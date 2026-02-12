Richard Rojas, dirigente de Perú Libre, afirma que en el gobierno de Pedro Castillo ingresó más de 20 veces a Palacio sin registro

El candidato a diputado y dirigente de Perú Libre, Richard Rojas, afirmó que durante el gobierno de Pedro Castillo ingresó en reiteradas ocasiones a Palacio de Gobierno por la denominada “puerta 6” sin que su acceso quedara registrado oficialmente.

Las declaraciones las brindó en entrevista con Milagros Leiva en el programa Siempre a las 8, transmitido por el canal de YouTube de El Comercio.

“Fui parte de esa puerta 6, muchas veces cuando me citaban (...) mandaban un vehículo, me recogían y entraba por la puerta 6, yo sacaba mi documento para poder registrarme y nunca me registraban”, sostuvo.

En esa línea, precisó la cantidad de ingresos. “Yo entré más de 20, 24 veces”, afirmó.

Rojas también señaló que otras personas utilizaban ese acceso. “Toda su familia entraba por la puerta 6”, dijo en referencia al entonces presidente Pedro Castillo.

Asimismo, indicó: “Los coroneles que están a cargo, el jefe de la casa militar, todos ellos lo permiten (...) solamente registran para la parte de gestión donde están las reuniones formales”.

Al referirse a la noche del 6 de diciembre de 2022, previo al intento de golpe de Estado, declaró: “El día 6 de diciembre antes del golpe a las 11 de la noche entraban por la puerta 6. Guillermo Bermejo fue uno de ellos (entró) 11 de la noche y salió cerca de las 3 am.. ¿qué hicieron en ese rato? ¿quiénes más conspiraron? El golpe de estado no hubo, lo que hubo es una conspiración”.

Rojas actualmente postula a la Cámara de Diputados por Perú Libre en el marco de las Elecciones Generales 2026.