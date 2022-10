Llamé a ‘Vitocho’ García Belaunde, para que me confirmé si en efecto había dicho eso, y me respondió con ironía: “Sí, es cierto, caray, cometí un grave error. No debí decirles nada, porque seguro algunos pensaron, ‘antes de que esto acabe hay que hacer caja’”. Luego, ya en serio, me da su conclusión preliminar del caso de los ‘Niños’: “Mira, en Lima, de alrededor de 1 millón 900 mil votos con los que ganó Jorge Muñoz en el 2018, AP [con candidato metropolitano excluido] ahora ha sacado como 140 mil votos distritales. 10 veces menos razones para que en el futuro haya ‘niños’, oportunistas y trepones. Esto va a provocar una limpieza, eso espero”.

El ‘profe’ y sus alumnos

Desde que Karelim López los señaló el 10 de marzo, los ‘Niños’ Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Ilich López, Jorge Flores Ancachi y Juan Carlos Mori, han ensayado todas las poses del negacionismo: la furia del indignado, el estupor del sorprendido, la frescura del cínico. Ilich López, ‘niño’ por Junín, ha ensayado una nueva: “En primer, lugar debo felicitar a la Fiscalía de la Nación de que esté avanzando con las diligencias”, ha dicho ante el enjambre de micrófonos, sin que se le mueva un pelo. Ilich posa como el doctrinario del grupete. Suele arreglárselas para citar a Belaúnde cuando le preguntan por qué habría recibido beneficios económicos de obras direccionadas del MTC que, según tesis fiscal, fueron intermediadas por los hermanos Roberto y Felipe Aguilar Quispe de la empresa INIP, y provinieron de consorcios integrados por las firmas chinas China Civil Engineering Construction Engineering, China Railway N. 10 y China Railway Tunnel Group. Además, según el mismo documento, habrían tenido la opción de recomendar obras y puestos en sus regiones.

El apelativo infantil, según contó César Nakasaki cuando estalló el escándalo en marzo, estaba escrito como título de un archivo en USB que el ex secretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, le pasó a su amiga Karelim. Ahora que Nakasaki defiende por igual a Karelim y a Bruno, le he vuelto a preguntar por el apelativo y, aunque no lo puede asegurar, cree que se basa en la impresión que a Karelim y Bruno les causó ver a un profesor con ‘alumnos’ entusiastas por lo que podían ‘aprender’. Esto coincide con el relato que una fuente palaciega me hizo el año pasado, que quedó impresionada al ver el paseo de Elvis Vergara por el despacho presidencial, orondo y contento, como si reconociera el terreno que iba a ser su campo de juegos. El valor de este testimonio es que lo oí antes de que Elvis fuera sindicado como el sexto ‘Niño’, pues Karelim hasta ese momento solo había hablado de cinco. Luego, amplió su declaración e incluyó al congresista ucayalino.

Quede, entonces, en el acervo de la historia del poder y la corrupción, que en el nacimiento de estos infantes no solo se confabulan presuntas coimas y votos para conjurar la vacancia; sino angurria, curiosidad, treponería, candor e inocencia perdida.

Lo que encontró Auner

No hubo un diseño estratégico con división clara de roles en el plan castillista para conservar el poder. Lo que hubo fue la puesta en práctica de una tradición política fortalecida en los últimos quinquenios: buscar congresistas para ofrecerles beneficios para sus regiones y conjurar el obstruccionismo. Esto puede hacerse dentro de la ley, en la frontera entre el clientelismo y el tráfico de influencias; pero Castillo cruzó desde el comienzo esa línea. Formó su gobierno con gente dispuesta a copar y lucrar. Las investigaciones de la fiscalía lo demuestran. A los ‘Niños’ se les buscó para que participen de un esquema corrupto, sin medias tintas.

Elvis Vergara, fue el último 'Niño' en ser identificado por Karelim López. Ha sido ratificado como portavoz en una bancada sometida por el grupo. (Foto: Congreso)





En un arranque de improvisación, el primer jefe de gabinete de asesores de Castillo, Auner Vásquez Cabrera recibió el ‘encargo’ (es lo que establece el lenguaje legal de su orden de detención preliminar, pero mis fuentes me dicen que es más preciso decir que ‘él se ofreció’) a captar a acciopopulistas. ¿Por qué esa bancada en particular? Porque Auner había sido candidato a alcalde de Tacabamba por AP y conocía a algunos dirigentes del partido por su roce con el gobierno regional de Cajamarca, a cargo del acciopopulista Mesías Guevara. Además, ya en el Congreso Complementario del 2020-2021, se vio de qué pie cojeaba buena parte de esa bancada. No estaba despistado al escogerlos.

