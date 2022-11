Con esta notificación, el equipo especial Lava Jato podrá remitir su respuesta con el objetivo de que la cooperación se reanude. Pero mientras esto se resuelva, está en vilo si los exdirectivos finalmente podrán rendir su testimonio en el juicio, testimonio que es considerado clave por el Ministerio Público para probar que Odebrecht aportó US$ 3 millones a la campaña del Partido Nacionalista.

En este informe, repasamos siete puntos claves sobre este impase. Desde su origen y circunstancias, sus efectos en los proceso del caso Odebrecht en el Perú y los posibles escenarios vinculados a su posible resolución y consecuencias.

🚨 #Comunicado

El Ministerio Público recibió la comunicación de la Procuraduría General de Brasil sobre la suspensión temporal de la cooperación jurídica solicitada por Odebrecht; y derivó el documento al Equipo Especial Lava Jato para que brinde los esclarecimientos respectivos. pic.twitter.com/xOBXdK94qC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 2, 2022

1. ¿Qué motivos ha dado Odebrecht para suspender su colaboración?

La noticia de la suspensión fue reportada inicialmente por la agencia EFE, la cual detalló que fue una decisión del Ministerio Público brasileño tomada el lunes 31 de octubre a raíz de una demanda de Novonor (nuevo nombre de Odebrecht). El viernes 28, la empresa denunció una supuesta “violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la ‘no utilización de pruebas producidas en Brasil’ contra la empresa en aquella jurisdicción”.

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público peruano, indicó que las autoridades brasileñas tomaron esta decisión sin escuchar la versión de sus pares peruanos. La fiscalía brasileña recién notificó formalmente la resolución este miércoles. Sin embargo, la propia Odebrecht envió el día anterior un escrito al equipo especial adjuntado dicho documento en portugués.

A partir de esto, Rafael Vela explicó que Odebrecht justificó su pedido con “razones bastantes antiguas”. Estas se relacionan con la incorporación de la empresa como tercero civilmente responsable en el caso Rutas de Lima – Susan Villarán, con los arbitrajes que tiene con el Estado peruano por el Gasoducto Sur y por la propia Rutas de Lima y “lo que es mucho más delicado, que nosotros veníamos a practicar diligencias a espaldas de la cooperación internacional brasileña”.

Esta última alegación fue rechazada por Vela. Respecto a la primera, el fiscal precisó que la incorporación como tercero civil fue hace más de un año; y en cuanto a los arbitrajes, explicó que él declaró como testigo del Estado peruano hace varios meses.

“Es mi obligación legal. La ley de defensa jurídica del Estado a mí me obliga a que yo sea testigo del Estado peruano cuando entienda que en parte de su defensa puedo testificar lo que a mí me consta. Es una obligación legal y, por tanto, no puede transigir ni negociar algo que está en contra de la ley peruana. Esto tres aspectos son medulares para poder definir qué cambió”, dijo este miércoles a Exitosa.

Rafael Vela recibió la notificación de la suspensión de la cooperación jurídica con Brasil. (Foto: archivo GEC)

2. ¿La empresa había advertido sobre esto a las autoridades peruanas?

Tanto el equipo especial como la Procuraduría del caso Lava Jato manifestaron su sorpresa por lo ocurrido. Los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Germán Juárez habían viajado el mismo 31 de octubre a Sao Paulo, Brasil, para realizar las coordinaciones previas a la declaración de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso del Partido Nacionalista.

De hecho, Vela indicó que hasta la semana no habían tenido problemas en la colaboración con Odebrecht y que el fiscal José Domingo Pérez había interrogado sin problemas el último jueves a un exejecutivo de la empresa. “¿Qué es lo que ha sucedido? Eso es lo que nosotros estamos en el nivel análisis que qué pasó ente el jueves de la semana pasada y ahora”, comentó.

Fuentes de la Procuraduría del caso Lava Jato indicaron que, tras conocerse la noticia de la suspensión, procedieron a pedir “información formal sobre la decisión de la fiscalía brasileña para conocer con precisión los motivos que han originado esta noticia”.

Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato.

3. ¿Cómo ha respondido la fiscalía peruana?

En sus primeras declaraciones tras conocer la noticia, el fiscal Vela dijo a El Comercio que tomaron lo como un “acto de mala fe procesal” de parte de Odebrecht. Además, lamentó que la justicia brasileña “haya tomado una decisión sin habernos escuchado previamente”.

Fuentes de El Comercio comentaron el último martes que la suspensión iba a estar vigente “hasta que el Ministerio Público [peruano] brinde sus descargos y/o garantías de cumplimiento”. “El documento sobre la suspensión será derivado al fiscal a cargo, quien dará los descargos de manera oficial a las autoridades brasileñas”, agregaron. El fiscal a cargo es José Domingo Pérez.

