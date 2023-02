El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció este miércoles, 2 de febrero, que el Gobierno presentó ante la mesa de partes del Congreso de la República el proyecto que establece que las elecciones generales se desarrollen en octubre del 2023, tal como lo planteó la mandataria Dina Boluarte en su mensaje a la Nación, el pasado domingo.

MIRA AQUÍ: Congreso rechaza elecciones complementarias e inicia debate de propuesta de Perú Libre

“Hemos ingresado a la mesa de partes del Congreso de la República un proyecto de ley que, por mandato constitucional tiene carácter de urgente y prioritario, una iniciativa legislativa en la que estamos proponiendo el adelanto de elecciones generales para el año 2023, la primera vuelta para el segundo domingo de octubre de este año, ello en seguimiento del mensaje de la presidenta”, indicó Otárola en exteriores de Palacio de Gobierno.

“Nosotros esperamos que el Congreso ponga prontamente, si es posible en los próximos días, en agenda este proyecto de ley y vuelva a discutir y reflexionar sobre la necesidad de la paz y tranquilidad que el país requiere y de una correcta lectura del sentido de la urgencia que la perspectiva democrática necesita en estos momentos tan complicados para el país”, añadió.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que se envió el proyecto de ley del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones tras la votación registrada este miércoles en el Parlamento, donde se rechazó la iniciativa que planteaba los comicios para diciembre de este año.

“La votación expresada hoy ante el pleno del Congreso de la República no refleja el sentimiento del país y lamentablemente hemos visto con certeza los esfuerzos de varios grupos políticos, de varios bloques democráticos que, de manera desinteresada y atendiendo al sentido de urgencia del país, han estado trabajando para lograr un consenso y lamentablemente no lo han conseguido por los votos de bancadas y por posiciones que, repito, no han entendido la necesidad de lograr un consenso en el país”, expresó.

Este es el proyecto del Gobierno sobre adelanto de elecciones para octubre del 2023.

Además, Otárola dijo confiar en que el Legislativo esté “a la altura de las circunstancias” y recordó que es “responsabilidad” de dicho poder del Estado en solucionar estos temas.

“Creemos que todavía hay espacio para el diálogo y para la búsqueda de aproximaciones sucesivas, confiamos en que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Nosotros también reiteramos que está en responsabilidad de este órgano del Estado en solucionar este tema. Si hubiera dependido del Poder Ejecutivo, hubiéramos resuelto este asunto, tal como figura en el proyecto de ley que hoy hemos presentado con carácter de urgencia, no lo podemos hacer porque la Constitución faculta a este órgano del Estado la atribución de aprobar esta ley de reforma constitucional”, enfatizó.

El presidente del Consejo de Ministros reiteró que la mandataria Dina Boluarte no va a renunciar “por una responsabilidad histórica”. Aseguró que ella, en su último mensaje a la Nación, “advirtió la necesidad de generar consensos y de no dejar espacios vacíos que pudieran dar pie al debate de proyectos autoritarios y retrógrados que pudieran abrirle la vía para una Asamblea Constituyente, que la gran mayoría del país rechaza”.