Boluarte

“Este episodio fue de hace mucho tiempo. En ese episodio yo no fui involucrado. Estaba en un auto, en ese auto habían varias personas que se comportaron de una mala manera y como estás en un grupo, te involucran en ello y listo, quedó allí, no pasó a mayores, no fue nada, allí quedó”, aseguró.

Posteriormente, Mendoza Fernandini fue denunciado en el 2014 por su expareja por violencia familiar y agresión física. Según el documento, le dijo frases ofensivas delante de su hijo y le mordió el brazo izquierdo.

Sin embargo, la mujer se retractó de la denuncia ante un fiscal, donde afirmó que no ha sido su intención exagerar los acontecimientos suscitados con el padre de su hijo y que lo “liberaba” de las acusaciones de agresión física. “Hemos reflexionado sobre lo sucedido, llegando a los mejores términos y acuerdos”, dijo la esposa ante el Ministerio Público.

Otro que registra denuncias es César Sandoval Pozo, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, quien estuvo involucrado –junto al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry- en el deslacrado ilegal de las oficinas de un asesor en el 2019.

“Empezaron las investigaciones preliminares y a mí me sacaron de toda investigación porque no tuve ninguna responsabilidad. No he sido denunciado por eso, la fiscalía en sus investigaciones me retiró de ese caso porque yo no estaba involucrado”, indicó.

Exmilitante aprista, Sandoval Pozo fue denunciado por violencia familiar . Su pareja acudió a una comisaría para acusarlo de haberla agredido físicamente, propinándole patadas y puñetes. Incluso le lanzó una silla.

MIRA AQUÍ: Más de 70 periodistas y medios fueron denunciados al menos desde el 2019

“Mi esposa ante la jueza habla todo lo que tiene que decir y la jueza nos da la razón. Mi esposa le explica en qué momento hizo esa denuncia, que no estaba bien, que no fue verdad y se desistió”, se defendió el funcionario.

La jueza le tomó su manifestación y le dijo: “‘¿Por qué no fue al médico legista?’ [Ella respondió:] ‘Por qué voy a ir al médico legista si nunca me ha golpeado mi esposo. No tenía por qué ir al médico legista’”, alegó. Luego de que la pareja de Sandoval se retractara, se determinó el archivamiento de la denuncia.

Finalmente, Ricardo Velásquez Ramírez, secretario general del Minem, registra una denuncia policial por violencia de la libertad sexual y actos contra el pudor. Fue el candidato de Perú Libre para la Defensoría del Pueblo.

Según el documento, que data del 2010, una joven de 23 años señaló que en su centro de trabajo la levantó en peso de la cintura. En pleno forcejeo le tocó los glúteos e intentó hacerlo con sus partes íntimas. Ante los gritos de auxilio, la soltó y empezó a pedirles disculpas justificándose que estaba “alegre”.

El funcionario señaló que había recibido dos noticias aquel día que se produjo la agresión para justificarse: recibió una beca y una visa de residencia. “Lo que hago es alegrarme y a quien me encuentro cerca de mí es a la señorita. Lo que hago es abrazarla de alegría. Eso es el hecho que yo me acuerdo. Fue un momento de euforia”, aseveró.