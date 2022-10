Como el propio Camacho narró el lunes en diálogo con Exitosa, él laboraba en Palacio de Gobierno desde la gestión de Ollanta Humala, primero como responsable de Archivo y Atención al Ciudadano, luego fue jefe de Trámite Documentario y Archivo, y también se hizo cargo del área de Almacén.

Camacho aseveró que debido a los años de experiencia como trabajador de la sede del Ejecutivo, fue designado por la gestión de Pedro Castillo en el cargo de subsecretario general del Despacho Presidencial. “No vengo de esta gestión. Como todos los peruanos creímos en un cambio”, expresó.

A continuación, un repaso de todas las declaraciones de Beder Camacho, desde su posición como hombre de confianza del presidente Castillo hasta la denuncia de amenazas contra su vida:

Negaba la existencia del "Gabinete en las sombras" Cuando era subscretario de Palacio

El nombre Beder Camacho saltó a la palestra cuando a fines de enero, ocurrieron las renuncias de la jefa de Gabinete Mirtha Vásquez y el ministro del Interior Avelino Guillén, quienes denunciaron la existencia de un presunto “Gabinete en la sombra”. También presentó su renuncia el entonces secretario general de Palacio de Gobierno Carlos Jaico.

A mediados de febrero, el Ministerio Público inició una investigación contra Camacho y un grupo de asesores por el presunto delito de organización criminal a raíz de dicho caso.

"Tengo mi conciencia cochi.… disculpen, limpia"

En marzo, el funcionario de Palacio- quien fue designado en esas fechas como secretario encargado del Despecho Presidencial - negó la existencia de un equipo paralelo.

En diálogo con Canal N, el 10 de marzo, señaló : “En este momento me gustaría decir mirándole a la cara y a los ojos a todos los peruanos: en Palacio de Gobierno no hay un ‘Gabinete en la sombra’”, expresó.

“Soy un funcionario de carrera en el despacho presidencial, tengo más de diez años. Soy un personal nombrado 728 y tengo el honor de trabajar con un presidente humilde, sencillo que las 24 horas de los siete días de la semana está preocupado en el bienestar de los más pobres”, manifestó también.

“Si ello nos lleva a que nos denuncien y poner nuestro granito de arena para que este país crezca y sea grande, y la brecha de desigualdad se acorte, y que los pobres de este país tengan oportunidades, que vengan 100 denuncias”, añadió.

Aquella vez también cometió un exabrupto: “Mi trayectoria personal, profesional la conocen mis amistades, mi familia. Tengo mi conciencia cochi.… disculpen, limpia, y estoy aquí para trabajar por el país y por todos los peruanos”.

Se aferraba al cargo Pese a pesquisas fiscales

El 16 de marzo, Jorge Alva Coronado, quien acaba de ser nombrado como nuevo secretario general de Palacio de Gobierno, solicitó a Beder Camacho y otros 15 funcionarios de la Presidencia que pongan su cargo a disposición.

Sin embargo, Camacho minimizó el pedido expreso del entonces secretario general de la Presidencia. En declaraciones a este Diario: “Usted sabe que a nosotros nos designa el presidente, no el secretario general”. En ese sentido, apuntó que hasta ayer “todavía” no remitía su carta de disposición del cargo ni respondía el memorándum

Días después, el subsecretario general de Palacio volvió a negar la existencia de un “Gabinete en la sombra”.

“Los testigos que se están presentando ante el Ministerio Público todos están diciendo que no hay ningún ‘gabinete en la sombra’ (…) Lo desmiento antes, lo voy a desmentir ahora y lo haré siempre, no hay ‘Gabinete en la sombra’ en el despacho presidencial”, señaló a la prensa luego de su salida del Congreso, a donde acudió para responder ante la Comisión de Fiscalización por el caso Sarratea.

“Ningún testigo, ni el doctor Guillén, ni el doctor Francke, ni el doctor González Toro, ni la expremier Mirtha Vásquez han dicho que hay un ‘Gabinete en la sombra’”, agregó, pese a que Avelino Guillén sí confirmó en diversos medios la existencia de este grupo de asesores ocultos.

