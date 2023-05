Ley mordaza: 25 de los 69 congresistas que apoyan norma tienen investigaciones fiscales

Congreso aprueba dictamen que eleva las penas en casos de difamación

Dos bancadas del Congreso han adelantando que evaluarán la posición que tendrán en la segunda votación del proyecto de ley que apunta a elevar las penas por el delito de difamación agravada. La iniciativa, promovida por Perú Libre, alcanzó en primera votación 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno el pasado 4 de mayo, se busca modificar el artículo 132 (Difamación) del Código Penal. La propuesta eleva hasta cuatro años la pena privativa de libertad para quienes cometan este delito por medio del libro, la prensa u “otro medio de comunicación social”, aunque no se precisa cuáles serían estos últimos.

En cuanto al delito de calumnia (artículo 131), el proyecto de ley sugiere que, además, se imponga una reparación civil en favor del querellante.

Dictamen aprobado el 4 de mayo en el pleno del Congreso.

En agenda

El pleno del Congreso tenía agendado para este jueves abordar la segunda votación de la también denominada ley mordaza. Sin embargo, esta ha sido aplazada hasta la siguiente semana. Ello luego de que gremios periodísticos, entre ellos la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), convocaron a un plantón en el Parlamento para exigir que el referido proyecto no sea aprobado.

La principal razón por la que las referidas agrupaciones se oponen a la propuesta es un posible amedrentamiento “a la prensa dedicada a la fiscalización de la función pública”, según manifestaron.

Este jueves, Zuliana Lainez, presidenta de la ANP; María Eugenia Mohme, presidenta del CPP; entre otros representantes, se reunieron con el presidente del Congreso, José Williams, para trasladar las preocupaciones en torno a este proyecto de ley. En una carta firmada por la ANP, CPP e IPYS, se explica que este tipo de iniciativas van en contracorriente con lo que señala la normativa interamericana. Además, que se pretendería un efecto disuasivo entre los periodistas.

Tras la reunión, Lainez comentó a El Comercio que Williams les aseguró que la segunda votación será el jueves de la siguiente semana. Asimismo, que previamente se organizarán reuniones entre la ANP e IPYS con las diferentes bancadas del Parlamento “para explicar a los congresistas el impacto de este proyecto en la actividad periodística. Estas reuniones serían entre el viernes y lunes”, precisó Lainez.

Finalmente, comentó que Williams se mostró dispuesto a iniciar el diálogo.

Proyección

El pasado 4 de mayo, las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), el Bloque Magisterial y Renovación Popular votaron mayoritariamente a favor del dictamen.

Sin embargo, solo dos de estos bloques están reevaluando la posición que manifestaron hace una semana.

Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, comentó que aunque su bloque respaldó el proyecto en la Comisión de Justicia y en el pleno, “es un tema bastante delicado, que ha generado un nivel de controversia en mi concepto desproporcionado”, dijo este jueves a RPP.

Por ello, adelantó que su bancada se reunirá hoy “a raíz de lo que ha sucedido en la opinión pública”. Añadió que los parlamentarios tienen “la obligación de escuchar a los ciudadanos. Si hay opiniones contrarias, es importante revisar y evaluar una decisión”.

Aunque consideró que el tema debe ser reevaluado, también opinó que en el Perú existe “la más amplia libertad de expresión”.

“Hay que ser prudente cuando uno legisla y saber escuchar a la opinión pública. En el caso de APP, vamos a hacer eso, hemos coordinado telefónicamente con algunos colegas, vamos a conversar antes y tomaremos una decisión. No es necesario generar controversias”, reiteró Salhuana.

Por su parte, José Cueto, vocero alterno de Renovación Popular, dijo a El Comercio que aún no han discutido en su bloque la posición que asumirán. Sin embargo, no descartó una nueva evaluación, aunque consideró que no se trata de una ‘ley mordaza’.

