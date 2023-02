LEE TAMBIÉN | Alberto Fujimori: PJ rechaza recurso para anular sentencias por casos Barrios Altos y La Cantuta

Aníbal Torres

El primero en lanzar dicha amenaza fue Aníbal Torres en junio del 2021, cuando se desempeñaba como asesor legal de Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia. En una entrevista con “Cuarto Poder”, Torres dijo que si se llevaba a cabo un “golpe de Estado” tras la proclamación Castillo, “correría mucha sangre”

“Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr. No es como en otras épocas que los golpes de Estado se celebraban, eso no es”, afirmó.

Luego, en febrero del 2022, cuando ya era primer ministro, Torres Vásquez volvió a generar zozobra al señalar, en diálogo con Canal N, que no sabía “qué iba a suceder” si se producía la vacancia de Castillo Terrones.

En aquel entonces, las bancadas de Renovación Popular y Avanza País alistaban dos iniciativas para destituir al exmandatario por su presunto vínculo con la red de corrupción que operaba al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Yo no digo que no tienen los votos y, [si] eso se produce, qué pasará, no sé”, respondió Torres sobre la posible destitución de Castillo.

Un mes después, cuando en el Poder Legislativo iba a debatirse la vacancia, insistió con su premisa durante un Consejo de Ministros descentralizado celebrado en la región Huancavelica. El extitular de la PCM dijo: “Si Pedro Castillo cae, caemos todos, todos los pueblos del Perú y nadie debe estar seguro que si Pedro Castillo cae, alguien va a ser presidenta o presidente. Las consecuencias no las sabemos”.

Posteriormente, en agosto del año pasado, el exjefe del Gabinete Ministerial azuzó desde Palacio de Gobierno a los dirigentes de diversas organizaciones sociales a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política.

Torres fue citado por el Congreso por estas declaraciones, desde ahí negó haber incitado a las personas a la violencia. El exprimer ministro dijo que lo que estaba haciendo era defender al Gobierno ante las diversas iniciativas que buscaban la vacancia o la suspensión de Castillo.

En noviembre de 2022, semanas previas al golpe de Estado, Torres intensificó su mensaje. “¿Cuál es la obligación de todos los peruanos o al menos de la mayoría de peruanos que puso a Pedro Castillo como presidente? defender la voluntad popular, defender nuestro voto, defender el poder soberano y eso se debe defender a toda costa, a cualquier precio e incluso con la propia vida”, aseveró en una reunión en la sede el Ejecutivo con los alcaldes electos de la región Pasco.

En diciembre, Torres, quien ha sido señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos responsables del golpe de Estado, escribió en Twitter que “la población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.

Por ello, esta vacancia es manifiestamente nula y ha conllevado a un gobierno usurpador. Conforme al art. 46 de la Constitución, contra un gobierno usurpador, “la población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) December 12, 2022

Dato Según la fiscalía, el exjefe del Gabinete Ministerial habría sido uno de los artífices del golpe de Estado. Debido a ello, ha sido imputado como “presunto coautor” de los delitos de rebelión y conspiración. Y el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones en su contra.

De acuerdo al Ministerio Público, Aníbal Torres, Pedro Castillo, Betssy Chávez (ex titular de la PCM) y “terceras personas en proceso de identificación, acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”.

Pedro Castillo

El discurso de Castillo iba en la misma línea de su exjefe de Gabinete. En agosto del 2022, el exmandatario advirtió que le tendía la mano “por última vez” a las fuerzas políticas del Parlamento antes de verse obligado a organizar una “cruzada nacional con el pueblo para defender la democracia”.

“Esas fuerzas golpistas no tienen el valor de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, dijo en una actividad oficial.

Por aquellos días, la policía y un equipo de la fiscalía acudieron a Palacio para buscar a la cuñada del expresidente Yenifer Paredes, sobre quien recaía una orden de detención preliminar por el Caso Anguía.

En noviembre, durante la primera marcha denominada “La Toma de Lima”, Castillo Terrones, afirmó que la población dio una respuesta genuina para defender su derecho y su voto.

“El pueblo que se ha manifestado ahora en todo el país ha salido a defender su propio derecho, ha salido a defender su voto que fue muchas veces, y por mucho tiempo, ignorado [...] Este pueblo es un pueblo inteligente, el pueblo es sabio porque a pesar de tanta campaña para demoler a este gobierno, este pueblo sabe que existe quienes dicen la verdad y quienes mienten al pueblo”, señaló en reunión con los alcaldes electos de la región Pasco.

Días después - cuando una misión especial de la Organización de Estados Americanos evaluaba la situación del Perú, en el marco de la activación de la Carta Democrática - Castillo advirtió que en caso no se respete la voluntad popular tomaría “medidas con el pueblo”.

“Si no somos respetuosos de la voluntad popular del pueblo, tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo”, dijo respecto a una eventual vacancia.

Tras ser arrestado debido al golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre de 2022, el cual derivó en violentas protestas y actos de vandalismo en diversas regiones del país, Castillo continuó azuzando a las manifestaciones desde el penal de Barbadillo. El 13 de diciembre, usó una audiencia judicial para arremeter contra la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, afirmó que estaba “totalmente” agradecido con el pueblo por “su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación.

“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha atraido acá”, expresó Castillo, pese a las advertencias de juez César San Martín.

Ese día también hizo un llamado “al pueblo para seguir alertas y optimistas”.

También llamó “usurpadora” a la mandataria Boluarte e indicó que “el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones”.

El 14 de diciembre escribió que hacía responsables “a los jueces y fiscales de lo que pase en el país”. “Solo el pueblo salva al pueblo”, añadió.

Más amenazas

A inicios de diciembre, días previos al golpe de Estado y posterior destitución de Castillo, el entonces ministro de Trabajo Alejandro Salas se sumó a las advertencias de convulsión social si es que prosperaba la vacancia.

“Si lograsen algún tipo de objetivo de vacar al presidente de la República, la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable. Eso tenemos que evitarlo fortaleciendo la democracia. Es una lectura de la realidad”, expresó a la prensa.

El extitular del Ministerio de Justicia Félix Chero tuvo una opinión similar. El pasado 4 de diciembre dijo a Exitosa que, “en caso se produzca una vacancia o suspensión forzada, va a haber una convulsión social”.

“Lamentablemente se ha polarizado que un sector lo único que hace tienen el mismo discurso, no tiene otra alternativa y eso no le hace bien al país”, agregó.

Más información El pasado 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Tras ello, el Congreso aprobó su destitución con 101 votos a favor, 6 votos en contra y 10 abstenciones.

Ese mismo día, de acuerdo a la sucesión constitucional, Dina Boluarte juró como presidenta de la República.