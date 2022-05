La defensa legal de la colaboradora eficaz Karelim López y congresistas pidieron que el audio presuntamente protagonizado por Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, se incluya en las investigaciones del Ministerio Público.

El audio difundido por Willax se presentó con fecha del 25 de julio, días antes del inicio del gobierno de Pedro Castillo. En este se oye presuntamente a Villaverde y Pacheco mencionar a Juan Silva, hoy exministro de Transportes y Comunicaciones.

La voz atribuida al empresario se refiere a él como “el que le dio el maletín de millón de dólares o soles”. Añade que “Pedro sabe del millón de soles” y que lo habría hecho “sabiendo que iba ir a Transportes”. La supuesta voz de Pacheco también se refiere a un maletín y concuerda con que “Pedro sabe”.

En otro momento, Zamir Villaverde le pregunta –según la identificación de voces hecha por el medio– por qué no va a un ministerio donde “haya gestión” y comenta que en Transportes tiene “todo organizado”, sugiriéndole ir de “vice de Transportes”.

El interlocutor responde que “si ustedes me dicen, yo me voy, pero me tienen que avisar qué voy a ganar”. También hablan de “negociar con Pedro” y se hace referencia a una “lista de adquisiciones”

El Comercio llamó al abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, para consultarle si reconocía la voz del audio como la de su cliente, pero se excusó de dar declaraciones. La abogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, tampoco comentó sobre el tema.

Juan Silva, exministro mencionado en el audio, está actualmente bajo investigación del fiscal de la Nación junto a un grupo de legisladores conocidos como 'Los Niños' (Composición: El Comercio)

Piden investigar

César Nakazaki, abogado de Karelim López, dijo que pedirá a la fiscalía –tal como ha hecho con otros reportajes– incorporar el audio a las indagaciones que involucran a su defendida, Pacheco y Villaverde, así como verificar si las voces son de estos dos mediante un peritaje fonético. Añadió que de comprobarse su autenticidad, el audio corroboraría lo declarado por López sobre una presunta mafia en el interior del MTC.

Para la abogada Liliana Calderón, el Ministerio Público debería solicitar los audios para iniciar una investigación que puede ser adicional a las que ya se vienen desarrollando, debido a que se habla de presuntos pagos a cambio de puestos, lo que sería un posible tráfico de influencias.

El penalista Percy García comentó que si el audio es producto de un proceso de colaboración eficaz, debe ser objeto de corroboración, tras lo cual puede incluirse en la investigación en marcha o remitirse a otro despacho. Además, consideró que lo novedoso sería la mención a supuestas entregas de dinero como la atribuida a Silva, lo que se podría indagar como cohecho o soborno.

Consultado sobre este asunto por la prensa en el patio de honor de Palacio de Gobierno, el primer ministro Aníbal Torres solicitó que los hechos se “investiguen seriamente y rápidamente”.

La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, pidió que la fiscalía actúe rápidamente ante la difusión del audio y que la Comisión de Fiscalización continué su trabajo. En diálogo con El Comercio, opinó que la sospecha de corrupción descalifica a Castillo y que, si no renuncia, el Congreso “debe articular esfuerzos” para su vacancia”.

Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, se refirió al audio como un “material de investigación” que sería “grave” si de corrobora. “Eso es una tarea de fiscalía que tiene que tomar una decisión correcta. Supongo que este audio es una prueba de convicción que la deben analizar”, comentó e en declaraciones a la salida del Congreso.

El vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, coincidió en que el audio debe ser investigado a nivel fiscal y dijo que su bancada pedirá que también sea visto en la Comisión de Fiscalización.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que el audio se debe corroborar y que, de ser así, daría fuerza a una moción de vacancia que viene elaborando.

En tanto, el legislador no agrupado Carlos Anderson expresó a El Comercio que el audio le genera asco y que debe llevar a un cambio de opinión de los congresistas que aún piensan que “hay que blindar al presidente”.