En las investigaciones por presuntos hechos de corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo, los sobrinos de este Fray Vásquez –actualmente prófugo de la justicia– y Gian Marco Castillo se encuentran entre los protagonistas de las pesquisas y son considerados por la Fiscalía de la Nación como parte del “brazo familiar” de una presunta organización criminal encabezada por el mandatario. Pero otro actor que ha estado en segundo plano hasta hace unos días es Jaime Vásquez Castillo.

De este último se sabe que es otro sobrino del jefe de Estado y hermano mayor de Fray, y que figura como militante de Perú Libre desde el 3 de enero del 2022. También que, entre diciembre del 2021 y marzo de este año, vivió junto a sus hermanos en un departamento de Magdalena que habría servido como uno de los despachos paralelos donde personas del entorno del presidente planificaban formas de sacar provecho económico de su relación con aquel. Además, según reportó “Cuarto poder” el último domingo, un exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) denunció que hizo pagos a Jaime Vásquez a cambio de un puesto de trabajo en esa institución.

No obstante, el testimonio que dio el colaborador eficaz CE-03-2022-EFICOP Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder da cuenta también del rol de Jaime Vásquez en el gobierno y el entorno presidencial, ilustrando además una lucha de poder.

En su declaración del 5 de agosto, a la que accedió El Comercio, el colaborador afirma que Jaime Vásquez dirigía a un grupo de acompañantes durante la campaña y participaba de reuniones en la casa de Breña, cuando Castillo ya estaba en Palacio.

“Tengo conocimiento que al secretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco Jaime Vásquez lo llamó para amenazarle y le indicó que debía renunciar a su cargo, porque estaba generando problemas y que no los dejaba trabajar en nada, haciendo referencia a las oposiciones del secretario general Bruno Pacheco al grupo de la casa de Sarratea”, manifestó en torno a presuntas presiones del hermano de Fray Vásquez a favor de los denominados miembros del Gabinete en la sombra y sus “negociaciones”.

"Fotito para el recuerdo con mi amigo Nenil", escribió Jaime Vásquez Castillo al difundir en agosto del 2021 esta foto que aparentemente es del día de la juramentación del presidente Pedro Castillo en el Congreso. Está junto a Nenil Medina, quien cumple prisión preventiva por ser presunto lugarteniente de la red criminal que encabezaría el mandatario. / Facebook

Asimismo, en su declaración del 6 de setiembre, el colaborador volvió a referirse al presunto amedrentamiento contra Bruno Pacheco, investigado exsecretario general de la Presidencia.

“…Lo amenazó por estar averiguando cosas del MTC indicándole que no le convenia, caso contrario no respondería por lo que le pueda pasar. Entonces Bruno Pacheco le informó eso al presidente Pedro Castillo y éste le dijo que ya no se meta, que deje que ellos trabajen, que les debe mucho porque lo acompañaron en campaña”.

En marzo, Jaime Vásquez –quien dijo tener un chifa en el Callao como negocio– admitió haber ido “muchas veces” en campaña a la casa de Sarratea, pero luego ya no. “No es como dicen, que los sobrinos manejan la agenda, están en todo. Es más el escándalo que han hecho. Totalmente falso. Es solamente por dañar la imagen o hacernos pelear con el presidente […] Nos quieren ver como los sobrinos que están metiendo todo. No es así”, se defendió en ATV, aunque también señaló que Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea actualmente no habido, “es como nuestra familia”.

Una imagen compartida por Jaime Vásquez Castillo junto a su hermano, el prófugo Fray Vásquez Castillo. / Facebook

Poder paralelo

De acuerdo al colaborador, en medio del proceso de transferencia, Pedro Castillo se reunía con aliados políticos durante el día en el Centro de Convenciones de Lima, pero en la noche acudía al quinto piso de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, para hablar con “los conocidos como ‘Los chotanos’ o también como asesores en la sombra”. En esos encuentros, acotó, “se eligieron a los ministros de las carteras que manejaban mayor presupuesto”.

Entre estas, citó a los ministerios de Vivienda, Transportes, Energía y Minas e Interior “para direccionar los nombramientos de los ministerios y direcciones con mayor presupuesto”. También se refirió a instituciones como Essalud.

Es en ese contexto en el que el colaborador también atribuye –en sus declaraciones– un rol importante a Gian Marco Castillo, otro sobrino del presidente sindicado de ser parte de una presunta red criminal. Destacó su papel “en las designaciones de ministros de Estado” y manejo de la agenda de Castillo Terrones en la campaña. Por ejemplo –narró–, seleccionó y propuso a Juan Carrasco para el Ministerio de Defensa, respaldó al prófugo Juan Silva en el MTC y a Geiner Alvarado en la cartera de Vivienda.

Gian Marco Castillo (izquierda) y Fray Vásquez Castillo (derecha), sobrinos de presidente Pedro Castillo, invocaban influencias y hacían "coordinación directa" por obras en el MTC, según fiscal. (Composición: El Comercio) / Archivo El Comercio

En tanto, entre los nombres mencionados por el colaborador presuntamente vinculados al Gabinete en la sombra está el de Miguel del Castillo Reyes. Este, de acuerdo al testimonio, llegó al entorno presidencial “por recomendación de Alejandro Sánchez”. Apuntó que ambos viajaron juntos a Nueva York, Estados Unidos, en setiembre del 2021 –cuando Castillo arribó a dicho país para reuniones de la OEA y la ONU– para su “lobby empresarial” y que el mandatario se reúna con empresarios. También aseguró que Del Castillo influyó en la designación de Mario Carhuapoma como presidente ejecutivo de Essalud.

En comunicación con El Comercio, Del Castillo negó haber viajado a EE.UU. con Sánchez, pero indicó que por entonces ya se encontraba en Nueva York e intentó sin éxito saludar al presidente en el hotel en el que se encontraba. Rechazó también algún vínculo con Carhuapoma o haber influenciado en su nombramiento en Essalud.

“Había toda una corte ahí. Él [Castillo] no tuvo mucha comunicación. Yo he estado con gente de la comunidad peruana, he conversado con los empresarios que estuvieron con él sentados, que son representantes de las cámaras de comercio que fueron a acompañarlos, gente que estaba en el hotel. Nada más”, refirió.

Además, negó estar vinculado al llamado Gabinete en la sombra y señaló haber perdido contacto con el presidente Castillo desde julio del 2021, aunque reconoció cercanía con él durante la campaña. “La única vez que nos hemos cruzado y dado un abrazo ha sido en la inauguración del hospital de cáncer de Cusco [diciembre 2021], pero perdí contacto con él, no tengo contacto”, finalizó.