No sabemos quién fue su primer congresista contactado, pero sí que las reuniones del presidente con las bancadas, sirvieron para los primeros jales. Mis fuentes acciopopulistas coinciden en la presunción de que Darwin Espinoza es quien por experiencia, inteligencia y antecedentes non sanctos, se despunta como el cerebro del grupo. En el partido, se suele contar cómo ha usado irregularmente el local de AP en Chimbote, entre otras veleidades, que le valieron ser expulsado del partido en el 2013. Volvió recargado. Darwin, incluso, ha mantenido relaciones con las dos facciones en pugna del partido, la del veterano ex secretario general Edmundo del Águila Morote y la del actual secretario general Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres. Espinoza tenía contratada como asesora en su despacho, hasta marzo pasado, a Karem Del Águila, hija de Edmundo; aunque mis fuentes me dicen que en los últimos tiempos se ha plegado a la facción de Chávez, donde ya están los ‘Niños’ con más predicamento como López y Vergara (los dos son miembros de la lista ‘chavista’). Doroteo, que es empresario constructor, es quien más visitas registra con Castillo, y tiene otro vínculo directo con Chávez, tal como se expuso en reportajes de la Unidad de Investigación de El Comercio. Contrató en su despacho al ingeniero Carlos Quintanilla, cuyo hermano Johan ganó contratos durante la gestión del alcalde de San Martín de Porres.

Empresario constructor, Raúl Doroteo, ha sido proveedor del Estado y, a través de los hermanos Carlos y Johan Quintanilla, lo sería de la muniucpalidad de San Martín de Porres, a cargo de su correligionario Julio Chávez. Foto: Congreso

Valga esta digresión sobre Chávez porque es un personaje clave para entender a este partido de anchas bases corruptibles además de multi y microcéfalo, con pequeñas y controvertidas cabezas. Hizo grandes esfuerzos para imponer la candidatura de su esposa Leslye Lazo, ex congresista en el periodo pasado, al Parlamento Andino con el número 1. Lazo, que necesitaba votos a nivel nacional, ganó, como era de esperar, con el respaldo de varios candidatos regionales entre los que estaban, precisamente, futuros ‘Niños’.

Dicho esto sobre cómo Chávez invirtió en esa campaña para hacerse de las riendas nacionales del partido; ahora hay que decir que el fenómeno de los ‘Niños’ es uno más de la descomposición de los partidos y no de su vigencia. En realidad, todo indica que el grupo se ha revelado contra la dirigencia central del CEN –el actual presidente de mandato vencido Mesías Guevara, y ex presidentes y ex secretarios generales como Víctor Andrés García Belaunde, Yonhy Lescano, Alberto Velarde, Luis Enrique Gálvez, entre otros- que ya se cansaron de pedir su expulsión, y contra las dos facciones. Los ‘Niños’, si tuvieron padrino o mentor partidario, ya lo desbordaron. Chávez, además, dejará pronto su base de poder edil.

Los ‘Niños’ han impuesto su propio orden sin partido, sin doctrina, y sin valores políticos. Son una bancada dentro de otra y aparte de todas las demás en el Congreso. A su lado, hay una minoría que se percibe inerme, entre quienes están la ex presidenta del Congreso, María del Carmen Alva; la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes; y el congresista por Huancavelica, Wilson Soto. La primera, de viaje en una reunión de parlamentarios en Ruanda, se excusó de declarar; mientras que Paredes se parapeta tras su rol en Ética para nunca decir algo sustancial sonbre sus colegas. Con Soto hubo un incidente que delata la podredumbre del fenómeno de los ‘Niños’, en una escena que todos vimos, en plano general y en detalles. ¿Recuerdan cuando Alva discutió con la izquierdista ‘Chabelita’ Cortez y le jaloneó el brazo, provocando un alboroto? Es una escena de antología, claro que sí, pero que se superó con las disculpas del caso. Más elocuente, es la escena que casi quedó tapada por aquella y que no se ha resuelto hasta hoy. Alva se acercó a Soto, quien suele votar en el sentido que ella, porqué este había sido increpado por Espinoza y sufrió una descompensación. ‘Chabelita’ se metió en la escena e irritó a Alva. Según mis fuentes, Darwin habría amenazado a Soto con revelar temas incómodos para el huancavelicano. En los primeros meses de este gobierno, Soto era cercano a ese grupo. Le he pedido su versión al respecto. No me ha contestado.

Darwin Espinoza es reputado como el más cerebral del grupo, aunque su capacidad de cálculo e intriga no sea utilizada para bien. (Foto: archivo Congreso)

Hay, pues. historias de extorsión, amenazas, difusión de audios (fuentes cercanas a Alva sindican a Espinoza como sospechoso de difundir los audios que la indispusieron cuando presidió el Congreso) en la vida de los ‘Niños’ y que explican porqué el resto de la bancada no los destrona. Por cierto, es curioso que se haya ratificado la vocería de Vergara en el segundo año. ¿Por qué no dársela, si es que los 6 no quieren perder las riendas de la bancada, en todo caso a uno de los acciopopulistas que no se les enfrentan, como Pedro Martínez? A propósito de Martínez, en las resoluciones de allanamiento contra el grupo, aunque no lo incluyen en la medida, se relata que a este se le ofreció designar prefectos y subprefectos. Martínez lo ha negado, pero su convivencia con los ‘Niños’ es sospechosa. Como lo es la de Luis Aragón, a quien los ‘Niños’, postularon a la presidencia del Congreso en reemplaza de Lady Camones; o la de José Arriola Tueros, a quien le han dado la vocería alterna. En sus correrías y compañías, los ‘Niños’ despiertan sospecha, aprensión y hasta miedo; de todo menos ternura.