Negó haber participado en la fuga de Bruno Pacheco "Estoy sorprendido"

Camacho negó haber tenido algún tipo de influencia o haber apoyado en la fuga de Bruno Pacheco, quien se entregó ante la fiscalía el 23 de julio para colaborar en las investigaciones tras cuatro meses en la clandestinidad.

En su testimonio ante el equipo especial encabezado por Marita Barreto, Pacheco dijo que Camacho, por órdenes de Pedro Castillo, contribuyó en su huida.

“Estoy tan sorprendido como muchas personas. Ahorita, mientras no se lea y no se conozcan las declaraciones de Bruno Pacheco, todos están con eso, con dichos, que tengo una fuente, otra fuente. Pero estoy tranquilo, yo no he apoyado ninguna fuga, no tengo medios suficientes”, declaró el martes 26 de julio a Exitosa.

“No lo haría porque sé que es un delito de obstrucción a la justicia y, si hubiera sabido que Bruno Pacheco estaba en un lugar, era mi obligación como peruano y como ciudadano dar información”, agregó.

“(Bruno Pacheco) estaría mintiendo. Yo estoy presto. Si a mí me llama la Fiscal de la Nación en este momento, yo me presento en este momento. No me voy a esconder, porque no tengo nada que ocultar [...] No he cometido un delito, no voy a encubrir nada”, concluyó.

En esa misma fecha, Camacho reconoció que le envió a Mariano González, cuando era ministro del Interior, por WhatsApp su currículum y otros documentos para ser viceministro de ese sector.

En diálogo con Canal N, aseguró que no pretendía asumir ese cargo y que el tema no prosperó porque González rechazó darle dicha responsabilidad por considerar que no tenía la experiencia necesaria en el sector.

“Yo no quería ser viceministro, lo ha dicho el señor Mariano González en todas sus entrevistas en los medios de comunicación, donde le hacen una propuesta de CV y le dicen:’ revise el CV’ y Mariano dice: ‘no, no tiene el expertiz’ y allí quedó”, expresó.

Camacho también indicó que personalmente no le preocupa que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva esté prófugo de la justicia, pero como ciudadano está de acuerdo con su captura.

“A mí no me preocupaba que Juan Silva estuviera prófugo en el aspecto personal. Si usted me dice como ciudadano: ‘¿usted estaría de acuerdo en que capturen a Juan Silva?’, estaría de acuerdo porque es un prófugo de la justicia y la Policía tiene que cumplir su función”, subrayó.

Restaba importancia a las investigaciones fiscales "Vamos a salir airosos"

En agosto, el Ministerio Público anunció que amplió la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de organización criminal y que incorporó como investigados a Beder Camacho y Eder Vitón.

La fiscalía informó, además, que Beder Camacho también sería investigado por la presunta comisión del delito de encubrimiento persona en calidad de autor, por la fuga de Bruno Pacheco.

Tras conocer esta información, Camacho aseguró en entrevista con “Cuarto Poder” que el mandatario y él van a salir “airosos y limpios” de las diligencias que haga la Fiscalía.

El exfuncionario de Palacio también reiteró que no tuvo participación en la fuga de Pacheco. “No hay nada de eso, el presidente sabe que no habido nada de eso. El presidente sabe que él no me ha expuesto nunca nada, que yo no he hecho nada. Él está embarcado en todos los temas de la Nación”, sostuvo.

Además señaló que no pensaba convertirse en un colaborador eficaz, pues aseguró que a esa figura solo se acogen quienes han cometido un delito y rechazó que él lo haya hecho.

"(Cámaras de seguridad de Palacio) no se han perdido y se están preservando" Sobre diligencia por caso Yenifer Paredes

A mediados de agosto, días después de las diligencias fiscales y policiales para cumplir con la orden judicial de detención preliminar contra Yenifer Paredes, el entonces subsecretario general de Palacio de Gobierno afirmó que “no se ha perdido ninguna imagen” y que las mismas “están preservadas”.

Ello luego de que la oficina de Análisis de la Información de la Casa Militar reportara la pérdida de información de tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno del pasado 9 de agosto. Ese día el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder y de la PNP llegaron para hacer cumplir la orden judicial de detención preliminar por diez días contra la cuñada del presidente Pedro Castillo.

