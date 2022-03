Conforme a los criterios de Saber más

El subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, minimizó el memorándum que remitió hace casi una semana el nuevo secretario general Jorge Alva pidiéndole a él y a otros quince funcionarios de Palacio de Gobierno que pongan sus cargos a disposición. Por el contrario, aseguró tener el respaldo del presidente Pedro Castillo y negó intenciones de renunciar.

En declaraciones a El Comercio el último lunes, Camacho confirmó que él y otros funcionarios recibieron el documento fechado el 16 de marzo, pero recordó: “Usted sabe que a nosotros nos designa el presidente, no el secretario general”. En ese sentido, apuntó que hasta ayer “todavía” no remitía su carta de disposición del cargo ni respondía el memorándum

Asimismo, manifestó que medidas como la de Alva Coronado son comunes, pues “cuando hay nuevo secretario general, todos los ministerios hacen lo mismo”. También aseveró que está “trabajando de la mano” con su superior y que este no le ha insistido sobre el tema porque “era un formato para todos”.

“Estamos trabajando, tenemos el respaldo del presidente [...] Si no he cometido ningún error, por qué voy a renunciar al cargo”, acotó, aferrándose así a su puesto.

Camacho es uno de los funcionarios de Palacio investigados desde mediados de febrero por el presunto delito de organización criminal, a raíz de las denuncias sobrela existencia de un Gabinete en la sombra.

En la lista de funcionarios mencionados por Alva también están Julio Salas Becerra, director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, y Rodolfo Ramírez Apolinario, secretario del Consejo de Ministros. Consultados sobre el asunto por este Diario, ambos se excusaron de emitir un pronunciamiento.

Una fuente de Palacio de Gobierno manifestó a El Comercio que, ante pedidos como el de Alva, “normalmente, los funcionarios responden y ponen su cargo a disposición. Y ya verá el nuevo [secretario] si los ratifica o no. Es una práctica común en la administración pública cuando hay un cambio de un jefe”.

No obstante, precisó que esa respuesta no implica que dicho personal renuncie a su cargo, pues “ponen su cargo a disposición cuando el nuevo jefe evalúe si se ratifica la confianza o no”. “Hasta ahora no hay ningún cambio”, sostuvo el funcionario.

Otra fuente de este Diario con conocimiento de lo que acontece en Palacio refirió que “la posición del secretario general está un poco débil”. “Pueden decirles lo que sea, pero ellos están empoderados. Y como [Pedro] Castillo los empodera, no hay nada que discutir, ahí queda todo”, expresó.

En esa línea, calificó de “inaudito” el memorándum. “Normalmente, no es que sistemáticamente el que llega pide que todos renuncien. Eso no existe. Solo si es un cambio de gestión, si entra un nuevo gobierno”, dijo. “El secretario general no tiene mucho margen de maniobra, porque Castillo es el que decide. Y Camacho es gente de confianza de Castillo”, comentó en otro momento.

Beder Camacho integra el círculo de confianza del presidente Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)

El exsecretario general del Despacho Presidencial y exministro del Interior, José Elice, opinó que si bien el pedido de Alva es legal considerando que se trata de funcionarios de confianza, no es usual realizar tantos cambios al unísono. “En el Despacho Presidencial hay que hacer los cambios con cuidado. Quienes salgan deben ser reemplazados por alguien que conozca las funciones [...] Es legalmente posible, en principio habría que ver cada caso. Pero no debería ser común que tantos se cambien de una sola vez. Espero que lo hayan hecho previa evaluación y ya tienen reemplazos que van a ser buenos en sus puestos”, señaló.

Asimismo, consideró que si en el Ejecutivo se piensa reemplazar a tal cantidad de funcionarios de la alta dirección, tendría que existir un plan con el objetivo de mejorar las las facilidades de trabajo para el presidente. “Para cambiar a esos funcionarios se debe tener reemplazos muy buenos. El despacho presidencial no es cualquier cosa”, añadió y advirtió que la cantidad de altos funcionarios en el Despacho Presidencial “ha ido creciendo” en los últimos años.

Hasta el cierre de este informe, todos los incluidos en la lista aún aparecían con sus mismos cargos en el directorio del Despacho Presidencial, que cuenta con más miembros no incluidos en el memorándum de Alva.

Mientras por un lado se habla de un trámite común, lo cierto es que si de querer realizar cambios se trata, el documento del nuevo secretario general de la Presidencia no ha tenido mayor efecto al momento.

Beder Camacho y otros siete funcionarios de Palacio están incluidos en una investigación preliminar que inició el 14 de febrero la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Se les imputa el presunto delito de organización criminal. El caso surgió tras denuncias de la existencia de un Gabinete en la sombra.

”En Palacio de Gobierno no hay un gabinete en la sombra”, aseguró Beder Camacho días atrás a Canal N. En esa ocasión, tuvo un lapsus durante sus declaraciones: “Yo tengo mi conciencia cochi... limpia. Disculpen, yo tengo mi conciencia limpia y estoy acá para trabajar por el país, por todos los peruanos”.

Este Diario intentó sin éxito comunicarse con Alva, nombrado el 15 de marzo como nuevo secretario general del Despacho Presidencial. Este asumió el cargo que interinamente ocupaba Beder Camacho tras la renuncia de Carlos Jaico en febrero pasado.

Fiscalía abrió investigación contra asesores de Pedro Castillo y otros funcionarios por organización criminal.

