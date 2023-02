Tres días después de que la Comisión de Constitución del Parlamento bloqueara- con los votos de APP, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú y Acción Popular- la continuación del debate sobre el adelanto de las elecciones generales, otro sector busca que sea el pleno el que revierta esta cuestionada medida.

Por ejemplo, el Bloque Magisterial, a través de su vocero Paul Gutiérrez Ticona, envió una carta al presidente del Congreso, José Williams Zapata, para que el hemiciclo como “máxima asamblea deliberativa” decida si se reabre o no la polémica respecto al recorte de mandato de la presidenta Dina Boluarte, el Poder Legislativo y el Parlamento Andino.

“Nuestro grupo parlamentario realiza esta petición en la imperiosa necesidad de que el Congreso continúe con el debate y aprobación de la reforma constitucional que permita el adelanto de elecciones, como una alternativa de solución ante la crisis política y social que afronta el país, atendiendo de esta manera el clamor nacional”, indicó Gutiérrez Ticona en su misiva.

Al respecto, la vocera alterna de Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo que si existe voluntad política, se podría reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones.

En comunicación con El Comercio, Luque criticó que las bancadas de derecha, entre ellas Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular, hayan interpretado el artículo 78 del reglamento del Congreso a su antojo. Agregó que en noviembre último la Comisión de Constitución sí permitió que se debata un proyecto sobre la Derrama Magisterial, a pesar de que una iniciativa similar ya había sido archivada.

“Hay una suerte de inestabilidad y un escenario donde se interpreta el reglamento en función a los intereses de una u otra bancada. Lamentablemente, Perú Libre se sumó a eso y también hubo silencio en algunos. Si no se quieren ir, que sean más sinceros”, manifestó.

Luque recordó que su agrupación ha tenido una postura clara, y esta es ir a nuevas elecciones este año. “Muchos colegas dicen una cosa y luego votan otra”, remarcó.

Desde Fuerza Popular, el congresista Arturo Alegría afirmó, a título personal, que “es imperativo” que el Parlamento le dé una respuesta a la ciudadanía “y esto parte por un eventual adelanto de elecciones”. Agregó que él está a favor de que sea el pleno el que tome la decisión final sobre si se debate o no el proyecto del Ejecutivo para el recorte de mandato.

“Desde la bancada [fujimorista] siempre hemos sido claros, desde el inicio pedimos adelantar las elecciones para el 2023. Sin embargo, esto fue bloqueado en la Comisión de Constitución por Avanza País, Renovación Popular y un sector de la izquierda. Esta interpretación [de que sea el hemiciclo el que decida] sí caería en lo que puede hacer el Legislativo”, expresó a este Diario.

El gobierno de Dina Boluarte propone que las nuevas elecciones generales se realicen el segundo domingo de octubre próximo. Agrega que el Ejecutivo y Congreso que resulten elegidos asumen a fines de diciembre de este año.

El mandato de ambos será por cinco años y medio. Es decir, concluyen en julio de 2028.

También establece que los actuales parlamentarios andinos terminan sus funciones en diciembre de 2026.

Dispone que, en las elecciones regionales y municipales de 2026, se convoque también a comicios para el Parlamento Andino. Los elegidos asumen en enero de 2027 hasta julio de 2028.

A su turno, el portavoz de Somos Perú, José Jeri, indicó que si existe la posibilidad legal de que sea el pleno el que pueda desarchivar el proyecto sobre el adelanto de elecciones generales, “sin duda” la mayoría de su bancada respaldaría esta opción.

“Hay que entender que hay que respetar el reglamento [del Congreso], si existe la mínima posibilidad legal de apoyarlo para que nuevamente veamos el tema, así será”, refirió Jeri, quien no votó en la sesión del último viernes de la Comisión de Constitución.

También señaló que si se va a reabrir la polémica sobre el recorte de mandato presidencial y congresal, se debe hacer el esfuerzo por generar un consenso. “No sirve de nada reiniciar el debate, si es que todas las bancadas mantienen la misma posición”, sostuvo.

Idas y vueltas sobre el adelanto de elecciones

Iniciativa Planteamiento Estado Fecha Dictamen de Comisión de Constitución Elecciones generales en diciembre del 2023 y cambio de mando en mayo del 2024. Rechazado en el pleno. 16/12/2022 Dictamen de Comisión de Constitución Elecciones generales en abril del 2024. Autoridades elegidas asumían sus cargos en julio de ese año y permanecían en este cinco años. Aprobado en el pleno, pero luego quedó sin efecto ante solicitud de reconsideración de Hernando Guerra García. 20/12/2022 Dictamen de Comisión de Constitución Elecciones generales en octubre del 2023 y que el nuevo Gobierno asuma el 1 de enero del 2024.

Mandato del Ejecutivo y Congreso sería hasta julio de 2029. Es decir, por cinco años y medio. Rechazado en el pleno. 27/01/2023 Dictamen de Comisión de Constitución Comicios complementarios: que las autoridades elegidas en el Ejecutivo y el Congreso solo completen el período 2021-2026.

Elecciones en diciembre del 2023 y que el próximo Parlamento asuma el 30 de abril del 2024. Y un día después, haga lo propio el presidente o presidenta. Rechazado en el pleno. 01/02/2023 Dictamen en minoría de Perú Libre Elecciones generales en julio del 2023 con período complementario hasta julio del 2026.

