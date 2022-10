El caso de la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo tiene distintos elementos considerados por el Ministerio Público como evidencia suficiente para presentar una denuncia constitucional en su contra que permitiría que las indagaciones avancen más allá de su fase preliminar y que se le inicie un proceso judicial ante la Corte Suprema.

Como suele ser en los casos de corrupción y crimen organizado, una buena parte de los indicios que apuntan hacia el presidente vienen de testimonios de personas que estuvieron involucradas en los presuntos actos ilícitos hasta que optaron por convertirse en delatores.

A esto se suman las declaraciones de testigos y la recopilación de información de registros de visitas, movimientos bancarios, contratos, documentos oficiales, chats, llamadas telefónicas, etc., que sirven para corroborar los distintos testimonios incriminatorios.

Esta serie de delaciones comenzó con Karelim López -según se supo luego de que ella misma renunció a la reserva de su identidad-, quien en febrero del 2022 fue la primera en hablar sobre una red criminal al interior del Ejecutivo.

Desde entonces han aparecido más colaboradores y testigos que han llevado la fiscalía a postular la existencia de una organización criminal presuntamente liderada por Pedro Castillo y compuesta por distintas redes en sectores del Gobierno.

Los más recientes de estos señalamientos dan cuenta de supuestos actos del presidente -a través de sus subordinados- para obstruir las investigaciones y de presuntos pagos dirigidos al mandatario a través de intermediarios como Bruno Pacheco.

En esta nota, repasa los principales testimonios en orden cronológico, las cuales forman parte de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo

Karelim López fue la primera colaboradora eficaz

18 DE FEBRERO

Karelim López (primera colaboradora eficaz): “Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas [...] También participa de esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt Oblitas Paredes, y 05 congresistas de Acción Popular entre ellos, Raúl Felipe Doroteo Carbajo y otros, a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como “Los Niños”, porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo”.

9 DE MARZO

Karelim López: “Sé que el presidente de la República Pedro Castillo Terrones, en la mafia del MTC y las empresas chinas, era quien daba todas las órdenes [....] Me dijo Luis Pasapera [empresario vinculado al caso Puente Tarata] que la intención de ZAMIR VILLAVERDE era acercarse a TERMIREX que era la empresa de sus hermanos [...J Yo sé que le mencionaba su poder y llegada con los Ministros, con el Presidente de la República y los sobrinos de éste, y que él podía manejar, o sea direccionar obras”.

30 DE MARZO

Karelim Lopez: “Sé que el presidente de la República Pedro Castillo Terrones, en la mafia del MTC y las empresas chinas, era quien daba todas las órdenes [...] Bruno [Pacheco] me dijo que el ministro de Transportes, [Juan] Silva, no hacía nada en relación a las obras, sin que previamente esté conversado con el primo, en alusión a Pedro Castillo Terrones. Para esto, Pedro Castillo tenía que conocer a los empresarios, que llevaban por intermedio de los sobrinos a la casa de Sarratea”.

31 DE MARZO

Luis Pasapera Adrianzén, empresario: “Recibí una llamada de una persona que se identificó como Zamir Villaverde y me indicó que quería tener una reunión con los representantes legales de TERMIREX, porque tenía una relación de proyectos de saneamiento de! Ministerio de Vivienda”.

Karelim López fue la primera colaboradora en denunciar una presunta mafia liderada por Pedro Castillo

1 DE ABRIL

Karelim Lopez: “Lo que yo sé de Gian Marco Castillo Gómez y de Fray Vásquez es la relación que ellos mantienen con el señor Marco Antonio Zamir Villaverde, y en torno a esa relación, hicieron los enlaces con el señor Juan Silva exministro de Transportes con la autorización del presidente la República, para que ellos puedan manejar todo lo concerniente a obras de PROVIAS, NACIONAL o DESCENTRALIZADO o ambos”.

13 DE ABRIL

CE-01- 2022 (Segundo colaborador eficaz): “En dicha reunión, la persona de Fray Vásquez le dijo al ministro del MTC, Juan Siiva, que la persona de Alcides Villafuerte [exfuncionario de Provías] era una persona muy capacitada y de mucha confianza, que era un aliado, ante ello Juan Silva pidió apoyo con la gestión [...] señalando que se tenía que sacar obras a favor de los empresarios que habían apoyado en la campaña [de Pedro Castillo]”.

