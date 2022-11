En el renovado vínculo entre Perú Libre y el presidente Pedro Castillo, cobra relevancia el rol de personajes de dicho partido antes y durante el actual gobierno. Uno de ellos es Richard Rojas, exjefe de campaña del hoy mandatario y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, fundador de la agrupación del lápiz.

En su declaración del pasado 6 de setiembre ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el colaborador eficaz CE-03-2022-EFICOP incluye al dirigente perulibrista Rojas como parte de los “asesores en la sombra” de Castillo que “tienen un poder paralelo” y “han cometido actos de corrupción” con “aval y aprobación” del jefe de Estado.

“[…] Tengo conocimiento que a Richard Rojas le han creado un código como informante de la DINI para que con recursos de inteligencia le paguen supuestamente por información que proporciona, también le han creado a Vladimir Cerrón el seudónimo o código de ‘Montaña’ como informante de la DINI, pero eso es el pago porque lo ha nombrado a Fernández Latorre como jefe de la DINI”, dijo el colaborador, según el acta al que accedió El Comercio.

Así, refirió que Luis Fernández Latorre, un expolicía natural de Chota, fue designado en setiembre del 2021 jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) –que responde directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros– como parte de la cuota cerronista en el gobierno.

En otra declaración del 5 de agosto pasado, el colaborador ya había señalado que Richard Rojas intervino para que Castillo designe a Fernández, y que este contrata personal por “orden directa” del presidente y de Cerrón.

Richard Rojas fue jefe de campaña de Pedro Castillo. / Difusión

También indicó que a Rojas y Cerrón “se les pagaba por códigos secretos, por cuanto eran contratados como agentes de campo e incluso les daban departamentos para vivir”. “Asimismo, sé que Fernández Latorre, así como con Richard Rojas, le realiza un pago mensual con dinero del presupuesto de la DINI a Vladimir Cerrón, el cual está con el código Montaña y sé que dicha suma asciende a veinte mil soles para sus gastos judiciales y veinte mil soles para sus gastos personales”, se lee en el documento que también revisó este Diario.

Rojas, según el colaborador, también intervenía en las designaciones de algunos funcionarios. “Sé que Richard Rojas se encargaba de las contrataciones de personal por órdenes del partido político Perú Libre, siendo quien reclamaba al presidente Castillo la cuota que le correspondía al referido partido político en el gobierno. Tengo conocimiento que solicitó al presidente Castillo su designación como embajador del Perú en Panamá y Venezuela”, declaró.

Rojas responde

Consultado por El Comercio, Rojas negó ser informante de la DINI o recibir algún pago de esta institución, y sostuvo que solo se ha tomado su nombre. “Para nada. Está descartado. Para ser informante hay que recibir cursos. Si vamos a ser parte de una institución como la DINI, tienes que ser una persona especializada”, respondió y calificó de “payasada” la declaración del colaborador.

Sobre lo dicho por el colaborador sobre Cerrón, reportado por Willax el último domingo, comentó la reacción del líder de Perú Libre: “Él se ríe nomás de la información. Ni conoce a Fernández, solo lo vio una vez si no me equivoco”.

No obstante, reiteró que sí recomendó a Fernández Latorre para la DINI. “Él era integrante del comando de campaña, así como fueron Juan Silva, Fray Vásquez, todos ellos. Yo comandaba y lo primero que haces es recomendar a tu equipo de trabajo, de ahí no hubo más. No eran parte de Perú Libre, han venido de los amigos de Pedro [Castillo]”, dijo.

Citarán a Fernández

Sobre el asunto, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto, indicó a El Comercio que ya ha tomado contacto con funcionarios de la DINI para obtener información. Indicó también que se prevé citar a Fernández Latorre para la próxima semana. “Estoy tomando acciones, pero hay cosas que tengo que mantener en reserva. Estoy actuando”, aseveró.

Previamente, Cueto había adelantado que también requerirá que la contraloría fiscalice los fondos de la DINI en base al Decreto Legislativo N°1141. Este faculta a la citada comisión a requerir información clasificada y no clasificada, y establece que el director de Inteligencia nacional está sometido en cuanto a su gestión a investigaciones de la contraloría y otras instituciones.

El Comercio también pudo conocer que en la Contraloría General de la República se ha determinado iniciar la recopilación de información para determinar las acciones a seguir.

Pedro Castillo llegó a la presidencia con Perú Libre, partido fundado por Vladimir Cerrón. (Composición: El Comercio)

Lápiz con nueva punta

En los últimos días, desde Perú Libre se ha reiterado el discurso de ser una agrupación no oficialista y el intento de desmarcarse del gobierno de Castillo. Empero ello se contradice con la designación de la congresista y vocera de la bancada del lápiz, Kelly Portalatino, como nueva ministra de Salud.

Además, Perú Libre ha estado principalmente del lado del gobierno en votaciones claves [ver cuadro] y no solo ha repuntado su presencia en el poder con Portalatino, pues –según información de la Comisión de Descentralización del Congreso– el 42% de prefectos y subprefectos designados entre febrero y setiembre del 2022 son militantes del citado partido.

Rojas indicó que la designación de Portalatino no necesariamente revitaliza el rol de Perú Libre en el gobierno y subrayó que la asamblea nacional del partido ha acordado no respaldar una eventual tercera moción de vacancia presidencial.

“Fue una invitación directa a la compatriota Portalatino. No se elevó una propuesta por parte del partido. No fue propuesta por el partido. Nosotros teníamos pensado desligarnos del todo […] ¿Cuántas veces hemos votado en contra? No es condicionante. La militancia que tiene convicción no se deja seducir por un cargo”, afirmó.

Los vaivenes del lápiz en el Congreso

FECHA TEMA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 27/08/2021 Voto de confianza a Gabinete de Guido Bellido 36 0 0 4/11/2021 Voto de confianza a Gabinete de Mirtha Vásquez 19 16 0 18/11/2021 Interpelación a ministro de Transportes, Juan Silva 0 31 0 7/12/2021 Admisión de moción de vacancia contra presidente Pedro 0 35 0 21/12/2021 Censura a ministro de Educación, Carlos Gallardo 1 29 0 9/03/2022 Voto de confianza a Gabinete de Aníbal Torres 31 0 0 29/03/2022 Moción de vacancia contra presidente Pedro Castillo 0 32 0 31/03/2022 Censura a ministro de Salud, Hernán Condori 0 24 6 26/05/2022 Censura a ministra de Trabajo, Betssy Chávez 9 7 1 30/06/2022 Censura a ministro del Interior, Dimitri Senmache 11 2 0 2/09/2022 Admisión de moción de interpelación contra ministro del Interior, Willy Huerta 0 14 0 15/09/2022 Censura a ministro de Transportes, Geiner Alvarado 10 1 3 13/10/2022 Admisión de interpelación a canciller César Landa 0 13 1

Además… Arremete contra Bruno Pacheco Si bien aceptó haber participado de reuniones con investigados por el Caso Gabinete en la sombra, Richard Rojas dijo que después de julio del 2021 fue alejado por Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia actualmente investigado.

Este último, afirmó, fue quien promovió sus frustradas designaciones como embajador del Perú en Panamá y Venezuela. “Esa salida para embajador fue porque me querían botar del país. Eso lo generó Pacheco, porque yo era tóxico para sus intereses”, sentenció y aseguró no tener actualmente cercanía con el presidente Pedro Castillo.

