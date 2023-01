LEE TAMBIÉN | Proyectos de reforma constitucional que priorizará el Congreso antes de que termine la legislatura

En una de sus últimas publicaciones, realizada este jueves 26 de enero, Castillo compartió una carta dirigida a los presidentes, primeros ministros y delegaciones que estuvieron presentes en la Cumbre de la Celac (que se celebró esta semana en Argentina), en la cual agradece a los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras) y Andrés Manuel López Obrador (México) por su “firmeza” en “condenar su detención arbitraria”.

En dicha red social, Castillo todavía se presenta como presidente de la República del período 2021 -2026, así como profesor, rondero y dirigente sindical.

Perfil de Pedro Castillo en Twitter.

El exmandatario utiliza Twitter para victimizarse alegando que no cometió ningún delito y que fue destituido inconstitucionalmente por el Congreso. También señala que es un “preso político de la dictadura de Dina Boluarte”.

Castillo se atribuye el cargo de presidente de la república.

En la misiva Castillo volvió a atribuirse el cargo de presidente constitucional del Perú. Además, expresó su “solidaridad” y “agradecimiento” con Evo Morales, a quien llamó “perseguido político” de la “dictadura de Dina Boluarte”.

Asimismo, lamentó que la Superintendencia Nacional de Migraciones haya prohibido el ingreso al país del expresidente boliviano.

Como se recuerda, Migraciones prohibió —a inicios de enero— el ingreso al país de Morales luego de que este Diario informara sobre las actividades del exmandatario boliviano en las regiones del sur del país, desde donde buscaba promover su proyecto geopolítico Runasur.

Hermanos: comparto esta carta donde me dirijo a los presidentes, primeros ministros y delegaciones nacionales presentes en la VII Cumbre de la @PPT_CELAC y a todos aquellos que representan a los pueblos hermanos de la Patria Grande. #CELACArgentina2022 🇦🇷 pic.twitter.com/NiuSKGoSMg — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 26, 2023

Este viernes 27 de enero, Castillo usó la plataforma para arremeter contra el gobierno y la prensa.

“Va acercándose el día de la justicia para nuestro pueblo. Los responsables de esta masacre pronto darán la cara por los delitos de lesa humanidad y su prensa mafiosa no podrá salvarlos. El Perú, a pasos firmes, va forjando su liberación y está a un paso de la Constituyente”, publicó.

Va acercándose el día de la justicia para nuestro pueblo. Los responsables de esta masacre pronto darán la cara por los delitos de lesa humanidad y su prensa mafiosa no podrá salvarlos. El Perú, a pasos firmes, va forjando su liberación y está a un paso de la Constituyente. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 27, 2023

Días previos, la cuenta de Twitter se mantuvo activa. El 25 de enero hizo tres publicaciones consecutivas, en las cuales expresó su agradecimiento a los presidentes Xiomara Castro, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador.

En cada uno de los mensajes compartió fragmentos de las intervenciones que hicieron estos mandatarios en la Cumbre de la Celac, donde se refirieron a la situación del Perú.

Querido hermano, @petrogustavo: agradezco su lúcida declaración y solidaridad con el pueblo peruano. El anhelo de construir una Latinoamérica unida, persistirá siempre. ¡Qué viva el Perú y el hermano país de Colombia! pic.twitter.com/jjJMgqbNUu — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 26, 2023

Una semana antes, anunció que había solicitado junto con su defensa una audiencia con el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el penal de Barbadillo - donde cumple prisión preventiva -para hablar sobre “su injusta situación” y “las graves violaciones a los DD. HH.”.

En el marco de la visita oficial que realiza el Equipo Técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU al Perú, mi equipo legal y yo solicitamos audiencia en el Penal de Barbadillo para hablar sobre mi injusta situación y las graves violaciones a los DD. HH. pic.twitter.com/PnEV9enjy8 — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 19, 2023

El 16 de diciembre, un día después de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra a raíz del golpe de Estado, Castillo usó la red social para cuestionar la visita de la entonces embajadora de Estados Unidos en el Perú Lisa Kenna a la presidenta Dina Boluarte.

En dicha visita, la representante diplomática reiteró el respaldo de EE.UU. a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del Gobierno de Boluarte para estabilizar la situación social.

Lisa Kenna y Dina Boluarte.

“¡Alerta compatriotas! La visita de la embajadora de EE. UU. a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros. De esto la prensa peruana no solo callará sino que la negará así de fácil”, escribió Castillo en Twitter en aquella oportunidad, en la que una vez más se atribuyó el cargo de jefe de Estado.

¿Quién maneja el Twitter de Castillo?