27 DE ABRIL

Karelim López ante la Comisión de Fiscalización: “El premier [en referencia a Aníbal Torres] quería que él [Bruno Pacheco] se vaya, que abandone el país, yo lo acompañé a esa reunión, cuando ya Bruno estuvo fuera, yo fui la que lo acompañé y también forma parte el Ministro Ayala [extitular del Mindef] de esa reunión, donde pedían que Bruno se vaya para que no hable”.

13 DE MAYO

CE-02-5D2FPCEDCF-2022 (tercer colaborador eficaz): “Quiero entregar en este acto un documento rectangular que es un pedazo de papel, que tiene un manuscrito de un número telefónico 936961155 [...] Tengo conocimiento que ese documento fue entregado a Marco Villaverde García por un efectivo del INPE llamado Gómez M., según su identificación del uniforme con casaca negra, quien se identificó como asesor del presidente del INPE y dijo que venía por encargo del ministro de Justicia [en referencia a Félix Chero] para que Marco Villaverde García se comunique con ese número [...] Él les dijo que cualquier comunicación sea de forma presencial, y que no iba a llamar a ningún número”.

Zamir Villaverde llegó a un acuerdo con la fiscalía para colaborar en las investigaciones luego de haber estado en prisión preventiva

24 DE MAYO

CE-02- 5D2FPCEDCF-2022: “Tengo conocimiento que Marco Villaverde García le entregó 50 mil al ministro Juan Silva [posteriormente corrigió indicando que se trataba de 100 mil soles], [...] en el mes de noviembre de 2021. [..] Juan Silva lo llamó a Marco Villaverde García por WhatsApp y solicitó la suma de 30 mil soles, [...]. Al día posterior, Marco Villaverde García acude al edificio para entregar esa suma de dinero [...] le entregó el dinero en efectivo al ministro Juan Silva en un sobre manila en billetes de 100 soles dentro de una bolsa negra [...] Tengo conocimiento que el ministro de Transportes le dijo a Marco Villaverde García en esa oportunidad que ese dinero era para entregarle al presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, diciéndole que era porque recién estaban entrando al cargo.”

17 DE JUNIO

Pedro Castillo (declaración como investigado]: “[Juan Francisco Silva Villegas] me acompañó desde el final de la primera vuelta durante toda la segunda vuelta. [...]Juan Silva servía como avanzada y convocaba a la población en los lugares donde iban a visitar. [...] Tomé la decisión de designado cuando fui electo Presidente de ia República. Lo nombré por ia confianza que me mostró durante la campaña”.

4 DE JULIO

En esa fecha, el colaborador eficaz CE-02-5D2FPCEDCF-2022 reconoció las voces de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco en un audio donde hablan de:

-Villaverde: “Ya, oe me has dejado sorprendido con este pata de JUAN SILVA”

-Pacheco: “Con el maletín pe”

-Villaverde: “El maletín del millón de dólares o soles que, a su qué abuso, cómo Pedro”

-Villaverde: “Pero Pedro sabe del millón soles ¿ah?”

-Pacheco: “Él lo sabe ya pe...”

-Villaverde: “Entonces está metiendo a un pata comercia! pe” [...] Pero sabiendo que va ir a transporte, seguro pe”

8 DE JULIO

Declaración de Lilia Paredes como testigo (luego pasaría a ser investigada): “Yo he dado autorización para que ingrese [a Palacio de Gobierno] el ingeniero [Hugo] Espino a visitar a mis hijos, ya que cuando él ha venido estaba mi hija mayor, Yenifer Paredes”.

19 DE JULIO

CE-02-5D2FPCEDCF-2022: “El señor Nenil [Medina, alcalde de Anguía hoy en prisión preventiva] es amigo personal del señor Pedro Castillo Terrones [...], y a través del Presidente tenía relaciones con [el] actual Ministro de Vivienda Gelner Alvarado López y la persona de Salatiel Marrufo [...] En el caso de Alejandro Sánchez, él coordina directamente con el Ministro de Vivienda Geiner y con el señor Salatiei Marrufo Alcántara [...] Con ese poder Alejandro Sánchez direccionaba los procesos de contratación [..] Dentro de ese poder de mando esta Abe! Cabrera Fernández, en el mismo nivel que Alejandro Sánchez y José Nenii, todas esas personas [...] son conocidos como ‘Los Chidayanos’”.

