Tras la selección de candidatos, la terna resultante la integraron: Pedro Cartolín Pastor (7 votos), Jorge Rioja Vallejos (6 votos), y José Gutiérrez Cóndor (5 votos). Sin embargo, a fines de abril Cartolín Pastor presentó su renuncia a la candidatura por razones personales. Había sido propuesto por Podemos Perú y Somos Perú.

De esta forma, la elección estará entre Rioja Vallejos y Gutiérrez Cóndor. Aunque el tema ha sido incluido por el Consejo Directivo en la agenda del pleno, no se ha definido el día en que se dará la votación.

Para que proceda una de las designaciones, se requiere el voto favorable de al menos 87 congresistas (dos tercios del número legal). En caso ninguno logre el mínimo requerido, la Comisión especial encargada de la selección debe formular, en un plazo máximo de 10 días naturales, sucesivas propuestas.

“Una vez conseguida la mayoría de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso, la designación quedará realizada”, según establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

El abogado Jorge Luis Rioja Vallejos es un trabajador del Congreso que ha postulado a otros procesos de selección. En julio del 2021, fue uno de los 12 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, pero presentó su carta de renuncia. Ocupaba el puesto 11 en la tabla de méritos.

Al no haber concluido esta elección, el actual Congreso retomó el proceso con una nueva convocatoria a la que Rioja Vallejos también se presentó y fue declarado postulante apto. Sin embargo, no fue incluido en el cuadro de méritos de los seis primeros puestos.

En octubre del 2022, el Congreso continuó con la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo pese a que el procedimiento había sido detenido por orden judicial. En este proceso, al que Rioja Vallejos también postuló, el abogado obtuvo solo 39 votos a favor.

Según declaraciones de Rioja, ha trabajado para el Congreso en los últimos 28 años. De acuerdo con su hoja de vida, está vinculado al Poder Legislativo desde 1993. Hasta el 2001, fue jefe de Protocolo y aunque ha sido también asesor en la Comisión de Fiscalización (2009-2010) y especialista de la Comisión de Constitución (2011-2012), se ha desempeñado sobre todo como especialista en la oficina de Participación y Enlace con el Ciudadano.

Rioja Vallejos ha destacado también por haber organizado eventos y ser ponente en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega -cuyo licenciamiento fue denegado por Sunedu- y la Universidad César Vallejo.

Según el Registro de Grados y Títulos de la Sunedu, el candidato a la Defensoría del Pueblo es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Aunque no registra ninguna afiliación partidaria, Rioja Vallejos había solicitado unirse a la organización política “Cambiar para avanzar”, que no logró su inscripción.

El pasado 12 de abril, durante la ronda de preguntas de la Comisión especial, Rioja fue consultado sobre el aborto, el enfoque de género y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), temas e instituciones respecto a las que Rioja manifestó su rechazo.

Por ejemplo, consideró como un “escenario de dictadura” las decisiones de la Corte IDH.

“Hay un tema que en nuestro país quienes cultivamos el derecho constitucional en los últimos tiempos nos hemos visto sometidos a un escenario de dictadura de la decisión de la Corte Interamericana. Soy de la opinión que, desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución prevé la soberanía jurídica”.

Respecto al aborto, dijo que no corresponde a la “naturaleza” humana.

“El aborto terapéutico está legalizado. Que sea de manera abierta no correspondería a la naturaleza propia de la existencia de la vida humana”.

Finalmente, comentó que “la naturaleza del ser humano es una sola” cuando había sido consultado sobre el enfoque de género.

“Es un tema que viene discutiéndose. Las evidencias están en que nada de eso funciona. La naturaleza del ser humano es una sola, es la biológica. Las opciones que se tomen en el devenir es un tema que en su momento quizás, cuando nuestro Estado de derecho y legislación lo permita, podría darse atención. Es un escenario declarativo”.

De otro lado, para Rioja Vallejos la decisión del Poder Judicial de suspender el proceso de selección del nuevo defensor del Pueblo fue una “evidente intromisión” promovida por “un tercero sin legitimidad, como es el sindicato de la propia Defensoría”. El referido sindicato había presentado recursos debido a que consideraron que se vulneraron principios de transparencia, meritocracia y participación ciudadana.

Josué Gutiérrez Cóndor es otro de los candidatos propuestos por la Comisión especial para asumir la Defensoría del Pueblo. Gutiérrez .Estuvo afiliado hasta marzo de este año en el partido político Perú Libre, cuyo secretario general es Vladimir Cerrón.

Previamente estuvo afiliado al Partido Nacionalista hasta setiembre del 2021. Aunque no logró un escaño en las elecciones 2021 junto a esta agrupación política, fundada por el expresidente Ollanta Humala, fue elegido congresista con la coalición Gana Perú para el periodo 2011-2016.