Para redondear su poder se hicieron de una cuota, de la del Ministerio de la Producción (Produce), en particular, por el interés que despertaba el rubro de la pesquería en Espinoza. Fuentes de ese sector han confirmado el poder que este tiene allí. Antes de que se nombrara al actual ministro Jorge Luis Prado Palomino, tal como hemos contado en pasadas crónicas, Castillo nombró al ingeniero Roger Incio tras consultar (según me contaron diversas fuentes que he consultado en distintos momentos) a Yonhy Lescano y al congresista Carlos Zevallos cuando era portavoz de la bancada. Ambos niegan que hayan sugerido a Incio; pero lo que es indubitable, pues sobran testimonios y evidencias, es que ese nombramiento molestó mucho a los ‘Niños’ y a su amigo Auner; que bregaron hasta que fue reemplazado por Prado. Al parecer, Castillo desconocía el detalle de lo que Auner había acordado con los acciopopulistas. Zevallos y Lescano, que es asesor de su despacho, migraron de bancada, primero a Perú Democrático, ahora a Integridad y Desarrollo. Los 6 mantienen su cuota en el Produce. Palacio respeta a los ‘Niños’.

¿Y si los detuvieran?

Los congresistas han sido reacios a asumir la reforma de la inmunidad parlamentaria de febrero del 2021, que la redujo solo a delitos asociados a la función congresal y a la prerrogativa de que en lugar de un juez ordinario, sea un supremo el que falle contra ellos. “Y la fiscalía ha permitido un mal precedente”, me explica el constitucionalista Joseph Campos, refiriéndome el caso del congresista por APP, Freddy Díaz, imputado como violador. “Allí no tendría que haber ningún proceso parlamentario, ni en Ética ni en la Subcomisión de Acusaciones y dejar que la justicia haga su papel”. Joseph va al grano de mi pregunta: “Si la fiscalía quisiera dictar una medida restrictiva contra los ‘Niños’ tendría que sustentar que se trata de delitos comunes y no de función, porque ellos van a decir que su cargo y sus votaciones están relacionados con los hechos que se les imputan”. O sea, la fiscalía, sin estirar ni interpretar ninguna ley, si considera la conveniencia de una detención preliminar, bastaría con que sustente que se trata de delitos comunes y nos enteraríamos de que todos o algunos fueron detenidos, así como el martes nos enteramos de que fueron allanados. Faltaría, también, conocer más detalles del sustento probatorio que los fiscales han encontrado en sus casos.

Los procesos contra los 6 en la comisión disciplinaria del partido, transida por los líos de facciones, podrían acabar con su expulsión de AP; pero sería la bancada la que determine su continuidad en la vocería y en las comisiones en las que se han hecho colocar. Tres de ellos –Espinoza, López y Flores- son miembros de la SAC (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) y han provocado el arqueado las cejas de otras bancadas que claman por su retiro. Fuera de que sobre los 6 ya pesa una acusación constitucional en proceso, presentada por Patricia Chirinos de Avanza País, al bloque vacador le arrebata que los ‘Niños’ tengan asientos en esa comisión. Por lo menos, esperan que se inhiban de votar ante la denuncia constitucional contra Castillo presentada por la fiscal de la Nación. Según esta, son nada menos que “el brazo congresal” de la “organización criminal” que lideraría el presidente.

Allanados y visibilizados en la subcomisión que acusa a todos, los ‘Niños’ son un asunto de higiene y de miedo congresal. Algunos congresistas temen más intromisiones fiscales en sus conductas y, por esa razón, podrían defenderlos; otros, que no están en los alcances de los favores o extorsiones que mis fuentes acusan en los ‘Niños’, ven una oportunidad de limpieza parlamentaria. Lady Camones ha hecho explícita esa lectura, pidiendo públicamente la renuncia de tres de estos a la SAC y contando que le ha tocado el tema a José Williams (es irónico que ahora, desde la SAC, atrase a su sucesor con más iniciativa que la que mostró de presidenta de la mesa). Si los ‘Niños’ han desbordado a su partido, a sus facciones, a sus padrinos y han sometido al resto de su bancada; la oportunidad higiénica que implican para lavar trapos sucios del Congreso, los desborda a ellos. Los ‘Niños’ tendrán que madurar a la fuerza.