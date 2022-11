Distintas fuentes consultadas por El Comercio contextualizaron el alejamiento de Bellido y comentaron lo acontecido en las últimas horas tras la medida que deja a Perú Libre con 15 de sus 37 miembros iniciales en el Congreso. Un escenario que ha evidenciado en distintos capítulos que el lápiz se sigue fracturando y quedando sin punta.

Hace casi un mes, el local de Perú Libre en Lima fue escenario de una reunión entre Bellido y Cerrón. Ahí, el parlamentario cusqueño planteó sus intenciones de dejar el partido, mientras que el secretario general del partido –según conoció este Diario– no intentó retenerlo.

Para entonces, Bellido ya había evaluado su salida producto de discrepancias en las tareas de organización del partido y desarrollo de iniciativas en el mismo, además de diferencias ideológicas. “Hay parámetros que tiene el partido. Cuando tú quieres cambiar esos parámetros de trabajo ya establecidos, y cuando no hay actitudes para recoger ciertos criterios, se convierte en un conflicto”, dijo una fuente consultada, que advirtió “contradicciones de fondo y forma” en la dirigencia de Perú Libre.

Desde la dirigencia del partido, otra fuente sostuvo que las diferencias entre Cerrón y Bellido se dieron incluso desde que este último asumió el cargo de primer ministro en julio del 2021, debido a que no llamó a la militancia del partido para que trabaje con él argumentando que el gobierno era “de ancha base”.

“Él le plantea al doctor que va a dar un paso al costado porque va a formar su partido. Cerrón le dijo que él tome la decisión. Pero sin Perú Libre no es nada. Un gran ejemplo fue cuando participó como candidato a la presidencia del Congreso, quienes votaron por él solo fueron de la bancada de Perú Libre. No llegó a jalar ningún voto de otro sector. Cuando una persona está sesgada por su ego, no ve todo el panorama”, comentó dicha fuente sobre la reunión de hace casi un mes y los 16 votos que obtuvo el congresista aquel 12 de setiembre.

Otros eran los tiempos en los que en Perú Libre se tenía en buen estima a Guido Bellido. / Facebook

Acusaciones de “traición”

Mientras tanto, una fuente del entorno de Vladimir Cerrón graficó la molestia tras la renuncia. “Tener ese tipo de reacciones es prácticamente una disidencia y toda disidencia es una traición. Nosotros lo vemos como un traidor, porque estamos en pleno trabajo político y que quiera formar su partido es generar una división. Y una estrategia de guerra es: divide y vencerás. Está cayendo en el juego de la oposición”, cuestionó.

Dicho malestar con Bellido fue expresado también por Cerrón en Twitter este martes. El dirigente afirmó que Perú Libre es “ajeno a las traiciones” que sin el partido “Bellido nunca hubiera sido premier”. Por la misma vía, este respondió que, sin Pedro Castillo, la agrupación no hubiera obtenido los resultados electorales del 2021, por lo que resaltó: “Cada quien tiene su aporte y hay que reconocer a todos y ser justo en ello”.

En diálogo con El Comercio, Bellido dijo esperar que su salida de pie a que el partido se fortalezca “a nivel organizativo e ideológico”. También refirió desconocer si otros congresistas renunciarán a Perú Libre y respondió ante acusaciones: “No he tenido conversación con ninguna otra persona. Eso ya sería una actitud de fraccionamiento, mi intención no es fraccionar a Perú Libre. A partir de mi renuncia, espero que evalúen varias cosas”.

Guido Bellido y Vladimir Cerrón se midieron verbalmente el martes, tras la renuncia del primero a Perú Libre. / Twitter

Asimismo, indicó aún no tener claro si su nueva plataforma política será nacional o regional, mientras que descartó sumarse a una bancada ya existente pero no conformar una nueva más adelante. En tanto, manifestó que “hasta el momento” se mantiene en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo: “Si mañana aparecen pruebas irrefutables en materia de transparencia o temas vinculados a corrupción, esas cosas cambian. Hasta ahorita qué se sabe, colaboradores eficaces, son dichos. Y están en proceso de corroboración con otros elementos periféricos”.

Una de sus últimas actividades partidarias fue participar el último sábado en la clausura de un encuentro de electos alcaldes por Perú Libre, que encabezó Vladimir Cerrón. Ahí, dio un saludo protocolar, líneas políticas de gestión pública y exhortó: “Les toca un gran reto de trabajar de manera transparente, sin ningún negocio con la corrupción”.

