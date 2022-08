El congresista Héctor Acuña, quien recientemente se unió a la nueva bancada Integridad y Desarrollo, se pronunció respecto a los cambios de agrupación que ha tenido en las últimas semanas.

Tras su salida de la bancada Alianza para el Progreso (APP), tras desacuerdos con el partido por una posible postulación suya a la Mesa Directiva, Acuña Peralta se unió a Cambio Democrático, bancada con la cual fue candidato.

Sin embargo, su permanencia en dicho grupo no duró mucho, pues luego de que perdiera la lista que él encabezó para la Mesa Directiva, se fue a una nueva bancada.

“Es una demostración de que tengo buenas amistades. Es parte de un entendimiento, es parte de que realmente me encuentro con profesionales a carta cabal, que creen en la democracia y confían en Héctor Acuña”, declaró al respecto en Canal N.

“Me he encontrado con profesionales jóvenes, con profesionales que también he aprendido de ellos y me han impulsado para continuar mi camino”, agregó.

Al ser consultado sobre el porqué decidió no quedarse en la última agrupación parlamentaria a la que se adhirió, el parlamentario indicó que los miembros de la bancada “comprendieron” que su lugar estaba en el centro.

“(¿Por qué no se quedó en Cambio Democrático?) Ellos comprendieron que mi ubicación estaba en el centro y qué bonito que tus amigos te ubiquen donde corresponde”, respondió.

Declaraciones de Héctor Acuña

Seguidamente, Acuña aseguró no haber migrado a Cambio Democrático solo para postular a la Presidencia del Parlamento, sino para encontrar puntos de coincidencia con colegas de otra orientación política.

“No fue por postular a la presidencia del Congreso, es más buscar cómo hacer una vida partidaria distinta, donde podamos encontrar diferencias, acercamientos”, explicó.

Este lunes, se presentó la bancada Integridad y Desarrollo, la cual estará conformada por Flor Pablo, Susel Paredes, Héctor Acuña, Carlos Zeballos y Carlos Alva.