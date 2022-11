Ante ello, dos excancilleres y un vicecanciller del Perú analizan el panorama rumbo a la llegada de la misión diplomática, planteando lo que consideran reuniones prioritarias para el grupo y retos para la oposición en el Congreso de la República e instituciones como el Ministerio Público.

Según resaltan, las instituciones peruanas deben prepararse, estar a la altura y confrontar la información “sesgada” remitida por el gobierno de Pedro Castillo a la OEA.

1. ¿Qué reuniones deben ser prioritarias para la misión de la OEA?

Eduardo Ferrero, excanciller: Todas son prioritarias, pero la primera y fundamental es la reunión con directivos del Congreso, congresistas representativos y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. En segundo lugar, con la fiscal de la Nación y fiscales vinculados con la investigación [a Pedro Castillo]. Igualmente, con la presidenta del Poder Judicial y el contralor. De entrada, la venida es sesgada y ahora hay que equilibrarla. Aparte de actores oficiales, es fundamental con medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil para que informen a la comisión y tenga una visión de la realidad de la crisis, no sesgada como se originó la resolución [del Consejo Permanente de la OEA].

Hugo de Zela, exvicecanciller: Prioritarias son las reuniones con quienes encabezan los tres poderes del Estado: el presidente Castillo, el presidente del Congreso y el del Poder Judicial. Además, con la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo e instituciones representativas de la sociedad civil. Me refiero a gremios laborales, empresariales, organizaciones de derechos humanos. Es fundamental reuniones con representantes de la prensa. La realidad es que la OEA tomó su decisión teniendo a la vista solamente la información que proporcionó el Poder Ejecutivo. Si viene una misión al Perú es para comprender la situación peruana y tener entrevistas con los distintos sectores de la sociedad, es indispensable para que tengan una idea realista de lo que pasa en el país.

Luis Gonzales Posada, excanciller: Comenzando, con las dos instituciones a quien el gobierno ha acusado de intentar un golpe de Estado: el Congreso y el Ministerio Público, que con toda seguridad demostrarán en las reuniones que han actuado correctamente con apego a sus atribuciones constitucionales. En segundo lugar, con representantes de los medios de comunicación, que han sido hostilizados sistemáticamente y han sido acusados de golpistas. Y naturalmente, con representantes del Poder Judicial, la contraloría y la Defensoría del Pueblo. Ellos [la OEA] tienen la visión unilateral y absolutamente sesgada de que el gobierno es víctima de una nueva modalidad de golpe de Estado, cuando eso no es cierto. Las denuncias contra el presidente están debidamente sustentadas y él ha gozado de su derecho constitucional de formular sus descargos, pero no lo ha hecho. Esas reuniones son importantes para esclarecer la verdad y demostrar la falacia de una acusación de esa naturaleza.

2. ¿Cuál es el reto sobre todo para la oposición e instituciones como la fiscalía?

Eduardo Ferrero, excanciller: El reto es contrarrestar la información sesgada con la cual se aprobó la resolución de la OEA. Esa resolución solamente toma en cuenta la carta del presidente Castillo y su canciller, la presentación del señor Luis Almagro que está parcializado y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también está sesgada. El reto es dar toda la información a cabalidad, completa, para que se conozcan los problemas políticos en el Perú, los casos de corrupción, la incapacidad de gestión del gobierno y los problemas que hay dentro del Congreso de la República. La idea es que tenga una información amplia, veraz y completa. Para eso, los actores que van a ser entrevistados deben prepararse para que la misión pueda tener información equilibrada. El Congreso tiene que estar a la altura. Hay que cuidar que ese informe sea veraz, realista, equilibrado y no sesgado.

Hugo de Zela, exvicecanciller: El reto fundamental es explicar a esta misión que las tareas que se están llevando adelante y las iniciativas que se están teniendo están todas dentro del marco constitucional, eso hay que explicárselo con claridad a la misión. Elijo tener confianza que así va a ser, en que van a ser capaces de explicar que están actuando dentro de la Constitución. Si quieren tener una idea realista de lo que pasa en el Perú, es necesario que escuchen a diversos sectores de la sociedad peruana. En ese tipo de misiones que se han llevado a cabo varias veces en la región, normalmente esas son el tipo de reuniones que se hacen. Cuando hay una crisis en un país, buscan escuchar a un espectro representativo de la sociedad. Al formar la misión, ha habido un reconocimiento de la OEA en el sentido de que no era suficiente la información que habían recibido, sino que necesitaban mayor información para formarse una idea clara.

Luis Gonzales Posada, excanciller: Demostrar la verdad, señalar en forma contundente que todas las acciones que han adoptado han sido en ejercicio de sus funciones, que se ha seguido los debidos procesos y no hubo un acto sesgado. Lo que no se puede pretender es que todas las instituciones guarden silencio. Lo que resulte de esas reuniones va a ser muy esclarecedor en beneficio del país. La vacancia es una potestad constitucional del Congreso que tiene que cumplir requisitos. Y hay además un mecanismo intermedio, que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hay que seguir las líneas de trabajo de las instituciones. No se puede endemoniar una actividad propia del Congreso. Lo que se ha hecho [desde el gobierno] es utilizar una plataforma internacional para proteger al mandatario.