Añade que: “En el caso de Abel Cabrera tenía e! poder de coordinar y ordenar tanto a! Ministro Heiner como a Saiatiei Marrufo [...] Ellos son los que manejan el Ministerio de Vivienda”.

Yenifer Paredes, declaración como investigada: “He trabajado temporalmente para Hugo Espino, gerente de la empresa JJM Espino, he efectuado ei componente sociai dei proyecto de saneamiento, es una parte que se elabora del expediente técnico”.

20 DE JULIO

Mariano González sobre su abrupta salida del Mininter: “Puedo concluir que tanto mi salida, como las consecuencias de ella, afectan directamente a los equipos de inteligencia que venían trabajando en la búsqueda de los citados prófugos [Bruno Pacheco y los sobrinos de! presidente], en ese sentido puedo concluir que la conducta de! señor Presidente Castillo Terrones tendría como finalidad [obstaculizar las] investigaciones, la búsqueda y captura de las personas que he mencionado”.

24 DE JULIO

CE03-2022-EFICCOP, cuarto colaborador eficaz: “Conozco a Hugo Ángel Chávez Arévalo, sé que fue presidente de! Directorio de Petro-Perú [...]. Esta designación se gestó a través de la recomendación que realizó Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz, al presidente Pedro Castillo para que a Chávez Arévalo se le designe como presidente de Petro-Perú y se le encargó a Bruno Pacheco que ejecute dicha designación. Para ello, éste se comunicó con el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, para que se ejecute lo que él había conversado previamente con el presidente Pedro Castillo [...] Conozco a ese señor Samir George Abudayeh Giha. Sé que en algún momento llegó a Palacio de Gobierno a proponer a! presidente Pedro Castillo trabajos con él, pues representaba a una empresa de biodiésel”.

25 DE JULIO

CE 03-2022-EFICCOP: “Nenil Medina se reunía personalmente con el presidente en Residencia de Palacio [...] era el nexo con el ministro de Vivienda junto con Abel Cabrera Fernández, quien fue la persona que recomendó a Geiner Alvarado López como Ministro de Vivienda, por eso [...], manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo esto [...] José Pedro Castillo Terrones es el encargado de dirigir a los demás integrantes en ios diferentes hechos ilícitos que cometen y tiene como finalidad su permanencia en el poder [...] él les ordena a los ministros para que accedan a todo”.

26 DE JULIO

CE 03-2022-EFICCOP: “Los congresistas de la agrupación Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Morí, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y otros que no recuerdo, quienes cumplen la función de colaboradores, pues ellos son aliados en las diferentes votaciones de vacancia presidencial y/o censuras de ministros a cambio de designaciones de funcionarios sin contar con el perfil idóneo en ministerios y direcciones, así como concertadores y direccionamiento en la adjudicación de licitaciones y obras [...] El cabecilla de la organización criminal es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, quien es encargado de dirigir a los demás integrantes en los diferentes hechos ilícitos y tiene como finalidad su permanencia en el poder”.

Agregó que: “Yomer Sánchez, persona de confianza y sobrino de Fermín Silva Cayatopa, le entregó Arnulfo Bruno Pacheco Castillo el número telefónico [del] presidente encargado del Directorio de Petroperú, motivo por el cual Arnulfo Bruno Pacheco Castillo llamó a éste preguntándole sobre la orden de designación de Hugo Chávez Arévalo”.

CE04-2022-EFICCOP, quinto colaborador eficaz: “Tengo conocimiento que antes que se dé la primera moción de vacancia en el mes de noviembre del 2021 contra el presidente Pedro Castillo, este designa a Auner Vásquez desde el mes de setiembre para que le ofrezca direcciones y ministerios a los congresistas de Acción Popular para así poder tener más votos en contra de cualquier proceso de vacancia. Es por eso que en los meses de setiembre se reunió por orden del presidente en Palacio de Gobierno con los congresistas de Acción popular Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña, Elvis Vergara Mendoza, Raúl Doroteo Carbaso y Juan Mori Celis, a quienes les dio el Ministerio de la Producción, y ellos designan a los ministros de esa cartera, que les permite manejar el Vice ministerio de Pesquería, que es la entidad que autoriza las licencias de pesca y FONDEPES que es ia entidad a cargo de ia construcción de muelles, a cambio de los votos en contra de los procesos de vacancia”.