Camacho detalló en aquel entonces que una de las cámaras que presentó fallas está en el ingreso de Desamparados, otra se encuentra en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno y la tercera se encuentra en los exteriores de la sede del Ejecutivo.

“No se ha perdido ninguna imagen, están preservadas porque hay dos cámaras en los salones. Lo que ha fallado es una cámara en el Salón Dorado, en el ingreso de Desamparados. Hay otra cámara que es la que ha guardado todas esas imágenes”, declaró.

Representantes del Ministerio Público y la PNP fueron impedidos de ingresar a la zona residencial de Palacio de Gobierno por más de un hora. FOTOS: HUGO PEREZ / @PHOTO.GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Finalmente, Beder Camacho informó que el presidente Pedro Castillo ordenó realizar un peritaje informático sobre las fallas en las cámaras de seguridad en Palacio de Gobierno, a fin de “transparentar” el tema.

Días después, el Palacio aceptó su carta de renuncia. “El señor Beder Ramón Camacho Gadea ha presentado su renuncia al referido cargo, y mediante el Informe Legal N° 231-2022-DP/OGAJ; de la oficina General de Asesoría Jurídica de fecha 26 de agosto de 2022, resulta pertinente aceptar”, se lee en la resolución que lleva las firmas del presidente Castillo y el jefe de Gabinete, Aníbal Torres.

Tras su salida del Despacho Presidencial, Camacho aseveró que no huirá del país ni buscará obstruir la acción de la justicia en los procesos por los que se le investiga.

“Voy a afrontar el proceso porque tengo la tranquilidad de que voy a salir ileso, yo no me voy a correr del país no me voy a ir a la clandestinidad, he dicho que voy a colaborar en todo”, expresó en entrevista con Exitosa.

Además… Fue captado visitando embajadas de México y Venezuela El exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, fue grabado visitando las embajadas de Venezuela y México para, según un colaborador eficaz, buscar asilo político a favor de Bruno Pacheco en estos países. Las imágenes corresponden a los días 18 y 19 de agosto.

Fuentes de la embajada mexicana confirmaron a El Comercio la visita de Camacho, pero señalaron que no tramitó ningún asilo político.

Su retorno al Ejecutivo Lo designaron asesor en el MIMP

A mediados de septiembre - a pocas semanas de haber dejado Palacio - Camacho fue designado en el cargo de confianza de asesor II en el Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer.

Su nombramiento fue cuestionado por diversos congresistas como José Cueto (Renovación Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Karol Paredes (Acción Popular) y Ruth Luque (Cambio Democrático).

Los legisladores criticaron su designación debido a las carpetas fiscales que tiene abiertas en su contra y a su inexperiencia en el sector al que brindaría asesoría. A esta última observación, se sumó la exministra de la Mujer Diana Miloslavich. “No sabía que el señor Camacho tuviera experiencia en poblaciones vulnerables”, dijo a El Comercio.

Camacho no había cumplido ni un mes en el cargo cuando se dio por concluida su designación el 11 de octubre.

Denuncia amenazas contra su vida Y pide garantías para su familia

Días después de que se diera por concluido su nombramiento en el Ministerio de la Mujer, Beder Camacho denunció haber recibido amenazas contra su vida en los últimos días y responsabilizó por estos hechos “a la organización (criminal) que está siendo investigada” por el Ministerio Público.

“Como cualquier ciudadano de a pie, no tengo seguridad ni nada porque yo he recibido amenazas la semana pasada. Recibí una llamada amenazante pero son cosas que no se sabe de dónde vienen”, declaró en Exitosa.

“Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza o de dónde salió ese atentado [...] Hago responsable a los miembros de la organización que están investigando sobre estas amenazas que he recibido”, agregó.

Beder Camacho aseguró que, si le ocurre algo, tiene grabado un video en el que “cuenta su verdad”. También pidió garantías para su vida a la fiscalía y al Ministerio del Interior.

Horas después, el abogado del exfuncionario de Palacio, Jefferson Cortez, confirmó la existencia de dichos videos. Asimismo, aseveró que su defendido teme por su vida y la de sus hijos.