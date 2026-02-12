Richard Rojas, dirigente de Perú Libre, afirma que en el gobierno de Pedro Castillo ingresó más de 20 veces a Palacio sin registro

Resumen

Richard Rojas, dirigente de Perú Libre, afirma que en el gobierno de Pedro Castillo entró a Palacio sin registro. (Foto: Captura/El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato a diputado y dirigente de Perú Libre, Richard Rojas, afirmó que durante el gobierno de Pedro Castillo ingresó en reiteradas ocasiones a Palacio de Gobierno por la denominada “puerta 6” sin que su acceso quedara registrado oficialmente.