30 Y 31 DE JULIO

CE 04-2022-EFCCOP: “Tengo conocimiento que el 23 de julio del 2022 hubo una reunión en Palacio de Gobierno en la cual participaron el presidente Pedro Castillo, Eder Vitón, Eduardo Pachas, Benji Espinoza y Félix Chero, en la cual se trató sobre la forma en que querían desprestigiar a la Fiscal de la Nación. Para eso, Vitón le pasa una información falsa referente a que la tesis de la fiscal de la Nación era plagiada y le encargaron a Beder Camacho para que la difunda [...] pero se descubrió que todo era falso [...] También en la reunión acordaron que tienen que difundir por las redes sociales y medios de comunicación aliados, noticias sobre las acciones de la fiscal de la Nación referentes al cambio de fiscales que investigan a los Cuellos Blancos, también el cambio de la fiscal que investigaba a su hermana con el fin de desprestigiar”.

El más reciente colaborador eficaz ha declarado sobre el presunto interés de Pedro Castillo en obstruir el trabajo del equipo especial de la Policía, liderado por Harvey Colchado.

31 DE JULIO

CE 04-2022-EFCCOP: “Castillo había coordinado con Beder Camacho en su despacho presidencial para que Beder lo mantenga informado de cualquier acción que pueda hacer el ministro o la policía para capturar a Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, incluso Beder Camacho le entregó su currículum al ministro Mariano González, pero no se concretó ya que el Ministro Mariano González no aceptó ese pedido y otros, por lo que fue destituido de su cargo el 19 de julio”.

“Esa destitución se dio después de una reunión el mismo día en la tarde, en la que participaron Chero, Bitón, Benji, Mendieta, Beder y el presidente Castillo, en la cual Mendieta indicó que se tenía que desarticular el grupo especial de la Policía que el ministro Mariano González había conformado porque ellos iban a investigar y capturar a los prófugos que se estaban protegiendo, a lo cual Chero propone la salida del Ministro del Interior, Mariano González, y buscar alguien que acepte la desarticulación del Grupo Especial de la policía. Asimismo, luego de la decisión de destituir al ministro del Interior, Mariano González, el presidente Castillo se reúne con Willy Huerta, proponiéndole el cargo de ministro del Interior, siendo una de las consignas cambiar a los miembros del equipo especial”.

2 DE AGOSTO

CE 03-2022-EFICCOP: “Aquel día en que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo se encontró con Yober Sánchez en las Instalaciones de la Clínica La Luz, este le llevó con Fermín Silva, quien le entregó un sobre con dinero (aproximadamente treinta mil soles) para entregar a! Presidente de la República, lo cual Arnulfo Bruno Pacheco Castillo cumplió; quiero agregar que en ese momento Fermín Silva le dijo a Arnulfo Bruno Pacheco Castillo: ‘Tú eres el hombre’, refiriéndose que Arnuifo Bruno Pacheco Castillo si se encargaba de ejecutarlos favores que le pedía a! Presidente y le dio también un sobre de dinero para Arnulfo Bruno Pacheco Castillo con una suma aproximada de quince mil soles”

3 DE AGOSTO

Samir Abudayeh, al ser preguntado si conoce a Pedro Castillo, señaló: “Lo conocí cuando me invitó a Palacio. Me llamó por WhatsApp una persona de sexo masculino que se identificó como una persona de protocolo de palacio de gobierno, el día 15 de octubre de 2021 en horas de ia mañana. Me señaló que era para entrevistarme con ei presidente [...] obviamente yo acepté en ir ese día en la tarde. Llegué por la puerta de Desamparados, creo que tres o dos veces enseñé mi DNI al ingresar, donde señalé que tenía una cita con el presidente [...] Ingresé a la oficina de Pedro Castillo, é! estaba parado con su sombrero dándome la mano entonces me pidió tomar asiento y yo le agradecí por convocarme”

Sobre su visita a Palacio de Gobierno el 18 de octubre de 2021, dijo: “Fue porque me pidió regresar el presidente. Regreso con el señor Gregorio Sáenz Moya, el día 18 de octubre de 2021 en horas de la mañana [...] Debo precisar que dicha reunión sólo duro de 7 a 10 minutos. En esa reunión estuve [...] con el señor Pedro Castillo”.