El presidente Pedro Castillo, el canciller César Landa y el secretario general de la OEA Luis Almagro participaron en sesiones de la Asamblea General del organismos a inicios de octubre en Lima. (Foto: Presidencia)

3. ¿Qué esperar del informe del grupo?

Eduardo Ferrero, excanciller: El informe no es vinculante, no puede tener interpretaciones jurídicas de la legislación peruana. No puede decir si aplica o no el artículo 117 de la Constitución, puede recomendar que sea interpretado adecuadamente, sea interpretado por el Congreso o el Tribunal Constitucional. No puede dar posición propia sobre temas internos que tienen que ver con la legislación peruana y soberanía nacional. El informe no es vinculante para ninguna de las partes, la comisión no es un juez, autoridad judicial, no emite sentencia. Hace un análisis y, en todo caso, informa de la situación o puede emitir recomendaciones que no son vinculantes para ninguna de las partes: ni para el gobierno, la oposición o la fiscalía.

Hugo de Zela, exvicecanciller: Lo plantearía al revés. Lo que hay que esperar es que los peruanos seamos capaces de darle información suficiente a la misión para que el informe que hagan refleje la realidad peruana. Son recomendaciones de carácter político, diplomático, pero no se convierten en una norma vinculante. Pueden ser muy variadas. Quiero pensar que sí van a recibir buena información, porque tengo confianza en que nuestro país en conjunto sabrá dárselas. Cualquier solución por la que se encamine la crisis en la que estamos será determinada por la Constitución y las leyes peruanas, eso es lo que va a mandar finalmente. No se puede pensar en ningún sistema o mecanismo que esté más allá de la Constitución y las leyes peruanas. Y eso, estoy seguro, la misión lo tiene completamente claro.

Luis Gonzales Posada, excanciller: Primero, eso va a tomar un buen tiempo. Entre que la comisión venga al Perú, se entreviste con los actores, se reúna, prepare su informe y lo presente ante el Consejo Permanente. Me temo que son varias semanas, tiempo en el cual pueden seguir ocurriendo hechos graves en el Perú. Cuando ellos terminan su informe lo presentan con sus recomendaciones al Consejo para que lo aprueben o no. No sabemos qué dirá, pero bajo ninguna perspectiva se debe aceptar que se mutile la soberanía constitucional de los órganos del Estado ni que se pretenda una intromisión en actos jurisdiccionales del Parlamento o del Ministerio Público. No sé qué recomendarán, pero no pueden recomendar que se archiven investigaciones. Vamos a esperar con pausa.

4. ¿El pedido de Pedro Castillo para activar la Carta Democrática puede resultar en un revés?

Eduardo Ferrero, excanciller: Por supuesto. Si es que la comisión examina y entrevista a todas las personas directamente involucradas, puede ser un búmeran. Porque si el informe es equilibrado y veraz, va a informar sobre los casos de corrupción en donde cada día aparecen más evidencias a nivel del Poder Ejecutivo, el mismo presidente, algunos exministros y entorno familiar. Sí puede ser una herramienta contraproducente al gobierno. Pero ha conseguido algo en cierta medida: enfriar, tratar de mediatizar los procesos en marcha de la Fiscalía de la Nación, como la posibilidad de una moción de vacancia. Es un análisis de la situación, el grupo de trabajo tiene esa finalidad e informará ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual ya revisará el informe del grupo de trabajo de alto nivel.

Hugo de Zela, exvicecanciller: Creo que esa sí es una posibilidad. Lo que ha sostenido el gobierno es que hay un nuevo tipo de golpe de Estado. Lo que espero es que cuando venga la misión, le expliquen a la misión y nos expliquen a los peruanos en qué consiste ese nuevo tipo de golpe de Estado. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Una vez que viene la misión, emite un informe que normalmente es preliminar; el Consejo Permanente lo recibe y hay una discusión entre los países miembros. Y ahí pueden darse varias opciones. Lo mejor es ir etapa por etapa. En esta etapa estamos en la preparación que deben tener las instituciones peruanas para exponerle a la misión cuál es la verdadera realidad del Perú. En esa etapa estamos y hay que concentrarnos en eso.

Luis Gonzales Posada, excanciller: No tengo la menor duda, porque no creo que ningún peruano consciente crea que una investigación de la fiscalía constituya un proyecto de golpe de Estado. Más bien, la OEA ha sido sorprendida por una maniobra diplomática para que se pronuncie sobre ese documento presentado por Castillo, donde se hacían todos los señalamientos. No hay mal que por bien no venga, hay que esperar con pausa y serenidad lo que suceda en adelante. Lo primero que tiene que decir la OEA es: ¿todas estas acciones de las instituciones peruanas constituyen un golpe de Estado como afirma Castillo o no? Es la primera interrogante que ellos tienen que despejar.