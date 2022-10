La sorpresiva salida del excongresista Hernando Cevallos del Ministerio de Salud (Minsa) en febrero último marcó el ingresó del cerronismo a la alta plana de este sector. Primero asumió Hernán Condori, militante de Perú Libre, y tras su censura por el Congreso, el médico Jorge López Peña tomó su lugar.

López Peña no es afiliado al partido fundado por Vladimir Cerrón, pero sí fue director del hospital Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, durante la administración del político de izquierda en el Gobierno Regional (GORE) de Junín.

Con el aún ministro de Salud son al menos siete los cerronistas que ocupan altos cargos en el Minsa [ver recuadro]. Por ejemplo, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Dionisio Poma, postuló sin éxito en el 2010 y en el 2014 a la alcaldía distrital de Chilca (Huancayo) por el movimiento Perú Libre, que luego pasó a ser partido.

López ha sido citado a declarar por la Fiscalía de la Nación en calidad de investigado para el 8 de noviembre a las 9 a.m. (Foto: Archivo GEC)

Poma, quien tiene menos de dos semanas en el cargo, declaró, en su hoja de vida, cuando fue candidato, que tuvo un proceso judicial por alimentos. Esta demanda fue presentada en noviembre de 2005 ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Tambo (Junín), pero figura como archivada.

En la conducción del Viceministerio de Salud Pública también está un personaje cercano a Perú Libre: Joel Candia, quien es militante del partido del lápiz desde agosto de 2019.

Candia Briceño, al igual que Poma, postuló por el movimiento liderado por Cerrón a la alcaldía distrital de Mazamari (Satipo, Junín). En este proceso electoral solamente obtuvo el 4,654% de los votos.

El alto funcionario del Minsa fue investigado por la presunta sobrevaloración en la compra de una ambulancia en el 2014, adquisición que se realizó cuando fue director de la Red Salud de Satipo, según informó “La República”.

Los otros cerronistas con presencia en el sector Salud son Erik Vera Egoávil, director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Carlos Cantorín Camayo, Coordinador General del Programa Nacional de Inversiones en Salud-PRONIS; y José Ramos Rico, director ejecutivo de la Dirección de Aseguramiento en Salud.

Vera Egoávil- de acuerdo a su declaración jurada de intereses- trabajó como abogado de la clínica Santo Domingo, en Huancayo. En este mismo lugar, Cerrón ejerció como médico.

La presencia cerronista en el Ministerio de Salud

Nombre Cargo Fecha de nombramiento Relación con Perú Libre o con Vladimir Cerrón Observaciones Jorge Antonio López Peña Ministro de Salud 07/04/2022 Trabajó como director del hospital Daniel A. Carrión (Huancayo) durante mandato de Cerrón en GORE de Junín El último domingo, el presidente Castillo dio por concluida su designación. Dionisio Ignacio Poma Poma Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 14/10/2022 Fue candidato del movimiento Perú Libre a la alcaldía de Chilca (Huancayo) en el 2010 y 2014. En el 2005 afrontó una demanda por alimentos. El proceso se archivó. Joel Candia Briceño Viceministro de Salud Pública 09/05/2022 Está afiliado a Perú Libre desde el 19 de agosto de 2019. Fue investigado por la presunta sobrevaloración en la compra de una ambulancia en el 2014. Juan Carlos Delgado Echevarría Jefe de Gabinete del Despacho Ministerial 11/02/2022 Es sindicado como operador del exministro de Salud Hernán Condori. A través de una carta remitida ayer a López, renunció al cargo. Carlos José Cantorín Camayo Coordinador General del Programa Nacional de Inversiones en Salud-PRONIS 31/03/2022 Está afiliado a Perú Libre desde el 22 de setiembre de 2020. Fue designado por Condori, luego de que el Congreso lo censurara. Erik Hans Vera Egoávil Director General la Oficina General de Asesoría Jurídica 28/07/2022 Entre enero de 2018 y diciembre de 2021 fue abogado de la clínica Santo Domingo (Huancayo). En este mismo centro de salud, Cerrón ejerció como doctor. José David Ramos Rico Director Ejecutivo de la Dirección de Aseguramiento en Salud de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional 08/02/2022 Fue parte del equipo de transferencia de Perú Libre en el sector Salud.