Referéndum sobre convocatoria a asamblea constituyente. Rechazado en el pleno. 02/02/2023 Dictamen en minoría de Avanza País Elecciones en abril del 2024 y que los nuevos Ejecutivo y Congreso asuman en julio del mismo año con carácter complementario hasta julio de 2026.

También planteaba ampliar impedimentos para postular. Cuestión previa para que ingrese a debate fue rechazada por el pleno. 02/02/2023 Proyecto de reforma del Poder Ejecutivo Elecciones generales el segundo domingo de octubre del 2023, con mandato del Ejecutivo y Congreso por cinco años y medio, hasta julio del 2028. Comisión de Constitución decidió que su debate se dé a partir de julio próximo. 03/02/2023

La “confusión” de Salhuana

El vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, adelantó que su bancada sí respaldaría la solicitud hecha por el Bloque Magisterial. Añadió que él votó a favor de postergar el debate sobre el adelanto de elecciones a julio próximo en la Comisión de Constitución por “una confusión”.

En diálogo con El Comercio, recordó que él marcó en contra de una solicitud similar que había hecho el acciopopulista Ilich López, pero tuvo que desconectarse de la sesión para atender una llamada urgente sobre los bloqueos en Madre de Dios, región por la que fue elegido.

“Me desconecté, estaba viendo temas de Madre de Dios, no se entendió bien lo que planteó Alejandro Cavero. Hubo una confusión, he enviado una carta para cambiar mi voto, no lo puede hacer por ya había cerrado el acta, pero he dejado constancia”, expresó.

Salhuana dijo que él sí apoyará que el pleno defina en ultima instancia el tratamiento que se le debe dar a la iniciativa del gobierno.

“La bancada tiene la misma posición [de ir a elecciones adelantadas], no hemos tomado un acuerdo diferente. El Congreso debe asumir una postura más allá del reglamento, buscar una salida a la crisis, no podemos decir simplemente que por un tema de reglamento ya no podemos debatir, cuando hay un problema real y objetivo, un sector de ciudadanos está descontento”, opinó.

Salhuana indicó que se podría retornar a la fórmula inicial de ir a elecciones generales en abril de 2024. Agregó que necesitan 66 votos y someter esta propuesta a referéndum.

Los que se oponen

El parlamentario Ilich López (Acción Popular)- sindicado por el Ministerio Público como parte de “Los Niños”-dijo que se debe respetar la decisión que adoptó la Comisión de Constitución, en el sentido, de que el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo recién se debata nuevamente en julio próximo. Agregó que su voto a favor de esta propuesta no constituye ninguna clase de sinceramiento respecto a si se quiere quedar hasta el 2026.

“Aquí no hay ningún tipo de sinceramientos, nosotros hemos apoyado el adelanto de elecciones para abril del 2024, para que tenga condiciones básicas y no haya cuestionamientos futuros. ¿Quiénes han deshecho ese tema? Son otras bancadas las que tienen que asumir su responsabilidad. No hay ningún tema en debate y se tiene que respetar la decisión de la Comisión de Constitución”, remarcó.

López advirtió que la solicitud del Bloque Magisterial “no tiene lugar” y sostuvo que la manera de encarar la crisis es yendo a las regiones a hablar con los líderes de los sectores movilizados.

El congresista acciopopulista López se opone a que el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo se debata en esta legislatura.

Una postura similar tuvo la congresista Karol Paredes, quien pertenece a otra facción dentro de Acción Popular. Ella señaló que se debe respetar el reglamento del Parlamento.

“Este tema [del adelanto de elecciones] ya se ha debatido hasta el cansancio, hay un desgaste del Congreso en este tema. No podemos actuar bajo la improvisación y la presión de algunas personas”, expresó.

Y aunque el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que reglamentariamente existe una posibilidad de que el pleno decida si reabre o no el debate sobre el adelanto de elecciones, la postura de su bancada en el fondo es rechazar cualquier tipo de recorte de mandato.

“Nuestra posición de fondo no va a cambiar, no debe haber adelanto de elecciones, nuestro cargo es irrenunciable, el Congreso no se puede disolver salvo por dos votos de confianza negados. La situación no ha cambiado”, manifestó.

Este Diario intentó comunicarse con representantes de Avanza País y de Perú Libre, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

El punto de vista

El abogado Martín Cabrera, experto en asuntos parlamentarios de 50+1, explicó que el pleno del Congreso “puede desarchivar cualquier proyecto de ley”. Añadió que el artículo 78 del reglamento del Parlamento está redactado en función el hemiciclo y no de una comisión ordinaria, como la de Constitución.

El artículo 78 del reglamento del Congreso establece que, si una propuesta de ley es rechazada, no podrá presentar la misma proposición hasta el siguiente período anual de sesiones”, salvo que 66 congresistas acuerden lo contrario.

“No habría razón para que el pleno no pueda decidir desarchivar un proyecto”, señaló.

Cabrera indicó que en el próximo pleno cualquier congresista puede interponer una moción de orden del día para que la solicitud del Bloque Magisterial sea atendida.