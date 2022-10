Sánchez Palomino es señalado por el colaborador eficaz CE04-2022 como uno de los ministros del presidente Pedro Castillo que habría tratado de obstruir la justicia al contribuir en el ocultamiento de Pacheco cuando este se encontraba prófugo. Según el colaborador, el ministro se habría comprometido a entregar S/8 mil mensuales a la esposa del exfuncionario.

Por su parte, el colaborador CE03-2022 dijo a la fiscalía que, a través de Auner Vásquez y Roberto Sánchez, se ofreció a congresistas obras y ministerios a cambio de que votaran en contra de la vacancia de Castillo.

“Además, Auner se encargará de los congresistas de Acción Popular (...) y que el ministro de Comercio y Turismo Roberto Sánchez se hizo cargo de los congresistas de Juntos Por el Perú”, señaló el delator.

Sin embargo, no es la primera vez que Sánchez es mencionado por un colaborador eficaz. Karelim López -sometida a dicho proceso especial- ya había señalado al también congresista de Juntos por el Perú (JP), como la persona que presionaba a Pacheco para que no hablara sobre la denuncia de ascensos irregulares que formuló el excomandante del Ejército, José Vizcarra, el 8 de noviembre del 2021.

Al día siguiente de esa denuncia, según el registro de comunicaciones, el 9 de noviembre a las 8:41 de la noche Sánchez llamó a Pacheco y hablaron por más de nueve minutos .

Declaración del colaborador eficaz CE04-2022.





Lo mismo ocurrió después de que la Comisión de Defensa del Congreso le cursó una citación para declarar sobre ello, pero Pacheco no acudió el 15 de noviembre del 2021. Entonces, el 18 de noviembre, el exsecretario llamó a Sánchez y hablaron por diez minutos .

Al día siguiente de dicha llamada, la fiscalía llegó a Palacio de Gobierno para recoger información de la oficina de Pacheco y halló US$ 20 mil en uno de sus ambientes.

“También recuerdo y es parte de lo que se tiene que corroborar las llamadas que le hacía a Bruno Pacheco para que no hablara, para que se callara (…) Roberto Sánchez, claro que sí (lo llamaba)”, dijo López al programa “Panorama”.





El registro muestra que Pacheco Castillo y Sánchez Palomino se comunicaban constantemente. Entre mayo del 2021 a noviembre de ese año se anotan 34 comunicaciones .

Incluso, más que las que Sánchez tuvo con el jefe de Estado en ese mismo tiempo, pues con Castillo registra ocho llamadas . Dos de estas se realizaron el 12 y 14 de noviembre del 2021, cuando se venía conociendo más información sobre el proceso de ascensos irregular en las FFAA.

Cuando López Arredondo sindicó a Sánchez Palomino, este rechazó la versión de la colaboradora eficaz y anunció una querella en su contra si no se rectificaba. López, luego de eso, se ratificó.

“No es una colaboradora eficaz, entonces cómo puede hacer declaraciones tan libres. Ahí se necesitan evidencias”, dijo Sánchez en ese entonces.

Sin embargo, este Diario ha podido conocer por fuentes directas a López Arredondo que hasta el momento, el ministro jamás le envió algún documento donde pida su rectificación o de querella.

Declaración del Colaborador Eficaz CE03-2022.

La llamada de Fray

El registro de comunicaciones también muestra una llamada de Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo y prófugo de la justicia desde el mes de marzo de este año.

La llamada se produjo el 6 de agosto de 2021 a las 10:50 de la noche y duró poco más de un minuto.

Con el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva también registra cinco llamadas. Dos de ellas antes de la segunda vuelta electoral, el 3 de junio del 2021. Luego, aparecen otras tres llamadas en octubre de ese año.





Este Diario se comunicó con el ministro Sánchez Palomino, quien indicó que brindaría su versión. Esta llegó al filo de la medianoche.

Según el ministro, respecto a las llamadas con Bruno Pacheco, “no tienen nada de irregular” y se dieron en dos momentos. El primero, en el contexto de la segunda vuelta electoral y la demora en la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente del Perú.

El segundo, dijo, se dio a partir de fines de julio del 2021, ya que Pacheco era el Secretario General de Palacio de Gobierno y el suscrito se desempeña como Ministro de Estado, por lo tanto, “no tiene nada de irregular” que se haya comunicado con el hoy aspirante a colaborador eficaz, “con la finalidad de tratar temas relacionados al sector que dirijo”.

“Vuelvo a reiterar que con el señor Pacheco solamente he conversado temas relacionados a mi sector, precisando que nunca he conversado el tema de ascensos militares, pues desconocía el mismo”, aseguró.

Así mismo, comentó que no llegó a querellar a Karel López por encontrarse dedicado a sus labores en el Poder Ejecutivo y el Congreso, “por lo cual no puedo perder parte de mi tiempo a responder a todas las personas que me señalan en absurdos y sin pruebas”. Además, agregó, siempre ha manifestado que todo hecho denunciado debe ser investigado fehacientemente.

Respecto a las llamadas con Castillo Terrones, aseveró que son propias de las coordinaciones en el marco de su función ministerial. Y, sobre las recientes versiones de otros colaboradores eficaces que lo señalan, entre ellas de un presunto compromiso de entrega de dinero a la esposa de Pacheco, aseguró que era falsa.

“Esta afirmación es falsa, puesto que nunca me he comprometido, mucho menos he entregado 8 mil soles, ni otro monto a dicha persona”, concluyó.