Este miércoles, la fiscalía publicó un comunicado informando que finalmente habían sido notificados formalmente de la decisión de las autoridades brasileñas. Indicaron que el documento fue derivado al Equipo Especial Lava Jato “para que formulen los esclarecimientos correspondientes a las observaciones que motivaron dicha suspensión y sean remitidos oficialmente a Brasil”. Esto con el objetivo de que la colaboración de Odebrecht con la justicia peruana se reactive.

Se espera que José Domingo Pérez responda a la fiscalía brasileña por la decisión de suspender la cooperación de Odebrecht (Foto: Archivo GEC) / JOSE ROJAS BASHE

4. ¿Qué impacto tendrá esto en los casos vinculados a Odebrecht en el Perú?

De momento, según coincidieron especialistas consultados por este Diario, el impacto más inmediato que ha tenido la suspensión de la colaboración de Odebrecht es poner en duda las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en el juicio por el caso del Partido Nacionalista. Se espera que este jueves 3 de noviembre, fecha en que habrá una nueva audiencia de este proceso, se toque el tema durante el desarrollo de la diligencia y se defina si las declaraciones se darán o no.

La declaración de estos exejecutivos de Odebrecht es importante para la fiscalía, que busca probar la entrega de US$ 3 millones de fondos ilícitos de la constructora brasileña a la campaña de Ollanta Humala del 2011. “Es verdad que había una declaración programada y esa es la razón por la que nos encontramos en Brasil: familiarizar a los testigos con el sistema procesal peruano, el refrescamiento de la memoria de lo que han declarado, que se le iban a a hacer muchas preguntas por parte de un pool de abogados”, dijo Vela al respecto.

Por otro lado, el fiscal superior descartó que este incidente implique que las declaraciones, documentos e información brindada por Odebrecht y sus exejecutivos en los últimos cinco años, las cuales forman parte de las investigaciones y acusaciones de la fiscalía, vayan a perder valor. “Esas declaraciones ya se dieron a cabo con todos los niveles de garantía, incluso contradicción: los abogados han participado y han preguntado todos estos señores, a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata”, expresó.

En esa línea, el exprocurador Antonio Maldonado dijo a El Comercio que las principales afectaciones serían a la entrega de información que todavía estaba pendiente –como la revelación de un grupo de codinomes- y a las declaraciones de los exdirectivos brasileños en los procesos en marcha. En tanto, el penalista Andy Carrión apuntó que esto podría llevar a que en procesos que actualmente avanzan hacia el juicio, como el de Keiko Fujimori, el Poder Judicial rechace la inclusión de estos testigos ante el conocimiento que no podrían concretar sus declaraciones.

VIDEO RECOMENDADO Vela Barba sobre suspensión de acuerdo de cooperación: “No hemos dejado de respetar los términos de la colaboración”

Además, ambos especialistas coincidieron con lo dicho el fiscal Rafael Vela en que la información que ya fue entregada, sean testimonios o documentos, no perderá validez pese a lo ocurrido.

5. ¿Qué pasará con el juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia?

El juicio contra el expresidente, su esposa y otros acusados por los presuntos aportes ilícitos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht al Partido Nacionalista en el 2006 y el 2011 continuará al margen de lo que ocurra con la empresa brasileña. Vela remarcó que, si no se llegasen a concretar sus interrogatorios en juicio, las declaraciones previas de los exdirectivos podrían ser leídas como pruebas durante el juicio. Añadió que el Ministerio Público “no solo ha basado su acusación en los testimonios de estas personas, sino también en mucha otra prueba”.

El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, dijo a El Comercio que la información sobre lo ocurrido entre Odebrecht y la fiscalía peruana todavía era “muy básica”. “Espero que mañana en la audiencia el Ministerio Público pueda ampliar la información y nos pronunciaremos”, expresó.

Fuentes vinculadas a la defensa de los acusados por este caso manifestaron que si los exdirectivos de Odebrecht no declaran, se debería prescindir de sus testimonios y el juicio seguiría sin sus declaraciones. Indicaron que sus declaraciones previas no podrían ingresar por lectura, ya que esto ocurre solo cuando el testigo no puede declarar, no cuando se niega a declarar.

El juicio a Ollanta Humala está en etapa de interrogatorio a testigos. (Foto: Andina)

Al respecto, Pedraza manifestó que la defensa del expresidente preferiría que los testigos declaren y si no lo hacen, la lectura de las declaraciones previas “es una facultad de la fiscalía”. “La fiscalía ya lo ofreció en esos términos”, añadió.

Ante una previsible polémica entre la fiscalía y las defensas sobre si se deben tomar como prueba lo declarado previamente por los exdirectivos de Odebrecht, se espera que sea el tribunal a cargo del juicio el que decida sobre este punto. Se trata del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el cual es presidido por la jueza Nayko Coronado.

