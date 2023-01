Guerra García, en comunicación con El Comercio, dijo que su grupo de trabajo se reunirá tres veces a la semana para llegar a esta meta y, prácticamente, descartó que vaya a declarar sesión permanente.

“Vamos a continuar sesionando al ritmo que hemos tenido, si es necesario sesionar todos los días, lo haremos, a mí no me interesa ponerle [a la comisión] el cartelito de sesión permanente”, manifestó.

Entre las reformas que el Parlamento intentará aprobar antes del 10 de febrero, cuando termine la actual legislatura, están el retorno del Senado, la renovación por mitades del Congreso cada dos años y medio, las nuevas causales de inhabilitación para postular a cargos de elección popular, la recomposición del JNE y el cambio del artículo 117 de la Constitución.

Este último para incluir los delitos de corrupción, entre otros, como causas para la acusación y procesamiento de un presidente de la República en funciones.

“Esperamos aprobar la bicameralidad con o sin reelección, eso, a mí, no me importa, es necesario tener dos cámaras para evitar presiones, somos de los pocos países que permanecen con una cámara”, manifestó Guerra García.

Aunque el parlamentario fujimorista reconoció que será difícil que alguna de estas reformas constitucionales prospere “por la actitud que ha asumido la izquierda”, al recortar que las bancadas que apoyaron al gobierno de Pedro Castillo-Perú Libre, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, entre otras- bloquearon en el pleno la eliminación del voto de confianza obligatorio.

La bicameralidad fue aprobada, en julio del año pasado, en el pleno con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones.

Al no alcanzar los 87 votos correspondientes para una reforma constitucional debe ser sometido a referéndum. No obstante, desde el 15 de julio del 2022 está pendiente votar una solicitud de reconsideración.

Polémica con el JNE

No solo la bicameralidad ha generado polémica, sino también el proyecto que propone ampliar de cinco a siete los integrantes del JNE, formar dos salas y quitarle su rol dirimente al presidente de esta entidad en la resolución de conflictos electorales. No obstante, para Guerra García esta iniciativa busca fortalecer al sistema electoral.

“Esta propuesta no busca sacar al presidente del JNE, sino es para que tenga dos salas y jueces electorales permanentes [en los JEE]”, subrayó.

Fuentes de El Comercio indicaron que en los últimos días se reunió el pleno del jurado- sin la presencia de su titular, Jorge Salas Arenas, quien está de licencia- para determinar una postura institucional frente al proyecto del Parlamento. Agregaron que han solicitado una opinión técnica a su comité de expertos.

(Foto: El Comercio)

Las mismas fuentes señalaron que la recomendación de los técnicos del JNE estaría orientada a rechazar la iniciativa, porque conformar dos salas podría generar que la resolución de una causa “sea interminable”. Esto porque la justicia electoral tiene plazos mínimos para resolver controversias en comparación a la justicia ordinaria y constitucional.

También refirieron que no es viable que los jurados electorales especiales (JEE) tengan, como lo plantea la Comisión de Constitución, jueces permanentes, porque estas instancias son solo temporales durante una elección determinada. “Si se aprueba esto, se gastaría dinero y logística en un personal que no tiene tareas en tiempos no electorales”, remarcaron.

Fuentes de este Diario adelantaron que es probable que este viernes le hagan llegar al Parlamento su opinión técnica sobre el dictamen.

Las reformas que priorizará la Comisión de Constitución

Tema Estado Detalles Reforma constitucional que restablece el sistema bicameral en el Congreso y la reelección parlamentaria inmediata solo por un período adicional. En agenda del pleno. — Aprobada en primera votación en el pleno (15/7/22) con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones.

— Reconsideración de votación pendiente desde el 15/7/22.

— Se opusieron Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, así como la mayoría de Perú Democrático, Acción Popular. Reforma constitucional que aumenta el número de integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. En la Comisión de Constitución. — Propone que el JNE pase de cinco a siete integrantes. De estos, tres son elegidos por los colegios de abogados del país.

— Establece que la formación de dos salas en el JNE. El presidente de la entidad no conforma ninguna de ellas.