El exministro Juan Silva, considerado una pieza clave en el caso, está prófugo desde julio

11 DE AGOSTO

CE-02-5D-2FPCEDCF-2022: “La función de Juan Francisco Silva Villegas era la de respaldar y nombrar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al personal de confianza que Marco Antonio Zamir Villaverde García captaba. El beneficio que se iba a obtener por la obra Puente Tarata sería el 0.5%, del total del valor adjudicado, lo cual había sido propuesto por Alcides Villafuerte Vizcarra, en una reunión llevada a cabo en el domicilio de Marco Villaverde García, ubicado en La Planicie - La Molina, en agosto de! año 2021, donde participaron también ios empresarios Luis Pasapera Adrianzen y Hugo Meneses”.

12 DE AGOSTO

Mariano González: “[El 19 de julio] Recibí una llamada a las 8:30 pm [del presidente], pero como estaba terminando una entrevista, no le contesté, devolviéndosela al minuto (8:31 pm), vía wasap. En ese momento me contestó el presidente Castillo, momento en que me increpó [...] por qué estaba tomando decisiones sin consultarle, esto en ciara alusión a la conformación del Equipo Especial de apoyo al Equipo Especia! de Fiscales de Lucha contra la Corrupción, liderado por el Corone! Harvey Colchado [...] Minutos después vía Twitter me enteré que había sido cesado en el cargo”.

14 DE AGOSTO

Hugo Espino, acogido la confesión sincera en Caso Anguía: “Yenifer Paredes Navarro me volvió a comentar que su hermano David [cuñado de Pedro Castillo] quería ejecutar obras, ante lo cual yo le mencione que si él financiaba el expediente de Chadín, entonces él podría ejecutar la obra, ante lo cuai ella me indicó que iba a conversar con su hermano. Al día siguiente me dijo que vaya a Tacabamba a conversar con él, es así que me acerqué a su local de taller de motos [...] Conversamos con David Paredes Navarro sobre la obra de Chadín y me preguntó cuánto iba a necesitar para que él financie el expediente, a lo cual yo le dije que es S/ 70,000 [...]. El día 26 de octubre de 2021, David Paredes me depositó a mi cuenta personal [...] la suma de S/ 70,000, enviándome una foto del voucher de depósito para lo cual me pidió que acelere con la elaboración del expediente y que pueda ser aprobado lo antes posible, para que éi acelere y coordine con Lilia Paredes Navarro el financiamiento”.

17 DE AGOSTO

CE-02-5D-2FPCEDFF-2022: “La designación de Juan Francisco Silva Villegas como ministro de Transportes y Comunicaciones obedece al hecho de que además de ser amigo del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, habría pagado la suma de un millón de soles para ocupar dicha cartera ministerial [...] El acuerdo al que arribaron Zamir Villaverde con Hugo Meneses Cornejo, Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzén y Alcides Villafuerte Vizcarra, se lo trasladó a Juan Francisco Silva Villegas, en una reunión llevada a cabo en el domicilio de este último, ubicado en el piso 11 de la Calle Pablo Bermúdez N. ° 143 - Lima Cercado, entre las numeraciones 139 y 175. Habiendo fijado el entonces ministro que el beneficio económico [...] sería: cien mil soles sería para Zamir Villaverde García, otros cien mil soles para Fray Vásquez Castillo, y el resto se dividiría en partes iguales entre el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones y él”.