Por su parte, el penalista Andy Carrión manifestó que el juzgado podría optar por citar de grado o fuerza a los testigos brasileños y que, si no se consigue interrogarlos en el juicio, los más probable es que el Poder Judicial opte por admitir la lectura de los testimonios que dieron durante la investigación. El exprocurador Maldonado dijo que aún es muy pronto para saber si podrán declarar o no, pero que en caso no sea así, lo correcto sería admitir la lectura de las declaraciones previas.

Al margen de esto, todavía está pendiente una resolución de la Corte Suprema que podría afectar directamente este caso: la casación donde la sala que preside el juez César San Martín definirá si los aportes de campaña pueden ser considerado como lavado de activos. La audiencia será el 16 de noviembre. Desde la fiscalía han advertido que si se decide que los aportes no son lavado, esto impactaría el caso de Ollanta Humala, así como los de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, entre otros.

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema reprogramó para el miércoles 16 de noviembre a las 9:00 h. la audiencia de vista de causa del recurso de casación presentado por el expresidente #OllantaHumala y otros, investigados por el delito de lavado de activos. pic.twitter.com/aRYJCTHZu7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 2, 2022

6. ¿Será posible reanudar la colaboración?

La expectativa de la fiscalía es que una vez que se presenten los descargos del caso, los cuales están a cargo del fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, la colaboración de Odebrecht con la justicia se retome. Así lo confirmó el propio Ministerio Público peruano en su comunicado de este miércoles.

“Con la respuesta oficial [del equipo especial Lava Jato] se espera que la Procuraduría General de Brasil reevalúe la suspensión temporal y se retome la cooperación jurídica”, afirmaron en el comunicado. Al respecto, Rafael Vela declaró este miércoles que “lo que hay es un informe que tenemos que elaborar en base a lo que dice Odebrecht y la justicia brasileña analizará nuestras argumentaciones, nuestra versión y tomará la decisión respecto a la suspensión.

“El tema es complejo porque la empresa ha acudido a la justicia brasileña, pero también tiene obligaciones en el Perú dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, cualquier nivel de análisis de algún incumplimiento se tiene que dar necesariamente también entendiendo las obligaciones dentro del sistema de cooperación internacional”, detalló el fiscal a Exitosa.

Para el exprocurador Maldonado, la resolución del conflicto es posible, pero compleja. Opinó que el hecho de que la fiscalía brasileña haya decidido sin escuchar a sus pares peruanos en una mala señala y advirtió que el Equipo Especial Lava Jato requerirá la asistencia de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público e incluso de la Cancillería peruana para llegar a una solución.

Andy Carrión coincidió es que no será fácil llegar una solución a este impase. Para el abogado, no obstante, el punto central de la polémica son los arbitrajes que tiene la constructora brasileña con el Estado peruano, en los cuales el fiscal Rafael Vela ha participado como testigo.

Se preveía que Jorge Barata también declare en el juicio por el caso Metro de Lima (donde ya fue admitido como testigo) y en el eventual juicio contra Keiko Fujimori. Foto: AFP / HEULER ANDREY

7. ¿Está en riesgo el acuerdo de colaboración eficaz?

El acuerdo de colaboración eficaz firmado por Odebrecht con la fiscalía peruana y la procuraduría del caso Lava Jato en febrero del 2019 y fue aprobado en junio de ese año por el Poder Judicial peruano. Como tal, tiene calidad de cosa juzgada.

Desde la Procuraduría del caso Lava Jato indicaron que “debe quedar claro es que esto [la suspensión de la colaboración] no quiere decir que el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la fiscalía, la procuraduría y la empresa Odebrecht se haya roto. El acuerdo ha sido aprobado por el Poder Judicial del Perú y sigue vigente en todos sus extremos hasta el momento”. La fiscalía tiene la misma postura.

Por otro lado, consultado sobre si se los exdirectivos de Odebrecht –a partir de esta suspensión- se mantienen en una negativa de declarar en los juicios significaría un incumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz, el fiscal Rafael Vela dijo este miércoles que “esa es una posibilidad que tiene que ser analizada por el fiscal que ejecuta el acuerdo de colaboración eficaz”. “Los acuerdos, si no son cumplidos escrupulosamente, pueden tener consecuencias jurídicas, pero ese es un tema que hay que analizar con mesura, con prudencia”, indicó.

“El doctor [José Domingo] Pérez tendrá que analizar específicamente si hay algún incumplimiento del acuerdo. Si hay algún incumplimiento, se dan una serie de circunstancias que van que desde generar oportunidades para que eso pueda ser corregido, y eventualmente, como un escenario de legalidad, es posible la revocatoria del acuerdo de colaboración. Son escenarios que están dados dentro del análisis de los incumplimientos. Ahí sí yo no puedo declarar más allá de lo que el doctor Pérez autónomamente pueda analizar”, explicó el fiscal.