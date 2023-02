El grupo que más integrantes perdió desde esa fecha es Perú Libre, bancada que inició el periodo legislativo 2021-2026 como oficialista. El partido perdió a 22 de sus miembros, pasando de 37 a 15. La última salida fue la del ex primer ministro Guido Bellido, quien defendía constantemente al fundador de la agrupación del lápiz, Vladimir Cerrón, pero luego se apartó de su agrupación.

En total, son 35 los legisladores que han dejado sus grupos parlamentarios de origen y han conformado otros bloques. Los exintegrantes de Perú Libre, por ejemplo, se organizaron en tres nuevas bancadas.

Otros grupos parlamentarios que perdieron congresistas son Renovación Popular (5), Alianza para el Progreso (3), Acción Popular (2) y Somos Perú (1).

De otro lado, la alianza Somos Perú-Partido Morado fue disuelta y dos de sus integrantes establecieron otro bloque.

Ese escenario da cuenta de que, en solo 18 meses, el actual Congreso tuvo un porcentaje de renunciar similar a todas las registradas en el periodo legislativo 2011-2016, cuando un cuarto de congresistas dejaron sus grupos parlamentarios de origen (26%).

Mientras que en el periodo 2006-2011 los cambios alcanzaron el 38%. Finalmente, en el periodo 2001-2006 el porcentaje fue 23%, de acuerdo con datos del Área de Servicios de Investigación del Congreso.

Los que más cambiaron

Los cuatro congresistas que cambiaron de bancada en más ocasiones fueron Carlos Zeballos, Héctor Valer, Héctor Acuña y Kira Alcarraz.

El congresista Zeballos, que se desempeñaba como vocero de Acción Popular, pasó por cuatro bancadas: dejó AP bloque a mediados de octubre del 2021 por “motivos personales”, según manifestó en un oficio enviado a su entonces grupo parlamentario.

Meses después, en enero del 2022, junto al congresista Guillermo Bermejo y otros exintegrantes de Perú Libre y Renovación Popular, conformó la nueva bancada Perú Democrático, que actualmente tiene cinco integrantes.

Este grupo, según un mensaje publicado por Bermejo, tenía como uno de sus objetivos “la defensa del gobierno, la asamblea constituyente”, entre otras prioridades.

Sin embargo, Zeballos se separó de este bloque en agosto del 2022 y, junto a las congresistas Flor Pablo y Susel Paredes, que habían sido parte de la alianza Somos Perú-Partido Morado, pasó a integrar la nueva bancada Integridad y Desarrollo, que por no tener el mínimo de congresistas requeridos (5) dejó de ser bancada en enero de este año. Actualmente, Zeballos figura como parte de Podemos Perú.

De otro lado, el congresista Héctor Valer, aunque fue elegido por el partido Renovación Popular, fue apartado el 3 de julio del 2021 de esta agrupación antes de que empiece el periodo legislativo. Rafael López Aliaga, entonces excandidato presidencial, tomó esta decisión luego de que Valer declaró que se debe respetar el Estado de derecho y los resultados de las elecciones 2021, que estaban por ser anunciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Aunque había anunciado que se mantendría como no agrupado, Valer se unió el 2 de agosto del 2021 a Somos Perú, donde se mantuvo hasta el 7 de enero del 2022. Tras su salida de Somos Perú informó que la nueva bancada que estaba por constituir estaba circunscrita a “un programa político pro nueva Constitución con diversidad ideológica”. De esta forma, se unió a Perú Democrático hasta el 17 de noviembre del 2022. Actualmente, Valer figura nuevamente en el grupo de parlamentarios de Somos Perú, que tiene seis integrantes.

En tanto, el congresista Héctor Acuña, quien entró al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP), se separó de este bloque el 15 julio del 2022. Según Acuña, dirigentes del partido presionaron a integrantes de la bancada para que retiren sus firmas de un documento donde respaldaban su candidatura a la Presidencia del Congreso. “Ellos lo manifestaron por escrito y me propusieron como posible candidato. Me incomoda que quieran cortar la libertad de cada uno”, manifestó a El Comercio.

Acuña Peralta se unió días después al bloque Cambio Democrático y lideró una lista para dirigir la Mesa Directiva. Sin embargo, no alcanzó los votos necesarios. Seguidamente, el congresista Acuña cambió nuevamente de bloque y pasó a ser parte de Integridad y Desarrollo desde el 1 de agosto del 2022. Pero con la renuncia irrevocable de dos integrantes de este grupo parlamentario, desde enero de este año la bancada está disuelta.

Finalmente, la congresista Kira Alcarraz dejó su bancada de origen, Somos Perú, el 10 de agosto del 2022 por razones de “conciencia y principios”. Entre los argumentos que expuso, Alcarraz expresó su disconformidad con la decisión de Somos Perú de incorporar al congresista Esdras Medina, “lo cual expresa el alejamiento de la visión y el ideario” del partido. Manifestó que estos principios no eran coherentes con las acciones de la agrupación.