Testigo protegido código TPO1-170- 2022/AEIDC: “[...] Ese mismo día 20 de agosto del 2021 sería la reunión con el presidente de la República [...] luego de 10 a 15 minutos aproximadamente, el ministro Geiner Alvarado salió de dicha sala y nos indicó que ya había hablado con el Presidente sobre ios proyectos por lo que ya no se realizaría la reunión programada; y luego de conversar brevemente con Salatiel Marrufo, nos indicó que nos fuéramos a una reunión con ios que denominó el “Buró Político”, para realizar la exposición preparada para el Presidente de la República [...]. Mientras salíamos de Palacio [...] Salatiel Marrufo [...] pasó la dirección [...] Surquillo Ingresamos al referido inmueble, subimos al segundo piso [...] se encontraban presentes Alejandro Sánchez Sánchez, José Nenil Medina Guerrero y Abel Cabrera Fernández”.

“Ese mismo 09 de septiembre del 2021, Salatiel Marrufo vía mensaje de texto de la aplicación de whattsapp le envió a la viceministra la lista total de proyectos que estaban con asistencia técnica culminada, con colores añadidos al Excel y una nota diciendo: “letra roja: si (espacio) color turquesa: si (espacio) fucsia: evaluar si es posible”. Y posteriormente le envió a la Viceministra un proyecto de Cumba, Amazonas, pidiéndole a la Viceministra evaluar si es posible su inclusión en la lista de proyectos. Cabe señalar que con anterioridad había explicado al ministro Geiner Alvarado y a Salatiel Marrufo que ia priorización de los proyectos de pistas y veredas del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), se realizaba en base a puntajes y pesos de acuerdo a criterios técnicos, y los puntajes se aplicaban a todos los proyectos por igual”.

19 DE AGOSTO

Geiner Alvarado: “La propuesta ante el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, [para ser nombrado como Ministro de Estado] se la hizo Jenin Abel Cabrera Fernández”.

24 DE AGOSTO

CE-02-5D-2FPEDCF-2022: “El buró político del que se menciona estaba conformado por Abel Cabrera Fernández, Alejandro Sánchez Sánchez, José Nenil Medina [...] quienes estaban planificando copar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a efectos de manejar las obras públicas... a través de Geiner Alvarado López, este Buró Político, iba a proponer la designación de funcionarios en varios niveles para a través de ellos y de las personas que iba designar Geiner Alvarado, se adjudiquen obras”.

“Geiner Alvarado López se reunió con José Nenil Medina Guerrero, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Abe! Cabrera Fernández y Fray Vásquez Castillo, a efectos de viabilizar obras en Anguía, toda vez que Nenil Medina Guerrero había apoyado económicamente a la campaña [...] A razón de ello se reunieron y conversaron respecto a que en el Decreto de Urgencia N° 102-2021, se incorpore al distrito de Anguía”.

El úlimo martes, un juez ordenó la detención por diez días de los miembros del “gabinete en la sombra” de Pedro Castillo. Se trata de Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Vitón Burga y Alejandro Sánchez Sánchez.

Hugo Ángel Chávez Arévalo, exgerente general de Petro-Perú: Se refirió a “la famosa reunión del 18 de octubre de 2021, que fui convocado” precisando que: “a mí me llamó Bruno Pacheco”.

26 DE AGOSTO

CE-02-5D-2FPCEDCF2022: “Luego de colocar en el puesto de gerente general de Petro-Perú a Hugo Chávez y haberle hecho ganar al empresario Samir Abudayeh la licitación de Biodiesel, Karelim López le entregó la suma de dos millones de soles para que este le entregue esa suma a Pedro Castillo Terrones; asimismo, sé que Bruno Pacheco le refirió a Marco Villaverde que conjuntamente con Karelim López, habían ganado cien mil dólares [...] producto del manejo de esa licitación Karelim López, había realizado la fiesta a la hija del presidente Pedro Castillo y a la hija de Bruno Pacheco, pagando todos los gastos de esas fiestas”

CE 03-2022-EFICCOP: “En agosto 2021 habían rumores que querían vacar al Presidente y Pedro Castillo los reúne en el despacho presidencial a Auner Vásquez (jefe de Gabinete de Asesores); Óscar Cabrera, asesor del presidente; y a Bruno Pacheco. Les dice que tienen que llegar a todas las fuerzas que conozcan y Auner Vásquez plantea al presidente que para convencerlos tienen que ofrecerles obras, direcciones, ministerios, y el presidente ordena que Íes den lo que piden [...] Además Auner se encargará de los congresistas de Acción Popular [...] y que el Ministro de Comercio y Turismo, Roberto Sánchez, se hizo cargo de los congresistas de Juntos por el Perú”.