Gutiérrez fue vocero de la referida bancada y cuestionado por algunas acciones. Por ejemplo, el viaje que hizo a Rusia junto a Alexis Humala en julio del 2011. Este viaje acarreó una polémica contra Gutiérrez en los primeros días del gobierno de Ollanta Humala.

Algunos proyectos que presentó fue la creación de un colegio de detectives y nombrar al cielo peruano como “Cielo del Capitán FAP José Abelardo Quiñones”, en honor al héroe nacional. Esta última iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en abril del 2014.

Josué Gutiérrez fue vocero de la bancada oficialista Gana Perú. (Foto: Martín Pauca/GEC) / MARTIN PAUCA

Una vez fuera del Congreso, Gutiérrez se dedicó sobre todo a la defensa legal, según declaró ante la Comisión especial.

De acuerdo con la hoja de vida presentada a este grupo de trabajo, entre agosto 2021 y agosto 2022 fue coordinador en el Congreso. La planilla de este poder del Estado muestra que Gutiérrez fue asesor del grupo parlamentario Perú Libre. Posteriormente, ingresó como profesional al Legislativo, específicamente a la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Américo Gonza (Perú Libre).

Sin embargo, Gutiérrez no solo ha estado vinculado al partido y a la bancada, también al fundador Vladimir Cerrón. En agosto del 2021, durante el allanamiento e incautación de bienes a inmuebles de Cerrón, Gutiérrez fue presentado como su abogado en la investigación por presunto lavado de activos que involucraba al partido Perú Libre.

“La criminalización de la política es evidente y eso no es correcto. Las personas cometen delitos, las instituciones jurídicas o las asociaciones jurídicas como los partidos políticos no”, dijo Gutiérrez a la prensa. Añadió que “estamos en un local partidario, los partidos políticos no cometen delito, las personas pueden cometer delito. Es un hecho sintomático que se tenga una actuación de una diligencia fiscal después de menos de 24 horas de haber recibido el Gabinete Bellido el respaldo del Congreso”.

Gutiérrez fue propuesto por Perú Libre para asumir la Defensoría del Pueblo y durante su entrevista en la Comisión especial dijo que sí tiene “la capacidad de asumir técnicamente el tema con la absoluta imparcialidad” .

Las propuestas por bancada.

Al ser consultado sobre la Corte IDH, indicó que “no estamos preparados para salir”, como país.

En otro momento, al ser consultado por el congresista Alejandro Muñante sobre un tuit publicado por la Defensoría del Pueblo el 26 de abril, por el día internacional de la visibilidad lésbica, Gutiérrez respondió: “Son deformidades que hay que corregir. Soy amante de las libertades. […] Estas deformidades son libertinajes, no contribuyen a ser institucionalidad. Hay que corregir estas conductas y no hay que ideologizar nada”.

Sin consenso

Ninguno de los dos candidatos tiene, hasta la fecha, un amplio respaldo en el Congreso. Rioja, respaldado por el Bloque Magisterial y Acción Popular, tendría en este último grupo un apoyo unánime.

Illich López, vocero alterno de Acción Popular, dijo a El Comercio que “sería coherente apoyar la propuesta lanzada. Que es la de Rioja. En la reunión que se tuvo al momento de recibir la propuesta no hubo ninguna objeción ni debate. Bajo esos términos no hemos vuelto a hablar, considero que es una propuesta por unanimidad”.

Mientras que en Fuerza Popular y Renovación Popular aún no han precisado una posición común. Patricia Juárez, vocero de Fuerza Popular, indicó a este Diario que definirán una decisión como bancada en una reunión este martes. “Cada uno tiene su trayectoria, pero depende de lo que opine la bancada en general. No hemos tenido reunión hasta el momento”, añadió.

Finalmente, José Cueto, portavoz alterno de Renovación Popular, respondió que en estos días podrían asumir una posición. Sin embargo, personalmente, no está de acuerdo con ninguna de las dos opciones. “No me convencen, pero quiero escuchar. Cuestionan mucho al señor Gutiérrez por su pasado en el gobierno de Humala y denuncias que tiene, sé que está conversando con bancadas, igual que Rioja. Nosotros no somos muy afines a ellos [Perú Libre]”, comentó.

La misma situación ocurre en Somos Perú. José Jerí, vocero alterno del grupo parlamentario, comentó a este Diario que aún no se han reunido como bancada para llegar a un consenso. Sin embargo, consideró que la elección del nuevo defensor debe concretarse esta semana.

El Comercio intentó comunicarse con las bancadas de APP, Avanza País, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Perú Bicentenario, pero no recibimos respuesta.