Luego de este alejamiento, Alcarraz se incorporó a la bancada Integridad y Desarrollo el 11 de agosto del 2022, pero decidió retirarse de este bloque el 29 de diciembre del 2022 por “razones de conciencia y principios”. Ahora, la congresista figura en la lista de integrantes de Podemos Perú.

Un oficialismo que se partió

El bloque que más salidas ha registrado es Perú Libre. La bancada perdió a 22 integrantes, quienes luego conformaron tres nuevos bloques que, pese a su alejamiento, mantuvieron su posición a favor del gobierno de Pedro Castillo.

Los congresistas formaron las bancadas Perú Democrático, Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial. Los primeros en separarse del bloque fueron los legisladores Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Betssy Chávez. En el caso de Bermejo, su separación ocurrió luego de la votación en la que se rechazó la moción que había presentado para censurar a la entonces presidenta del Congreso María del Carmen Alva.

Bermejo había cuestionado a los entonces oficialistas que se abstuvieron en la votación y el abrazo entre Guido Bellido y Alva cuando se rechazó la moción. “El Congreso blindó a la presidenta del Congreso con apoyo de un sector de la bancada de Perú Libre, incluso con el abrazo final del expremier con la señora Alva. Una vergüenza absoluta”, escribió Bermejo en sus redes sociales.

La decisión de Bermejo fue seguida por Echevarría y Chávez por el mismo motivo: la cercanía entre Bellido y Alva. El primero comentó que sus convicciones le impedían “continuar en una bancada con liderazgo errático y que se abraza con los principios conservadores de la derecha mas rancia”; mientras que Chávez dijo encontrar una “manifiesta y muy constante divergencia sobre la naturaleza democrática”. “Ya no había puntos de coincidencia. Y claro, fue un detonante el abrazo entre el colega [Guido] Bellido y la señora Alva. Ya no vi una diferencia, en ese abrazo, entre derecha e izquierda. Soy una persona de diálogo, de consensos, pero el diálogo y el consenso no se somete a tranzar bajo la mesa”, comentó Chávez.

Días después, se separaron de Perú Libre los congresistas Luis Kamiche y Nieves Limachi. Kamiche expresó que su renuncia se debió a que no comparte “las mismas ideas programáticas y políticas con quienes dirigen la bancada”. Mientras que Limachi dejó el grupo días después y se unió al nuevo bloque Perú Democrático, conformado entonces por Bermejo, Kamiche, Zeballos, Echevarría y Valer. Posteriormente, Chávez haría lo mismo para ser parte de este grupo parlamentario.

Luego de estas salidas de Perú Libre, 10 congresistas de este bloque tomaron la misma decisión. Se trató del grupo de legisladores más cercanos al expresidente Pedro Castillo debido a su trabajo previo en el magisterio.

El 10 de mayo del 2022, la congresista Katy Ugarte anunció la renuncia de ella y nueve de sus colegas de bancada para conformar el Bloque Magisterial. “Esta renuncia ha sido un análisis crítico y reflexivo de meses atrás. El día de hoy lo hemos concretado unidos los diez maestros del bloque magisterial, teniendo una visión de un proyecto político”, informó Ugarte. Junto a ella dejaron Perú Libre Alex Paredes, Pasión Dávila, Francis Paredes, Elizabeth Medina, Segundo Quiroz, Paul Gutiérrez, Edgar Tello, Germán Tacuri y Lucinda Vásquez, quienes conformaron el 17 de mayo del 2022 un nuevo bloque.

Menos de un mes después, dejó la bancada oficialista el congresista José María Balcázar. El legislador aseguró que seguiría apoyando proyectos e iniciativas de la bancada oficialistas, excepto las que no tengan una finalidad que beneficien al país, como el proyecto de ley que atenta contra Sunedu y la reforma universitaria, el cual aprobó por insistencia la Comisión de Educación el 7 de junio del 2022.

Junto a Jorge Coayla, Víctor Cutipa, Jorge Marticorena y Elías Varas, conformaron la nueva bancada Perú Bicentenario el 8 de junio del 2022. En el caso de Marticorena, su salida se conoció tras la censura de Betssy Chávez como ministra de Trabajo. El congresista indicó que aquello “fue la gota que rebasó el vaso”. Aseguró que la decisión respaldada por una mayoría de la bancada oficialista Perú Libre obedeció a un “apasionamiento personal político partidario”. “Tenía mi renuncia, pero tenía la esperanza que ese día de la censura de la ministra Betssy Chávez no iba a ser tal como se había dado”, expresó Marticorena.

El congresista Guido Bellido se adhirió a esta bancada el pasado 22 de diciembre del 2022 “luego de evaluar coincidencias en principios y objetivos de reivindicación”, según informó en sus redes sociales. Bellido manifestó también que su salida de Perú Libre ocurrió “por razones estrictamente de convicción y conciencia”. Además, porque existían diferencias respecto al manejo de la organización política.

