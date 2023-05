Además, aseguró que sí se podrá lograr una condena que confirme los actos ilícitos en el Caso Ecoteva, incluso sin la presencia de Alejandro Toledo y Eliane Karp.

-¿Por qué Eliane Karp nunca pudo ser arrestada en Estados Unidos, tal como sucedió, en su momento, con el expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht?

Eliane Karp tenía un pedido de extradición por Ecoteva, que es distinto al caso por el que Alejandro Toledo fue extraditado: Interoceanica. Para solicitar la extradición de Karp lo que presentó el Estado peruano fue la acusación que ya tenía el Ministerio Público, con los elementos de convicción o pruebas para que el gobierno de los Estados Unidos pudiera evaluarlo y después poder presentar la demanda o la solicitud del Poder Judicial. Lo que hay que tener claro es que, por el tratado bilateral que existe, todo pedido de extradición siempre va a ser canalizado y solamente puede intervenir el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

-¿Hace cuánto estaba en evaluación este caso?

El caso fue recibido por las autoridades de Estados Unidos en diciembre del año 2021, cuando Perú lo remitió formalmente, a través del Ministerio Público, al Departamento de Justicia. Entonces, desde esa fecha entra en evaluación del Departamento de Justicia y ellos tienen sus propios trámites internos. Digamos, la asignación del caso, la revisión, todos los ciclos para estudiar el pedido de la extradición. Entonces, lo cierto es que, además de pedir la extradición como tema de fondo, lo que contenía este pedido también era la orden de prisión preventiva contra Karp. Lo mismo que se solicitó para el señor Toledo, quien estuvo originalmente preso en un penal allá.

Pero para que exista una orden judicial respecto a Karp, el caso tenía que ser presentado al Poder Judicial de Estados Unidos. Entonces, a tu pregunta de ¿por qué no se dio un arresto provisorio? es porque el Departamento de Justicia estaba en la evaluación del expediente y aún no había presentado al Poder Judicial el pedido de extradición, que también contenía, en su interior, la solicitud de arresto.

-El abogado de Eliane Karp, días atrás, aseguró que ella no podía salir de Estados Unidos porque si pisaba el aeropuerto, iba a ser detenida. Finalmente salió con pasaporte israelí ¿Siempre se supo que podía viajar con ese pasaporte?

Hasta donde sabemos, Eliane Karp tenía más de una nacionalidad y, por lo tanto, seguramente, tenía más pasaportes que podía utilizar para movilizarse fuera del país (Estados Unidos). Ella tiene una orden de captura internacional activada ante Interpol por el pedido de prisión preventiva de Perú, no por el procedimiento de extradición en Estados Unidos.

Lo que tenía la señora [Eliane Karp] era una alerta roja, que no impide la movilización o el tránsito de las personas. Probablemente - y esto es una especulación- Estados Unidos, como es un país bastante garantista, sino hay una medida judicial propiamente contra ella en su país, esta alerta roja no hacía que no pueda salir del país.

En otros países, cuando hay una orden de captura internacional, es detenida, ¿cierto? No ha sucedido así con Israel porque, entendería, que no hay un Tratado Bilateral de Extradición.

-Ahora que Eliane Karp salió de Estados Unidos, ¿cómo queda el cuadernillo de extradición? ¿Ya no tiene efecto?

No sé si habrá una comunicación formal por parte de las autoridades americanas hacia nuestro país con relación a este tema, pero lo que sí sé es que ya no podrían hacer ninguna tramitación porque ya la señora no está en Estados Unidos.

Lo que sí está pendiente, obviamente, es el tema de la extradición de Toledo por el Caso Ecoteva. Eso sí es algo que el Departamento de Justicia va a seguir evaluando, como una ampliación seguramente.

-Claro, porque estamos hablando solamente sobre el extremo del Caso Ecoteva de la Eliane Karp. Todavía está pendiente la respuesta sobre la ampliación de extradición para Toledo ¿Eso sigue su curso?

Sí, ese [expediente] sigue su curso. El pedido original fue que extraditen a Toledo por el Caso Ecoteva, pero ya se cumplió [por el Caso Odebrecht]. Entonces lo que tendrían que evaluar ahora es la ampliación de la extradición.

-¿Eso debe partir desde nuestro país con un nuevo pedido o basta una aclaración o precisión en Estados Unidos?

El pedido del Perú sobre el Caso de Ecoteva está en marcha. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tendrá que indicarnos si necesita que se reconduzca o será suficiente con lo que Perú ya presentó para otorgar la ampliación. Entonces estamos a la espera de este proceso. Es probable que esta ampliación o pronunciamiento del Poder Judicial o de las autoridades americanas sea más rápido.

-Al menos eso es lo que se espera teniendo en cuenta que, previamente, aceptó el tema de Odebrecht que está vinculado a Ecoteva...