También determina que loa —JEE “son órganos permanentes”. Reforma constitucional que habilita la acusación al presidente durante su mandato por una serie de delitos. En la Comisión de Constitución. — Establece que el jefe de Estado puede ser acusado, en su gobierno, por integrar una organización criminal, por delitos de corrupción y por delitos contra la humanidad.

— Otra propuesta indica que el presidente puede ser acusado por delitos de corrupción por la fiscal de la Nación. Reforma constitucional que establece la renovación por mitades del Congreso. En agenda del pleno. — Propone el cambio del artículo 90 de la Carta Magna para que cada dos años y medio se renueve al 50% del Parlamento. Reforma constitucional que para ampliar impedimentos para postular a cargos públicos. En la Comisión de Constitución. — Plantean modificar el artículo 110 para que los sentenciados por delito doloso aun cuando haya cumplido la respectiva su condena, no puedan postular a la Presidencia.

— También hay una propuesta para modificar la Ley Orgánica de Elecciones para restringir la postulación a la Presidencia de los condenados por terrorismo, narcotráfico, homicidio y violación sexual, así se haya rehabilitado.

¿Y las elecciones para el 2023?

La bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó, el último miércoles, un proyecto de reforma constitucional para convocar a elecciones generales para octubre de este año y para que la presidenta Dina Boluarte, los congresistas y parlamentarios andinos elegidos en el 2021 concluyan sus mandatos a fines de diciembre.

Guerra García evitó pronunciarse sobre esta iniciativa, aunque el martes había dicho estar abierto a someter a debate este tipo de iniciativas.

(Foto: Congreso)

No obstante, integrantes de la Comisión de Constitución, como Alejandro Cavero (Avanza País) e Ilich López (Acción Popular), han rechazado esta propuesta.

Fuentes del Parlamento indicaron a El Comercio que es poco probable que esta propuesta de Cambio Democrático vaya a prosperar. ¿La razón? Un sector del Congreso cree que realizar la elecciones generales en poco tiempo, cuando actualmente estamos en un escenario de confrontación, puede ser peor.

“Una elección muy temprano puede no ser la solución, sino una explosión, las elecciones polarizan”, señalaron.

También refirieron que el Congreso no puede dictar leyes “en base a la coyuntura”, porque “eso es lo que quieren los que se radicalizan”.

Otras fuentes del Parlamento señalaron que la Mesa Directiva programaría cuatro plenos, antes del 10 de febrero, dedicados exclusivamente a las reformas que se lleguen a aprobar en la Comisión de Constitución.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que el enfoque hecho por la Comisión de Constitución sobre las reformas prioritarias lamentablemente “está hecho para la confrontación”. Agregó que intentar aprobar la bicameralidad, a pesar de que el retorno del Senado es necesario, es un contexto de alta crisis en el país “es un error”.

“Insistir en elecciones para el 2024, cuando los organismos electorales han dicho que sí se pueden realizar en el 2023 es no mirar la realidad, es mantenerse terco en una posición que va a generar mayor confrontación y que va a servir de excusa a los violentistas para continuar con sus lamentables acciones”, manifestó a El Comercio.

Castillo también indicó que la renovación por mitades del Congreso cada dos años y medio puede ser “un grave problema” en el Perú, porque “estaríamos en campaña electoral casi de manera permanente”.

“La actitud de los congresistas va ser populista, porque van a tratar de conseguir la reelección dos años y medio [después de obtener su curul], eso es poquísimo tiempo, y si a eso le sumas la confrontación. Estas y otras reformas no tienen correlación con la realidad, es un tremendo error de la Comisión de Constitución”, subrayó.

El analista político advirtió que un sector de la población puede percibir estas reformas, en especial la bicameralidad con reelección, como la intención de los congresistas de “perpetuarse” en el poder.

“La bicameralidad es una reforma importante y positiva, pero hacerla en medio de esta crisis, solo la va a quemar”, acotó.

Más información

Desde las 10 a.m. de este viernes, la Comisión de Constitución debatirá dos predictámenes, uno referido al fortalecimiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, y el otro sobre la recomposición del JNE.