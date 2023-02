En diálogo con El Comercio, los analistas políticos Arturo Maldonado, Pedro Tenorio y Jeffrey Radzinsky consideraron que la situación podría empujar a la renuncia de la jefa de Estado.

La referida comisión decidió evaluar este planteamiento hasta el próximo período anual de sesiones, que comienza el 27 de julio del 2023. Por una cuestión de plazos, esto hace prácticamente imposible que las elecciones se realicen en octubre o en lo que resta del año.

Previamente, el pleno Poder Legislativo había rechazado en cuatro oportunidades el adelanto de elecciones para este año. Primero, la propuesta planteada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.

Luego el dictamen en minoría propuesto por Perú Libre, que condicionaba el adelanto de elecciones a la realización, en la misma fecha, de un referéndum por la convocatoria a una asamblea constituyente.

¿Cuáles son los escenarios frente al nuevo bloqueo del adelanto de elecciones?

Para Pedro Tenorio, lo que habrá en los próximos días “es mayor conflictividad social”, debido a que la decisión de la Comisión de Constitución es “gasolina para las fuerzas que buscan poner contra las cuerdas al gobierno, exigiendo la renuncia de Boluarte ”.

“Lo que ha hecho el Congreso es decirle al Ejecutivo: ‘En estos momentos no vamos a discutir un proyecto que venga de ustedes, el Congreso tiene sus tiempos y sus criterios y, por ahora, vamos a seguir pensando’”, añadió Tenorio.

A juicio del analista, los parlamentarios seguirán actuando como si vivieran “en un país diferente al Perú” y desconectados de lo que está “ocurriendo en la calle”. “No solo me refiero a las protestas, sino a las personas que van al mercado, al trabajo, etc. En estos momentos hay mucha molestia de la gente de lo que están haciendo sus representantes políticos. Esto va tanto contra el Gobierno y contra el Congreso y no está siendo correctamente procesado por el Parlamento. Cada uno responzabiliza a otro de la situación de la gravedad de la misma”, expresó también.

Finalmente, Tenorio señaló que en todas las otras bancadas se observa “fracciones, grupos e individualidades”.

“En la propia Fuerza Popular hemos visto cómo una congresista votó distinto. A los legisladores no les interesa el presente y el futuro de sus partidos, lo único que les interesa es lo que puede ocurrir con ellos y por el momento quieren seguir en sus curules”, apuntó.

Por su parte, Arturo Maldonado opinó que el “Congreso, en estos momentos, está descabezado al haber discutido tantas propuestas”. “También están saturados y no veo que desde el Poder Legislativo en estos momentos haya una manera de cómo salir de este entrampamiento”, subrayó.

Maldonado advirtió que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y las propias bancadas continuará. “En Fuerza Popular, por ejemplo, Tania Ramírez se ha separado de la posición mayoritaria. Este partido tenía siempre una cohesión bastante grande y, si esto pasa con ellos, entonces imaginense qué pasa en otros bloques. Y ello hace que el Ejecutivo no cuente con los votos para bloquear una eventual vacancia”, acotó.

En tanto, Jeffrey Radzinsky afirmó que con la decisión del último viernes de la Comisión de Constitución “queda clara la brecha de inconsecuencia enorme entre lo que pregonan los políticos y lo que efectivemente desean”.

“Hablaban de un adelanto de elecciones, pero en la práctica no lo deseaban. Unos porque no les conviene y otros porque simplemente quieren mantenerse aferrados al cargo y esa es la realidad”, cuestionó.

Radzinsky indicó también que “hoy tenemos un gobierno débil, que no tiene partido, ni bancada, ni respaldo ciudadano”. Esto derivará en próximas “interpelaciones a ministros y denuncias de malas prácticas”.

“[Hasta el momento] no hemos visto nada de eso, hemos estado subsumidos en las protestas y el adelanto de elecciones. Toca preguntar qué avanzó el Ejecutivo en dos meses en el poder. Y al Congreso lo que ha fiscalizado [...] A la crisis política y social le vendrá la económica, que es la que ya sufren varias regiones, no solo del sur”, finalizó.

¿Debería presentarse otra iniciativa similar?

Tenorio y Maldonado señalaron que sí. Radzinsky expresó sus reparos.

“Sí, porque es una forma de decirle a la opinión pública y algunos sectores que lo que quieren es un adelanto de elecciones sobre otros temas (como la asamblea constituyente)”, dijo Tenorio.

Para el analista, si bien el tema del adelanto de los comicios, “está fuera del marco constitucional, la realidad política” de ser un “insumo importante para el legislador”.

Maldonado tuvo una postura similar. “De alguna manera desde el Ejecutivo debería plantearse una salida pronto. Y desde el Congreso ver el mecanismo para que esta discusión no se vea en las siguientes dos legislaturas. La decisión debe de llegar pronto. Quizás el Ejecutivo pueda hacer uso de la cuestión de confianza para presionar esta decisión”, opinó.

Radzinsky respondió que esto representaría “un desgaste mayor e innecesario” debido a que no hay “un mínimo de consenso y no van a tener los votos”. “Sería conveniente [presentarlo] si hay una posibilidad cercana. Jugar con expectivas que se frustran, con eso no se construye”, aseveró.

¿Cómo salir de este entrampamiento?

Tenorio plantea dos escenarios. El primero es la renuncia de Dina Boluarte. “Perú Libre y la izquierda radical quieren que ella signifique algo peor que Castillo [...] La estrategia [de PL] es que el Ejecutivo implosione y que cuanto antes vayamos a elecciones como consecuencia de ello y que eso le dé alguna arma política a Perú Libre. Esa es una salida con interés político determinado”, manifestó.

No obstante, Tenorio señaló que esta salida también sería “pragmática” para la jefa de Estado “al no haber alternativas desde el Congreso” y al tratarse de “una vía legal para el adelanto de elecciones”. “¿Va a soportar ella todo ese asedio político? Es probable que llegue el momento en el que ya no resista y renuncie con lo cual iremos a elecciones de manera inmediata. Lo tendrá que hacer el presidente del Congreso, ahora vemos que hay una movida para cambiar la Mesa Directiva. Este es un momento de mucha incertidumbre”, acotó.

El escenario ideal para Tenorio sería que “el Congreso retome el lunes una propuesta de adelanto de elecciones de forma ordenada”. No obstante, consideró que “eso será difícil que pase”.

“Todas las presiones van sobre Boluarte. Parlamentarios de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, que la apoyaban públicamente, le exigen que si no se siente capaz, que renuncie”, concluyó.

Maldonado indicó que en los próximos días más voces demandarán la renuncia o vacancia de Boluarte y que este sería un posible escenario. El otro, es que el “clamor popular y una protesta ciudadana pacífica” presionen al Congreso a que apruebe el adelanto de elecciones y “se tuerza el brazo de quienes plantean añadidos al adelanto [como la asamblea constituyente”.

“Para Dina Boluarte algunas bancadas del Congreso eran de una manera su soporte. Ella tenía los 47 votos para defenderse de una eventual vacancia. En los próximos días veremos cuáles son los ánimos de las bancadas en su relación con Boluarte”, afirmó también.

Radzinsky argumentó que lo “primero” para una salida a este entrampamiento “es el respeto constitucional”.

“Uno no se puede saltar con garrocha el hecho de que adelanto de elecciones, referéndum, etc., pasen por el Congreso”.

“Otro escenario sería la renuncia de Boluarte porque esto si abre el camino a las elecciones, pero surgiría un nuevo debate porque hay congresistas que dicen que las elecciones solo serían presidenciales”, expresó.