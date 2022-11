El grupo de disidentes es también integrado por Julio Valderrama, quien fue dirigente en Chorrillos y renunció a la organización política antes de las recientes elecciones 2022.

También ha dejado Perú Libre Carmina Castillo, de Villa María del Triunfo. Aunque no fue dirigente, colaboró con la base de este distrito y se ha plegado al nuevo frente conformado por los renunciantes, informó Hans Zavala a El Comercio.

Sin embargo, no serían los únicos en apartarse del partido que se ha mantenido cercano al gobierno de Pedro Castillo. Dirigentes de bases de Lima Norte presentarían esta semana su renuncia a Perú Libre, sumando 23 junto a las presentadas hasta este momento .

Cuestionamientos a la cúpula

Este Diario conversó con los ex dirigentes Hans Zavala y América Purca, quienes señalaron que una de las razones de su salida es el descuido a las bases distritales de Lima por parte de la cúpula. También han cuestionado el copamiento de la Diris Lima Sur por parte de personal proveniente de Junín, región central del partido político.

Asimismo, Elia Oré, dirigente de Independencia, agregó que no existe interés por parte de Perú Libre en desarrollar las escuelas políticas con los fondos que posee la agrupación política. Ella, junto a otros dirigentes de Lima Norte, presentará su renuncia en los próximos días, según comentó a El Comercio.

Zavala comentó que hay un “abandono” por parte del CER de Lima a todas las bases distritales y cuestionó que la cúpula del partido sea integrada por el hermano y la madre de Vladimir Cerrón.

“Un CEN debería conformarlo representantes de regiones. Una diversidad, entorno nacional y convergente con los departamentos. Vemos que todo se encapsula ahí”, agregó.

También comentó que no había comunicación respecto a la administración de fondos públicos que ingresan al partido. De acuerdo con las transferencias autorizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las subvenciones superarán los dos millones de soles en total durante todo el 2022.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/179.273,26 S/2′151.278,92

También se manifestó inconforme con los S/12 mil que recibiría Cerrón, mensualmente, provenientes de estos fondos públicos.

“Cómo, si eres un líder, terminas siendo asalariado del Estado. […] No hay una consulta con los secretarios. Prácticamente ellos ven cómo lo gastan a su manera. No veo ninguna capacitación”, indicó.

América Purca, una de las dirigentes que ha renunciado junto al bloque de Lima Sur, comentó que hay un descontento general en el partido.

“El partido nos ha dado la espalda, no tienen una comisión política, el secretario de organización de Lima no trabaja, no convoca. Es un partido cascarón, no hay escuelas políticas ni nada. Es un descontento general. Un partido que no sostiene sus bases es como no tener columna vertebral”, cuestionó.

También criticó la posición que ha asumido Richard Rojas, encargado del CER de Lima, porque “nunca ha hecho reuniones” con la dirigencia, según Purca. Rojas, vía Twitter, escribió que el partido solo quiere “semillas con convicción ideológica”.

En tanto, Elia Oré, dirigenta de la base de Independencia (Lima Norte), ha adelantado a El Comercio que es una de las próximas en formalizar su renuncia a Perú Libre. Su malestar con el partido está también relacionado al ausente trabajo en las escuelas políticas.

“El año pasado, el líder [Vladimir Cerrón] dijo que se iba a cubrir los gastos de las escuelas políticas con el local. Pero nada de eso se ha visto, entonces eso también nos saca de cuadro. Hacemos las escuelas políticas, pero ni un céntimo, nada del partido tuvimos. […] me dicen ‘pero si se sabe que el partido tiene fondos’. Nunca hubo nada. Ese es el disgusto no solo de Lima Norte. […] Sabiendo cómo está funcionando no podemos seguir en el partido”, dijo.

Por ello, señaló a Cerrón como principal responsable de la situación en Perú Libre. “Eso vendrá desde la cabeza, que no ha sabido conducir, manejar al grupo. Cómo pueden tildar a los compañeros de oportunistas, traidores, solo por ser críticos. Tampoco podemos estar agachando la cabeza a todo. Eso se pudo haber trabajado desde arriba, pero qué se puede esperar, no hubo ninguna autocrítica”, añadió.