“Lo vamos a evaluar ahora, todavía no lo hemos definido. No es una ley mordaza de nada. [Es un proyecto al que] no le veo ninguna diferencia con la anterior, para nada, parece que hay una campaña contra el Congreso. Yo voy a decir mi posición para la segunda votación cuando la bancada tome una decisión, todavía no la ha tomado. [Será una posición] de bancada”, añadió Cueto.

Bancada A favor En contra Abstención Fuerza Popular 1 20 Perú Libre 14 Acción Popular 11 APP 10 Bloque Magisterial 7 Renovación Popular 6 Avanza País 1 3 Cambio Democrático-JP 4 2 1 Podemos Perú 3 1 Perú Bicentenario 5 Somos Perú 4 No agrupados 3 2 2 TOTALES 69 28 3

Para la aprobación del dictamen en segunda votación se requiere la adhesión de la mayoría simple de los asistentes (la mitad más uno). Entre APP y Renovación Popular suman 20 votos que podrían inclinar el resultado final.

De otro lado, los bloques que ratificarían su posición son Acción Popular y el Bloque Magisterial.

Ilich López, vocero alterno de Acción Popular, adelantó a El Comercio: “en la bancada ya se ha tomado una decisión, no hemos vuelto a tocar el tema”.

Aunque comentó que no puede asegurar cómo votarán sus colegas del grupo parlamentario, opinó que se ha “malentendido” el proyecto de ley. “Creo que la aprobación de esta ley no solamente fortalece la dignidad de las personas, también es muy buena para la prensa. Va a fortalecer la pluralidad. No solo eso, lo más importante es que fortalece un derecho fundamental. Todos han votado a favor y no he escuchado que alguien vaya a votar en contra o ser incoherente con su primera votación ”, añadió.

En el Bloque Magisterial tampoco variarían su voto, adelantó el congresista Edgar Tello. “Consideramos que en una democracia no puede haber excesos y eso tiene que ser regulado”, opinó respecto a este dictamen que requiere una segunda votación.

Por su parte, Fuerza Popular también ha ratificado que mantendrán su posición en contra de la aprobación de esta ley que modifica el Código Penal. Patricia Juárez, vocera del bloque, dijo a El Comercio que la votación será en “la misma a la que hemos sostenido desde el inicio, tal como hemos votado en la primera votación. Hemos votado en contra de la propuesta y ahora vamos a votar de la misma manera”.

Detalló que esta posición se debe a que “no puede haber ni un tipo de amenaza contra la libertad de prensa. Este tipo de medidas puede generar un desincentivo para el periodismo de investigación, que en los últimos años ha sido la fuente principal para destapar los actos de corrupción. En una democracia tiene que haber absoluta libertad”.

Mientras que en bancadas como Podemos Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú se anticipan votaciones divididas.

Carlos Zeballos, vocero alterno de Podemos Perú, dijo que en su grupo la votación no será consensuada. En su caso, respaldará el dictamen elaborado. “Lo que hemos pedido es que se amplíe el debate para que se expongan todas las posiciones, para que no se tome a mal. Yo voy a votar a favor, como lo hice en la primera votación, no por un tema de revanchismo, pero no podemos permitir avalar la mentira, la gente se escuda detrás de una computadora para mellar el honor”, arguyó en conversación con El Comercio.

En tanto, Víctor Cutipa, vocero de Perú Bicentenario, también indicó que el voto no será en bloque, y en su caso respaldará la iniciativa. “Es un proyecto de ley que, si se incrementa la pena, tampoco debería sentirse nadie mal porque nadie cometería ese delito. Es un proyecto que se impondría a quienes incurren”, agregó.

Finalmente, José Jerí, vocero alterno de Somos Perú, ratificó que votará en contra de este dictamen. “Vamos a tener un criterio personal, bajo eso seguramente algunos votarán igual y algunos podrían reflexionar su votación. Yo tengo mis observaciones y me mantengo en ello. Como bancada hay libertad de criterio. No veo una motivación [en el proyecto] que me permitirían votar a favor. No lo veo pertinente”, explicó a El Comercio.