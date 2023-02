El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se mostró en contra de una posible renuncia de Dina Boluarte al cargo luego de que el Congreso archivara en reiteradas oportunidades los proyectos de reforma constitucional para el adelanto de elecciones.

“Yo no apoyo la renuncia y el cambio constante porque todo eso genera más desorden. La señora Boluarte, guste o no nos guste, es la sucesora constitucional del señor Castillo que fue elegido presidente, guste o no nos guste. Ella debe seguir ahí”, respondió este miércoles en una entrevista a RPP.

Kuczynski indicó que las prioridades deberían ser otras, como la creación de una comisión de alto nivel que se encargue de dos cosas fundamentales: investigar los muertos durante las protestas y las motivaciones detrás de los bloqueos de carreteras y ataques a aeropuertos.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que Dina Boluarte debe seguir en el cargo. (RPP)

“Hay 50 muertos de los cuales 20 fueron en el intento de toma del aeropuerto de Juliaca, para los cuales debe haber una explicación para que parezcamos un país civilizado, no un país de matanzas”, manifestó.

El exmandatario también cuestionó las disputas que surgieron por las fechas alrededor del adelanto de elecciones, al calificar estas como “diferencias menudas”.

“El problema fundamental es que todo este caos que hemos tenido, más muchas de estas acusaciones contra presidentes y líderes políticos han destrozado la mayoría de los partidos políticos en el Perú”, aseveró.