Claro, porque el caso de Ecoteva es como el resultado del soborno y la ruta del dinero para poder hacer efectivo, digamos, la distribución de estos bienes. El caso de Ecoteva es la consecuencia del Caso Interoceánica.

-¿La alerta roja no podría funcionar en Israel hasta que haya un pedido formal del Perú? ¿O la alerta roja no aplica en Israel?

Ese detalle, en realidad, no lo conozco porque Interpol tiene sus propios estándares, procedimientos y trámites para cada una de sus alertas. Lo que sí le puedo decir es que como con Israel no hay un Tratado Bilateral de Extradición…Entonces, es una evaluación interna, de la autoridad israelí, de si la detiene hasta esperar, digamos, el procedimiento.

-Sobre el procedimiento, teniendo en cuenta que no existe un Tratado de Extradición con Israel, se habla mucho sobre aplicar el “principio de reciprocidad” ¿Podría funcionar en este caso?

Las convenciones internacionales sí establecen este principio de reciprocidad, mediante el cual el país que es requerido puede hacer esta evaluación para entregar a la persona que está siendo solicitada para ser juzgada.

E ntiendo que las autoridades peruanas están haciendo las gestiones con las autoridades israelíes para ver la posibilidad de que pueda ser aplicado este principio [de reciprocidad], o también otros instrumentos internacionales que permitan que un caso grave como este, un caso de corrupción o de lavado de activos, que es el caso Ecoteva, y con una persona vinculada al expresidente Toledo, como la señora Karp, pueda ser evaluada en esa dimensión por parte de las autoridades israelíes para ser entregada a nuestro país. Entiendo que sí están haciendo todo el esfuerzo.

-Se va a formar el cuaderno de extradición y el Poder Judicial ya ha dicho que lo tramitará hacia Israel. Entonces, ¿con eso se inicia desde cero un nuevo proceso contra Eliane Karp?

Claro, ahí, por ejemplo, tú puedes observar que a pesar que no hay Tratado Bilateral de Extradición con Israel, no es que no se pueda hacer el pedido de extradición [de Eliane Karp]. El pedido se puede hacer. Ahora, ya depende de la autoridad que lo reciba, en este caso Israel, que pueda evaluarlo de acuerdo a las normas internacionales.

-¿Cómo queda el proceso judicial en nuestro país ? teniendo a Karp en Israel y Toledo esperando el pronunciamiento de Estados Unidos sobre Ecoteva.

La sala se pronunció por la reserva de juzgamiento, porque están pendiente estos pedidos de extradición, entonces se avanza el juicio respecto a las otras personas.

-¿Se podría tener una condena que confirme actividades ilícitas en el Caso Ecoteva sin la sentencia efectiva de Karp y Toledo?

Sí, porque la Sala podría emitir una condena, un pronunciamiento final de responsabilidad respecto a los otros acusados y reservarse efectivamente respecto a Karp y Toledo.

-Por tanto, ¿no es que el juicio por Ecoteva corra peligro o se caiga?

No. El proceso, el juicio por Ecoteva va a seguir contra los otros cuatro acusados, porque son seis. Se les reserva a Toledo y Karp. Y en el Caso Interoceánica, la etapa intermedia que estamos nosotros controlando, ahí sí continúa contra todos los que ya están involucrados, porque ya por este caso Toledo fue extraditado y podrá ser juzgado cuando pasemos a juicio oral.

-A raíz de la huída de Karp a Israel, algunos políticos han buscado responsabilidades y, entre otros, han señalado a la Procuraduría ¿Qué puede decir sobre ello?

Probablemente hay desconocimiento del trámite de extradición. Como establece el tratado bilateral, el país que requiere, en este caso Perú, concluye el pedido de extradición con la presentación del expediente ante el Departamento de Justicia, a través de los canales oficiales. Eso sucedió en diciembre del 2021. Entonces, el Perú cumplió con entregar el expediente de extradición. Una vez entregado, es el ámbito, la jurisdicción y la autonomía de Estados Unidos. Las normas de Estados Unidos no permiten que el país requirente, en este caso Perú, intervenga de manera directa en el proceso judicial.

-¿Se está evaluando en su despacho la contratación de abogados en Israel para que puedan apoyar con el análisis del trámite y legislación de ese país?

Sí, eso será parte de la evaluación que nosotros hagamos porque sí estamos viendo bien de cerca lo que las autoridades peruanas e israelíes hagan con relación al uso o no, o la canalización de estos instrumentos jurídicos internacionales que puedan permitir la extradición.

Sin duda tener a un abogado en ese país, que nos pueda ayudar a entender la legislación y ver cómo sigue el trámite allá, será importante. Pero esta evaluación la tenemos que hacer una vez que exista un poco más de claridad de cómo van a coordinar las autoridades para evaluar la contratación de abogados en el Estado de Israel.