Guido Bellido y Vladimir Cerrón coincidieron el último sábado en un evento de Perú Libre con alcaldes electos por dicho partido. / Perú Libre

Bancada se reunió de urgencia

En las últimas semanas, en la bancada ya se voceaba la renuncia de Bellido, rumor alimentado incluso desde organizaciones sociales de Cusco, región del congresista. “Nosotros lo considerábamos uno de los líderes, alguien que le daba soporte mediático al partido. Jamás imaginamos que los rumores iban a convertirse en algo cierto. Por información del partido, sabemos que esto hace más de veinte días atrás ya se sabía, en la bancada no lo conocíamos”, comentó una fuente perulibrista.

Ante la renuncia de Bellido, la bancada se reunió de urgencia por unas dos horas la noche del lunes, con presencia de Vladimir Cerrón. Se aprobó un comunicado en donde se señala respetar la decisión del legislador.

No obstante, fuentes de El Comercio comentaron que en la reunión se percibió que Vladimir Cerrón se sentía traicionado, pero que controló sus expresiones quizá con el fin de que estas no trasciendan fuera. También se le recordó que en agosto del 2021, en declaraciones a Canal N, defendió a Bellido de acusaciones de terrorismo y aseveró: “Mis dos manos pongo al fuego”. También afirmó lo mismo por esos días a “Sudaca”.

“Dijo que él hace mucho tiempo había conversado, que ya se venía, que no es sorpresa, que quedamos los que estamos y hay que continuar el proceso de la misión del partido”, indicó una fuente presente en la reunión de bancada.

Cabe recordar que, por su parte, Bellido también dijo –durante una entrevista en Best Cable– que ponía las manos al fuego por Cerrón ante acusaciones por presunta corrupción.

En tanto, en la reunión de bancada también hubo espacio para la autocrítica para una mejor organización del partido en forma descentralizada, incluso exhortándosele a Vladimir Cerrón el viajar a las regiones para fortalecer las bases de Perú Libre. Ello pese a que él debe solicitar permiso judicial para movilizarse fuera de Lima producto de una orden de comparecencia con restricciones por una investigación por terrorismo en su contra, que también incluye a Bellido.

La fuente de la dirigencia de Perú Libre dijo que dos congresistas cercanos a Bellido son Wilson Quispe y Jaime Quito, y no descartó que estos también se alejen de la agrupación. “Con todo lo que ha pasado una y otra vez sucesivamente, ahora inclusive con el caso de Guido Bellido que no se esperaba, ya no se puede confiar en nadie. Cualquiera se convierte en candidato a disidente”, sostuvo por su parte una fuente parlamentaria.

Al respecto, Wilson Quispe admitió ser cercano a Bellido, pero indicó no haber tenido conocimiento previo de su salida y respetar su decisión. “De mi parte todavía, no hemos pensado salir […] Tendría que haber unas diferencias. En el ideario y la propuesta ideológica siempre ha diferencias, pero todo es superable”, subrayó el congresista, quien apuntó mantenerse “normalmente” en la bancada porque “es una responsabilidad que tengo que asumir”.

Consultado también por este Diario, Jaime Quito dijo respetar pero no compartir la decisión de Guido Bellido. También descartó su renuncia y prefirió no responder si todos los miembros de la actual bancada se mantienen firmes en la misma. De otro lado, adelantó que el partido tendrá un congreso en enero.

Anteriores renuncias

Lo cierto es que el lápiz de Perú Libre se empezó a quebrar en diciembre del 2021, a solo cuatro meses de iniciado el actual período parlamentario [ver cronología]. Un resultado que, para el vocero Flavio Cruz, tiene entre sus aristas al hecho de haber aglutinado a distintos sectores en la bancada no necesariamente alineados al ideario del partido, con varios miembros que se conocieron recién en Lima.

A su juicio, muchos legisladores se fueron de la bancada también sin tener contacto directo con Vladimir Cerrón, debido a que antes residía en Huancayo, y tampoco tuvieron experiencias partidarias.

“En el caso del bloque magisterial, ellos tenían un plan, un programa. No los llamaríamos disidentes, sino que fue un deslinde natural que se esperaba, tenían un rol más sindical, una agenda prioritaria con el magisterio […] La bancada magisterial tenía su misión. Los demás casos son temas individuales, cada quién tiene su razón. El último caso de Guido, que jamás pensamos que se iría, nos queda como reflexión”, concluyó.