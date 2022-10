Bermejo era ya un conocido escudero de Castillo. Pero ahora ya no actúa solo, sino con sus asesores parlamentarios Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, con quienes impulsa la inscripción del partido Voces del Pueblo. Todos ellos han reforzado su cercanía con el presidente en los últimos tres meses, sobre todo a partir de la orden de detención contra la cuñada del mandatario Yenifer Paredes y otras medidas fiscales y judiciales contra aquel y su entorno.

El fin de semana pasado, Guillermo Bermejo estuvo con el presidente Pedro Castillo en Pichari, Cusco, para el IV Congreso Nacional de la Asociación Nacional Pachacútec que agrupa a Licenciados de las Fuerzas Armadas, Rondas Campesinas, Comités de Autodefensa y Seguridad Indígena del Perú. / Guillermo Bermejo / Twitter

De las acciones de defensa a favor del presidente han pasado a las de ataque contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides, y registran varias visitas a Castillo en Palacio [ver cuadros]. Por ejemplo, Bermejo se reunió con Castillo al mediodía del 2 de agosto en medio de la crisis por la frustrada renuncia de Aníbal Torres como primer ministro; por la noche fueron Noblecilla y Atencio.

Estos dos últimos, siete días después, estuvieron entre quienes dialogaron con el mandatario –además de su abogado Benji Espinoza, congresistas oficialistas y ministros– antes de que diera un mensaje a la nación producto de la operación policial y fiscal en Palacio para la detención de Paredes.

Otra muestra de que son escuchados como bloque por Castillo se dio el 26 de agosto, cuando Bermejo, Noblecilla y Atencio se reunieron en conjunto con el presidente por la tarde, horas antes del inicio de una audiencia judicial sobre el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes. El congresista y sus asesores han coincidido también en otras citas con los abogados del presidente.

Guillermo Bermejo (al centro) con sus asesores y amigos Raúl Noblecilla (izquierda) y Ronald Atencio (derecha), con quienes impulsa un nuevo partido político. / Ronald Atencio / Facebook

Por su parte, Pasión Dávila defiende al gobierno de Castillo –contra quien dice no existen pruebas de hechos ilícitos– no solo desde el Parlamento con distintas acciones en los últimos meses. No obstante, busca no hacerlo solo. En las últimas semanas, a través de declaraciones a la prensa, el también docente ha convocado a la población para que se movilice a favor del presidente, aunque sin mayor eco.

Asimismo, a fines de agosto presentó un oficio a la Comisión de Fiscalización planteando citar a la fiscal de la Nación Patricia Benavides; a Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder; y al coronel PNP Harvey Colchado al cuestionar su probidad.

También es un asiduo visitante a Palacio para reunirse con el presidente. Lo hizo el 2 y 3 de agosto en medio de la crisis del Gabinete; en dos ocasiones el 17 de setiembre, un día después de que Castillo se reuniera con José Williams, titular del Parlamento; o el 12 de octubre, fecha en la que Benavides presentó la denuncia constitucional contra el jefe de Estado. Un día después, junto a otros legisladores de su bancada, presentó una denuncia constitucional contra la magistrada.

Asimismo, se reunió con Castillo el 16 de octubre luego de que este recibiera a su abogado Eduardo Pachas. Aquel día, este Diario reveló que –según pesquisas fiscales– el gobierno captó a legisladores de al menos cuatro bancadas y no solo a ‘Los Niños’ de Acción Popular.

El pasado sábado 23, cuando el Poder Judicial evaluaba un pedido de prisión preventiva por el Caso Gabinete en la sombra, Dávila estuvo en el rol de visitantes del mandatario, al igual que el abogado de este Benji Espinoza, Noblecilla y Atencio.

Explicaciones

Bermejo indicó a El Comercio que es él quien suele tomar la iniciativa de visitar a Castillo en Palacio “una vez cada dos semanas, cada diez días” para hablar principalmente de conflictos sociales y plantearle con Noblecilla y Atencio “precisiones de carácter político” al considerar que la defensa legal del mandatario no está “muy coordinada”.

Consultado por su protagonismo como escudero del presidente, señaló: “Comprendo que lo vean así, pero separo las cosas con claridad. Si el presidente tiene investigaciones pendientes, se tienen que continuar como manda la ley, no inventándose un caso”.

En esa línea, calificó de “politizadas” las investigaciones contra Castillo y acusó a la fiscalía de una “componenda con el sector golpista del Congreso, porque presenta una demanda constitucional contra el presidente que no tiene pies ni cabeza”.

GUILLERMO BERMEJO (PERÚ DEMOCRÁTICO) PASIÓN DÁVILA (BLOQUE MAGISTERIAL) REUNIONES CON EL PRESIDENTE EN PALACIO – Se reunió 7 veces con el presidente Pedro Castillo en Palacio en los últimos 3 meses.