1 DE SEPTIEMBRE

Abel Cabrera Fernández: “He participado en la segunda vuelta electoral. Mi aporte ha sido con el préstamo de una camioneta de placa M5G 593 y viáticos [...]. La camioneta se le otorgó en préstamo al partido Perú Libre [...] Al señor Geiner Alvarado López, mi persona le presenta al Presidente Pedro Castillo Terrones, ellos se reúnen aproximadamente [entre] el 20 al 22 de julio de 2021 en el pasaje Sarratea - Breña, donde mi persona no ha participado, por tal razón imagino que el Presidente es quién lo llama a ser Ministro”.

2 DE SEPTIEMBRE

Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz y amigo de Pedro Castillo: “Bruno Pacheco llamó a Yober Sánchez y le dice que el que hace las cosas era él y que necesitaba un apoyo económico [...] para que esto saiga, refiriéndose a la designación de Hugo Chávez. Luego, Yober Sánchez que Bruno Pacheco le pidió cuarenta y cinco o cincuenta mil soles aproximadamente, quien me consulta y yo le digo que llame a Pacheco que vaya a la Clínica La Luz y en presencia de Yober Sánchez le entregué dicha suma de dinero en una bolsa que contenía fajos de billetes. Al recibir este dinero, Bruno Pacheco me dijo que una parte era para él y otra para el Presidente Castillo”

7 DE SEPTIEMBRE

Hugo Espino, acogido la confesión sincera en Caso Anguía: “Me indica el señor José Nenil Medina Guerrero que el proyecto que abarcaba estas tres localidades sería incluido en el próximo decreto de urgencia, que de esto se encargaría Salatiel Marrufo Alcántara como Geiner Alvarado López. Yo le consulté al señor José Nenil Medina Guerrero si los cinco proyectos (dos proyectos de pistas y veredas, dos proyectos de parques infantiles y un proyecto de saneamiento de tres localidades) del distrito de Anguía iban a ser incluidos en el decreto de urgencia que se iba aprobar y me dijo que sí iban estar incluidos”

Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros: “Al momento de su aprobación, el Decreto de Urgencia N.° 102-2021 no ha sufrido ninguna modificación, es el mismo que presentó el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento”.

Iván Merino, exministro de Energía y Minas : “En una reunión al interior de Palacio de Gobierno, mi persona tocó el tema de Petro-Perú, explicando que dicha empresa necesitaba una reestructuración y después un repotenciamiento [...] En ese momento Castillo me dijo textualmente “Hugo Chávez Arévalo para Petroperú [...] Ya había sido nombrado Chávez Arévalo como director de Petroperú y en ia próxima reunión dei directorio se iba a nombrar ai gerente genera! [...], Entonces ei 24 de setiembre de 2021, Bruno Pacheco a través de su teléfono celular N.° 969179803 me envía un WhatsApp diciéndome que el Presidente Castillo deseaba comunicarse conmigo, a lo que yo le respondí ‘qué deseas’. Luego me llama a mi teléfono, yo no le contesto y me envía otra vez ei currículum vitae de Hugo Chávez y con la nota de ‘Gerente General de Petroperú”.

8 DE SEPTIEMBRE

Alejandro Sánchez Sánchez: “Apoyé en la segunda vuelta electoral, realizando apoyo estratégico, político y alquiler de local de Paseo Colón [...]. Asimismo, por la amistad que tengo con el señor José Pedro Castillo Terrones le ofrecí, en la primera vuelta de la campaña, el 3er piso y una oficina en el 2do piso de la casa ubicada en el Pasaje Sarratea [...] A mí me comunica telefónicamente Abel Cabrera que iba realizarse una reunión con José Nenil Medina Guerrero, que también iba estar ei doctor Salatiel Marrufo, [...]. Yo ie comunique a José Nenii Medina Guerrero y me pasó esa dirección. Es ahí que yo le copio la dirección al señor Abel Cabrera. Entonces, cuando llegué al departamento de Palo Blanco se encontraba el señor José Nenil Medina Guerrero, al poco suena el timbre y llega el señor Salatiel Marrufo con dos señoritas [...] Era la viceministra de Vivienda de nombre Elizabeth”.