Al respecto, el exministro de Salud Óscar Ugarte afirmó que el presidente Pedro Castillo le ha entregado a Cerrón el Minsa “como parte de un botín”, porque requiere de los votos de la bancada de Perú Libre para bloquear cualquier intento de vacancia en su contra.

En comunicación con El Comercio, Ugarte refirió que las administraciones de Condori y López han cometido tres errores graves: nombrar a directores que no cumplen con los perfiles, abandonar las políticas prioritarias, entre ellas el cumplimiento del esquema de vacunación no Covid-19; y haber incurrido en presuntos actos de corrupción.

“La vacunación, fuera del Covid-19, está por debajo del 60%, y esto es una situación crítica, porque pueden recrudecer muchas enfermedades, especialmente la poliomielitis. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que hay tres países con mayor riesgo para el resurgimiento de la polio: República Dominicana, Perú y Brasil. En este último ya pasó”, alertó.

Investigación y sin claro sucesor

De otro lado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar en contra de López Peña por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto luego de que el programa “Punto Final” revelara que trabajadores del Minsa y el empresario Luis Quito Rodríguez depositaron S/98.400 y US$70.000 a una cuenta bancaria a nombre de Dervy Apaza Meza, la madre de sus hijos.

Apaza Meza, con este dinero, adquirió un departamento, que pagó al contado, en Jesús María.

El presidente Pedro Castillo dio por concluida la designación del ministro de Salud el último domingo tras conocer de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no ha nombrado a su sucesor.

Fuentes de El Comercio indican que la congresista perulibrista Kelly Portalatino, quien se reunió con Castillo la noche del lunes por casi una hora y media en Palacio de Gobierno, le ha sugerido al presidente una serie médicos relacionados a Perú Libre que pueden asumir la conducción del Minsa. Agregaron que a más tardar el viernes se daría la juramentación.

(Foto: Archivo GEC)

El exministro de Salud Hernando Cevallos dijo que espera que el presidente Castillo piense en la salud de todos los peruanos y que elija “a una persona que lleve a un equipo técnico que pueda enrumbar” el sector.

“Es evidente que necesitamos que prevalezcan los criterios técnicos y no los intereses [de un sector], el Ministerio de Salud no es patrimonio de un partido político, es responsabilidad del Ejecutivo. Aquí no se trata de un partido, de un color político, sino de un modelo de gestión que se debe impulsar”, expresó a este Diario.

El ex primer ministro Pedro Cateriano subrayó que será “bien difícil” que el mandatario decida quitarle a Perú Libre el manejo del Minsa, porque “necesita de los votos” de Cerrón y “este último requiere del poder político que le da el presidente”. “Tendríamos que llegar a una situación extrema para que se dé un rompimiento. En los momentos más complicados, la bancada de Cerrón ciegamente ha votado a favor de Castillo”, remarcó.

Más información

Juan Delgado Echevarría renunció ayer al cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Minsa. El programa “Punto Final” lo sindica como el alto funcionario que instigó a los trabajadores del sector a realizar los depósitos a la madre del hijo del aún ministro López.

Fuentes de El Comercio señalaron que Delgado Echevarría ha sido citado por la Fiscalía de la Nación a declarar en calidad de testigo el 2 de noviembre a las 3 p.m. Para ese mismo día también ha sido llamada Apaza Meza, pero para las 9 a.m.

López ha sido citado en calidad de investigado para el 8 de noviembre a las 9 a.m.

El Ministerio Público- de acuerdo a las mismas fuentes- le han solicitado al Minsa precisar si existen o no cámaras de seguridad en el ingreso de la oficina del ministro. Y, de ser así, “remitir copia de las grabaciones correspondientes al día 31 de agosto de 2022″.