Este Diario se puso en contacto con los abogados Sandro Balvín y Eduardo Pachas, quienes integran el equipo legal del expresidente. Ambos señalaron que desconocen la actividad de su patrocinado en referida red social.

“Él está privado de su libertad, incomunicado y no maneja redes sociales. Él no puede haber tuiteado, mucho menos manejar redes sociales, no tiene acceso a teléfonos, ni a computadoras”, expresó Balvín.

A inicios de enero, Balvín había señalado a El Comercio, que como parte de una nueva estrategia legal, el expresidente ya no haría publicaciones en las redes sociales porque “eso sería transgredir las normas”.

Por su parte, Pachas respondió: “No he visto los tuits y no tengo conocimiento”.

Sin embargo, fuentes cercanas a Castillo indicaron que su perfil de Twitter sería manejado por el abogado Wilfredo Robles, uno de los tantos defensores legales del expresidente. Sin embargo, no dieron detalles de cómo se coordinan las publicaciones.

Robles negó tal versión en diálogo con El Comercio.

A fines de diciembre de 2022, en una entrevista con Exitosa, Robles admitió que estuvo preso por terrorismo entre los años 1992 y 2004.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) negaron que el exjefe de Estado tenga acceso desde el penal de Barbadillo a dispositivos tecnológicos.

Posibles implicancias

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y los penalistas Andy Carrión y Giuseppe Marzullo señalaron a El Comercio que estos mensajes de Twitter podrían ser usados por la fiscalía para oponerse a cualquier pedido de variación de la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo.

Para Vargas Valdivia, esta situación ameritaría que la fiscalía pida información al INPE sobre si el expresidente porta equipos que le permiten hacer ese tipo de publicaciones o cómo es que Castillo tiene alcance a estos medios de comunicación. El exprocurador advirtió que esto podría derivar en una sanción administrativa si es que hubiese funcionarios involucrados.

“Probablemente eso [las redes sociales] se las esté manejando un tercero, pero eso también podría ser materia de un debido esclarecimiento [del INPE] .... Esto serviría a la fiscalía para demostrar ante el Poder Judicial que la conducta procesal del expresidente no es adecuada y oponerse a cualquier pedido de variación de la prisión preventiva ”, indicó.

No obstante, explicó, “no se podría acreditar el delito de usurpación de funciones” porque Castillo “no ha intentado ejercer un acto propio de la función” que supuestamente estaría usurpando.

Carrión tuvo una opinión similar. “Desde la perspectiva penal no constituiría el delito de usurpación de función porque no tiene ningún tipo capacidad al ya no ser funcionario público [...] No es solo decirlo o señalarlo sino realizar una acción concreta”, dijo.

El penalista aseveró que la utilización de las redes sociales no constituye un delito; sin embargo, estos mensajes pueden ser utilizados por la fiscalía para sustentar un peligro adicional de obstrucción de las investigaciones.

“En algún momento él va a pedir la variación de su condición, pero él con estas conductas hace que la investigación se mine, perturbe y obstruya. Con estos tuits, la fiscalía tendría buenos argumentos para impedir que salga de prisión”, añadió.

Marzullo coincidió con sus colegas. “El peligro procesal tiene dos vertientes: la primera, el peligro de fuga y la segunda, el entorpecimiento de la actividad procesal [...] La cercanía que tiene Castillo con los presidentes a los que agradece en sus tuits, podría representar un peligro de fuga porque si se le varía la prisión preventiva a comparecencia con restricciones, con impedimento de salida, nada garantiza que no acudirá inmediatamente a las embajadas de estos países a asilarse”.

Pedro Castillo en Twitter Las publicaciones del expresidente 1 12 de diciembre 5 días después del golpe de Estado Castillo compartió una carta en la que dijo que se encontraba en el momento "más difícil de su gobierno" y que estaba "incomunicado, maltratado y secuestrado".

Afirmó que continuaba siendo presidente de la república y llamó "usurpadora" a la mandataria Boluarte. Asimismo, pidió su libertad inmediata y la asamblea constituyente. 2 13 de diciembre Se pronuncia tras audiencia Comparto mis declaraciones durante la audiencia de hoy: "Permítame saludar a todos los presentes y dirigirme al país. Decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón".

"Pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha atraido acá".

"Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1 y 2 de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo. No he cometido ningun delito de rebelión ni conspiración". 3 13 de diciembre Se dirige a Dina Boluarte "Señora @DinaErcilia: mire el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. Hago un llamado al pueblo para seguir alertas y optimistas". 4 13 de diciembre Convoca a los ciudadanos a la DIROES "Compatriotas: mañana miércoles 14 de diciembre se cumplen siete días de una injusta y abusiva detención. Siete días en donde el pueblo me ha demostrado su solidaridad y compromiso en defensa de nuestro gobierno y su futuro. Mañana a las 1:42 pm. Saldré en libertad... Los espero a todos en las instalaciones de la DIROES para unirme a ustedes en un gran abrazo". 5 14 de diciembre Tras audiencia en la que se evaluaba la prisión preventiva "¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia".