13 DE SEPTIEMBRE

Yober Sanchez, sobrino de Fermín Silva Cayatopa (dueño de la Clínica La Luz), señaló haber presenciado que su tío le entregó dinero a Bruno Pacheco.

1 DE OCTUBRE

CE 04- 2022-EFCCOP: “Que de acuerdo a mi declaración dada el día 30 de julio del 2022, relacionada a la quema de cuadernos de ocurrencias de los edecanes del Presidente de la República y la desaparición de los cuatro celulares que utilizaban los edecanes que ocurrió a fines del mes de diciembre del 2021, quiero precisar que luego de tomar conocimiento de un allanamiento que se realizaría en Palacio de Gobierno por el caso de Petro-Perú, el subsecretario general Beder Camacho, por orden del presidente Pedro Castillo, les indica a los cuatro edecanes de la FF.AA. que vayan a la sala de edecanes.

Luego se fue a la sala de telecomunicaciones de Palacio de Gobierno y se reúne con el señor Pablo Flores Barrio, quien es el técnico responsable de asignación de celulares de Palacio de Gobierno, y le dice que por orden del presidente tienen que cambiar los cuatro celulares a los edecanes. Se fueron a la sala de edecanes con cuatro celulares nuevos y el señor Pablo Flores les cambia solo los equipos a los edecanes y lo celulares usados se los quedó Beder Camacho [...] Luego Beder Camacho se encargó de desaparecer esos celulares en la playa La Punta en el Callao, reportándole al presidente Pedro Castillo que ya no existían los cuadernos ni los celulares de los edecanes”.

Luego, en el mes de marzo, Beder Camacho coordina con Pablo Flores y le indica que esos cuatro celulares que cambiaron a los edecanes en el mes de diciembre del 2021, y que supuestamente él tenía, se los asigne a los trabajadores de palacio de gobierno [...] El señor Pablo Flores cumplió la orden, pero Beder Camacho nunca les entregó los celulares y él conversó con ellos y les pidió que vayan a denunciar falsamente la perdida de los celulares en diferentes comisarías para simular ante las autoridades que esos teléfonos se extraviaron [...] También tengo conocimiento que Beder Camacho después de que los trabajadores de palacio de gobierno pongan las denuncias pagó la penalidad por la supuesta pérdida de los celulares; todos esos actos los realizó Beder Camacho para ocultar la información que había en esos celulares y que vincularía al presidente Pedro Castillo en hechos ilícitos”.

10 DE OCTUBRE

CE-03- 2022-EFICCOP: “[Bruno Pacheco y Fermín Silva] subieron al quinto u octavo piso, en donde había un pasadizo, e ingresaron a un ambiente cuya puerta de acceso era una puerta de vidrio, en cuyo interior había una mesa grande con varios asientos. Al costado de la puerta había un pequeño mueble, aparentemente de madera y de un metro de altura aproximadamente, de donde de una de sus puertas Fermín Silva sacó una mochila y de ahí sacó los sobres de dinero. En ese momento, Fermín Silva le entregó dos sobres de dinero, uno para el presidente Castillo y otro sobre de dinero para Bruno Pacheco”

“Pacheco tomó su sobre de dinero y lo guardó en su saco, y que el sobre de dinero para el presidente Castillo lo llevaba en su mano. Luego, sé que Bruno Pacheco se trasladó en una camioneta color negro rumbo a Palacio de Gobierno, que según Bruno Pacheco [...] al llegar al Palacio de Gobierno, sé que Bruno Pacheco, en horas de la tarde, se acercó al Despacho Presidencial, se reunió con el presidente Castillo, indicándote que se había atendido en la Clínica La Luz, y le entregó el sobre diciéndole que eso le enviaba su amigo Fermín Silva, a lo cual el Presidente Castillo dijo que io dejara en su escritorio. Luego de ello el Presidente Castillo le preguntó sobre cómo iba el pedido de Fermín Silva, respondiéndote Bruno Pacheco que de eso ya estaban encargándose las personas indicadas”.