Mientras ocurre esta serie de renuncias y anuncios de nuevas salidas, Vladimir Cerrón ha convocado para este sábado 5 a los 79 alcaldes electos que son parte de Perú Libre y a su bancada del Congreso.

Otra situación advertida por Hans Zavala tiene que ver con el abandono de las bases y la división que se ha querido crear en la interna. Tanto Zavala como Purca han señalado un presunto copamiento de la Diris Lima Sur por parte de allegados al partido de Junín. “La Diris Lima Sur fue entregada a Junnyor Rodríguez Recuay. No conoce la realidad de Lima Sur. Él viene de la Red de Salud Chanchamayo. Planteé eso también. Nuestra voz nunca ha sido escuchada”, opinó Zavala.

Al menos 23 dirigentes renunciarían al partido

Hans Zavala detalló a este Diario que son ocho los dirigentes que, en total, están dejando el partido junto a otros militantes. Según comentó, se sumarían a esta lista dirigentes de San Martín de Porres, Independencia, el Rímac, entre otros. Nos comunicamos con Jorge Aliaga, dirigente de San Martín de Porres, pero se negó a responder por el momento.

En declaraciones a La República, Aliaga había indicado que “la gran mayoría de Lima Norte vamos a renunciar la próxima semana. Las razones son las mismas que en Lima Sur. Pedimos restructuración del partido y todo indica que no va a a haber”.

Zavala detalló que, de los 553 militantes inscritos en su distrito (San Juan de Miraflores) 120 se mantenían activos. De este último grupo, “unos 80 quieren ir en grupo a renunciar”.

En total, serían unos 2 mil los militantes que estarían dejando Perú Libre, según Zavala. “Hay militantes que salieron antes. Entonces, son 2 mil los que vamos a renunciar. Habrán renunciado, entre todos, incluyendo los que ya se han retirado, unos 5 mil”, detalló.

América Purca agregó que de la base Punta Hermosa, integrada por 120 personas, “por lo menos el 80% se ha desafiliado” junto a ella. “Yo los convoqué e hice una reunión con ellos. Están de acuerdo en renunciar, al igual que yo. Así pasa con todos. Todos están con sus bases, su gente. Perú Libre no está apoyando a sus bases”, dijo.

Mientras que en Lima Norte ocurriría una situación similar en los próximos días. “Aún no se ha hecho [la renuncia grupal] en Lima Norte, pero yo ya deslindé [del partido]. El problema vino antes de elecciones municipales por demasiada arbitrariedad. Los compañeros hemos venido trabajando, hubo un trato indiferente a ellos. No me parece bien cuando se trata de un partido solidario, humanista. Decidí dar un paso al costado. En Lima Norte ya se está avizorando renuncias en bloque”, indicó Elia Oré a El Comercio .

En la base de Independencia, según Oré, hay un grupo que se unirá a su renuncia, la que formalizará en estos días. “No la he presentado todavía. Pero en mi distrito ya tengo bien claro y definido eso. Los compañeros dicen para presentarlo en bloque”, comentó.

Según Oré, son 23 dirigentes de Lima los que renunciarán a Perú Libre. América Purca agregó, al igual que Oré, que “en Lima Norte también se están voceando [renuncias]. El descontento es en Lima. Van a renunciar en el Este, que se reunieron ayer. […] En Lima Norte harán también una reunión y renunciarán en bloque”. Según Purca, de los 43 secretarios generales, incluyendo coordinadores generales, van a “pasar las 20″ renuncias. “Con nosotros serían 23 [contando a Lima Sur]. Esta semana se supone que harán su renuncia” , mencionó.

Finalmente, Zavala comentó que algunos congresistas de la bancada de Perú Libre también estarían evaluando esta posibilidad, que podría alcanzar a unos 10.