@CIDH "Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. ' Solo el pueblo salva al pueblo'".

Solo el pueblo salva al pueblo'". Volvió a atribuirse el cargo de presidente constitucional del Perú. 6 14 de diciembre Nueva carta desde Barbadillo Castillo compartió una misiva y un hilo con siete tuits en los que expresó su gratitud a los presidentes AMLO, Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce por su "identificación y solidaridad con mi pueblo y legítimo Gobierno".

Volvió a afirmar que es presidente constitucional del Perú. 7 15 de diciembre Critica visita de embajadora de EE.UU. a Boluarte "¡Alerta compatriotas! La visita de la embajadora de EE. UU. a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros. De esto la prensa peruana no solo callará sino que la negará así de fácil". 8 21 de diciembre Pide reunión con representantes de la CIDH "Compatriotas: privado arbitrariamente de mis derechos y, ante la visita de la CIDH en el Perú, hago público este comunicado. Expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal". 9 28 de diciembre Califica de "tiránico" el gobierno de Boluarte Comparte hilo de Twitter con 7 mensajes. " Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares".

"Les pido, señores jueces supremos, que reflexionen cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto, solo ha servido para polarizar nuestro país, el cual requiere reconciliarse sobre la base de la justicia".

"Todo lo que se viene haciendo en mi contra, es parte de una venganza política, orquestada por haber chocado con intereses de grupos de poder económico y mediático". 10 7 de enero Agradece a Pablo Iglesias "Estimado compañero y hermano, @PabloIglesias. Agradezco la solidaridad al pueblo peruano que sufre, en estos momentos, fieros golpes antidemocráticos que buscan desdeñar el clamor y la lucha popular. Nuestra convicción y compromiso con los más humildes seguirá siempre adelante". 11 10 de enero Cuestiona a Boluarte y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides "Los peruanos que han sido asesinados por defender el país de la dictadura golpista serán inmortalizados en la historia de nuestra gran patria. El terror es el último cartucho de un régimen arrinconado por el pueblo. Dina Boluarte y la Fiscal de la Nación hoy se esconden". 12 13 de enero Vuelve a pedir reunión con representantes de la CIDH "Compatriotas: desde mi arbitrario e ilegal encierro y, ante la visita de la Misión de Alto Nivel de la @CIDH , publico esta carta donde mi equipo legal y yo solicitamos nuevamente audiencia en el penal de Barbadillo para darles detalles de mi injusta prisión y persecución política". 13 17 de enero Niega intención de abandonar el país "Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre en mi país. Nunca he tenido, ni siquiera, la menor intención de salir de este país, porque he asumido y asumo el mandato más importante y sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República". 14 19 de enero Pide reunión con Alto Comisionado de la ONU "En el marco de la visita oficial que realiza el Equipo Técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU al Perú, mi equipo legal y yo solicitamos audiencia en el Penal de Barbadillo para hablar sobre mi injusta situación y las graves violaciones a los DD. HH.". 15 25 de enero Agradece a Petro, Castro y AMLO "Agradezco al hermano @lopezobrador_ por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde, estaremos junto a nuestros hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza".

@lopezobrador_ "Nuestra querida hermana presidenta @XiomaraCastroZ se pronunció enérgicamente en contra del golpe de estado que sufrió mi patria. Sin embargo, mantenemos la firme esperanza que estos oscuros tiempos serán solo un amargo recuerdo en la lucha por la real soberanía de nuestro Perú".

@XiomaraCastroZ "Querido hermano, @petrogustavo : agradezco su lúcida declaración y solidaridad con el pueblo peruano. El anhelo de construir una Latinoamérica unida, persistirá siempre. ¡Qué viva el Perú y el hermano país de Colombia!" 16 26 de enero Se dirige a integrantes de la Celac "Hermanos: comparto esta carta donde me dirijo a los presidentes, primeros ministros y delegaciones nacionales presentes en la VII Cumbre de la @PPT_CELAC y a todos aquellos que representan a los pueblos hermanos de la Patria Grande". 17 26 de enero Agradece a Adolfo Pérez Esquivel "Gracias hermano Adolfo Pérez Esquivel ( @PrensaPEsquivel ) por la solidaridad con nuestro pueblo en estos difíciles momentos a causa de la dictadura. Hemos de saber que la paz y la justicia se abrirán paso con esperanza".