– Sus asesores y hombres de confianza Raúl Noblecilla y Ronald Atencio se reunieron, respectivamente, 9 y 10 veces con Castillo en el mismo período. – Se reunió 13 veces con el presidente Pedro Castillo en los últimos 3 meses en Palacio de Gobierno. RECIENTES MEDIDAS Y POSTURAS – 5/10: Noblecilla y Atencio denuncian penalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.

– 10/10: Bermejo presenta denuncia constitucional contra Benavides por los delitos antes citados y por la presunta infracción de 3 artículos de la Constitución.

– 10/10: Noblecilla y Atencio presentan ante la JNJ una denuncia disciplinaria contra Benavides por faltas “graves y muy graves” a la Ley de Carrera Fiscal.

– 12/10: Luego de que Benavides presentara denuncia constitucional contra Pedro Castillo, Noblecilla y Atencio la denuncian penalmente por prevaricato.

– 13/10: Tras la denuncia de Noblecilla y Atencio, la bancada de Perú Democrático, con la firma de Bermejo, Betssy Chávez y otros, presenta una denuncia constitucional contra Benavides por prevaricato. Un día antes, Chávez había denunciado a la fiscal por infracciones constitucionales y presuntos delitos.

– 19/10: Envían oficio a la Embajada de EE.UU. en Perú, dirigido a la DEA, señalando “vínculos de la actual fiscal de la Nación con el narcotráfico”.. – 19/10: Cuestiona la agresión contra un reportero de Latina, pero la justificó porque “nace de la indignación de la población”.

– 13/10: Junto a otros cuatro miembros del Bloque Magisterial presenta una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la infracción de 4 artículos de la Constitución.

– 15/9: Durante el debate de la moción de censura contra Geiner Alvarado, investigado por organización criminal y entonces ministro de Transportes, presenta cuestión de orden para intentar detener el procedimiento.

– 30/6: Plantea un informe en minoría en la Comisión de Fiscalización del Congreso que plantea archivar la investigación por los casos Sarratea, Provías y otros al aducir que no se acreditaron actos ilícitos.

"Y ya saben golpistas: el presidente se queda hasta el 28 de julio del 2026. Ni un día más ni un día menos. ¡Aquí nadie se rinde!". Guillermo Bermejo (19/10/22)

"Hasta que yo no vea una acción distinta, creo en la inocencia [del presidente Pedro Castillo] [...] Quiero ver algo que comprometa al presidente". Pasión Dávila (23/10/22)

Sobre su iniciativa de defensa a favor de Castillo, Dávila refirió a El Comercio que como congresista es autónomo en sus acciones y “nadie puede influenciar”. Según aseveró, sus reuniones con el mandatario son solo para coordinar acciones a favor de su región Pasco.

“Sé lo que hago y a qué voy allá […] Yo hago lo que pienso, lo que percibo. A mí nadie me puede influenciar. Es posición mía y soy responsable de lo que hago”, aseveró.

Pasión Dávila no es vocero del Bloque Magisterial, pero suele ser acérrimo defensor del presidente Pedro Castillo. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Aunque Castillo llegó a la presidencia gracias a Perú Libre, renunció a dicho partido en junio y su gobierno también ha recibido críticas desde esa bancada oficialista. Incluso, la mayoría de la misma respaldó las censuras a Geiner Alvarado y Betssy Chávez, como ministros de Transportes y Trabajo; y, en noviembre del 2021, 16 legisladores del ala cerronista no dieron el voto de confianza a la entonces primera ministra Mirtha Vásquez. En tanto, Perú Bicentenario también respalda al gobierno.

Cambio Democrático-Juntos por el Perú también es otra bancada aliada del gobierno, pero el último miércoles humo un punto de quiebre con un duro oficio dirigido a Castillo advirtiendo su “poca capacidad de gestión” y “afirmaciones genéricas” ante cuestionamientos por presuntos actos de corrupción. Tras responsabilizarlo de la crisis, le pidieron cambios en el Gabinete –incluyendo al primer ministro–, detener a los prófugos cercanos a él y velar por la autonomía del sistema de justicia.

Si bien era esperable que Roberto Sánchez no firme el oficio al ser actual ministro, tampoco lo hizo la congresista Isabel Cortez, quien en más de una ocasión ha sido también escudera del presidente. Este Diario intentó comunicarse con ella, pero no fue posible.

Quiebre Cortez no suscribe duro pronunciamiento en CD-JP – Además del ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, Isabel Cortez no suscribió un pronunciamiento –el más crítico al momento pese a ser una bancada aliada del gobierno– difundido el pasado miércoles por los otros tres miembros de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. – La división en dicho bloque se había manifestado con el cambio de nombre de la bancada, inicialmente llamada solo Juntos por el Perú. – Cortez no registra reuniones con Pedro Castillo en los últimos tres meses, pero ha expresado su "solidaridad" con el mandatario, defendido su continuidad y criticado la investigación de la fiscalía. – "Fiscal de la Nación Patricia Benavides, está politizando su cargo, asumiendo la agenda de quienes quieren vacar al presidente". Isabel Cortez (11/10/22).