Alianzas disueltas

Entre las primeras bajas que se dieron en el Parlamento se encuentran las salidas que sufrió la bancada de Renovación Popular. Los congresistas Diego Bazán, Norma Yarrow y María Córdova dejaron este bloque el 9 de agosto del 2021 por “principios democráticos”.

De otro lado, la congresista Gladys Echaíz decidió apartarse del grupo de Alianza para el Progreso el 15 de julio del 2022 por “razones de conciencia”. Sin embargo, César Acuña, presidente del partido político, afirmó que Echaíz tomó esta decisión porque no había sido propuesta para presidir la Mesa Directiva del Parlamento.

En el caso de la congresista Heidy Juárez, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) decidió expulsarla luego de señalarla como responsable de filtrar audios de una reunión partidaria. Luego de esta medida, Juárez se adhirió al bloque de Podemos Perú. Sin embargo, tras jurar como ministra de la Mujer en el último Gabinete del gobierno de Pedro Castillo la bancada solicitó su alejamiento. El último lunes, Juárez fue incorporada nuevamente a Podemos Perú.

El congresista Esdras Medina, que ingresó al Congreso con Renovación Popular, renunció a su bancada por “razones de conciencia” luego de perder en la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva. López Aliaga había incluso exigido al legislador que renunciara tras presentarse en una lista junto a Perú Libre y Acción Popular, esto pese a que su bloque tenía una fórmula propia. Días después, Medina se acopló a la bancada de Somos Perú, donde permanece.

Finalmente, el exministro y congresista Oscar Zea se separó de Perú Libre y pasó a ser de las filas de Podemos Perú. Mientras que Carlos Alva dejó Acción Popular y se unió a Integridad y Desarrollo, bloque que dejó el 4 de enero de este año.

La atomización y sus consecuencias

La politóloga Kathy Zegarra y el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes coincidieron en que el número de cambios en los grupos legislativos revela un Congreso sumamente atomizado, lo que tiene efectos negativos como la inestabilidad y pocos consensos.

Para Zegarra esta fragmentación es negativa porque dificulta los consensos que se requieren en el Parlamento. Sin embargo, anotó que esta situación no es novedosa. “La fragmentación y el hecho de que los congresistas vayan cambiando de bancada, lamentablemente, no es un fenómeno atípico . Pero nos presenta estas dificultades de generar consensos mínimos ”, comentó a El Comercio.

De otro lado, esta atomización incide también en los partidos políticos y debilita a la organización. La politóloga recordó que los electores votan por una agrupación, y “lo que hace la fragmentación dentro del Congreso y el transfuguismo es afectar directamente al partido político”. “Un partido político fuerte necesita a políticos disciplinados, cosa que no tenemos en el Perú”, añadió.

Finalmente, remarcó que sobre las bancadas nuevas que se forman, producto de las separación de algunos congresistas de sus grupos de origen, se desconoce a quiénes responden en la práctica. Adicionalmente, que muchos de los legisladores suelen reagruparse por intereses específicos.

“ Las bancadas nuevas que se generan, ¿a qué responden realmente? No hay claridad para la ciudadanía sobre cuáles son las líneas programáticas y políticas de estas nuevas bancadas. Son simplemente grupos de políticos que no necesariamente los une algo en particular, sino más bien se unen por conveniencia para alcanzar alguna comisión de su interés o cargar con los costos que significa al ser un parlamentario sin un grupo legislativo”, concluyó Zegarra.

Por su parte, el exoficial del Congreso Delgado-Guembes resaltó que los problemas que se desprenden de la fragmentación son la inestabilidad, volatilidad e imposibilidad de saber qué rumbo puede tomar el Congreso. “De otro lado, el daño es mucho más grande porque es reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nuestros partidos políticos y también dentro de nuestra cultura política. [...] En el actual contexto, aparte de contar con alternativas radicales, tenemos que enfrentarnos con una significativa cantidad de congresistas que son impredecibles porque no se sabe a qué principio, intereses, conveniencia o ideología obedecen las posiciones que adoptan. Pero todo tiene que ver con la excesiva fragmentación del espectro político, uno tan fragmentado y atomizado, es totalmente predecible que el Congreso sea impredecible”, comentó.

El experto también explicó que esta situación es el reflejo de la atomización del electorado y la sociedad. “ De alguna manera, un Parlamento fragmentado es suficiente y adecuadamente representativo de la fragmentación de la sociedad. El Congreso refleja lo que somos como sociedad: una que no tiene una visión clara sobre nuestro propio destino, por eso tenemos lo que tenemos. Somos una sociedad fragmentada y por eso tenemos una excesiva cantidad de partidos, y un Congreso sumamente atomizado”, concluyó.