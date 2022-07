Los conflictos internos en Alianza para el Progreso (APP) por la elección del candidato a la Mesa Directiva del Congreso provocaron el último viernes las renuncias de los legisladores Héctor Acuña y Gladys Echaíz. Con sus salidas, la bancada parlamentaria ahora tiene 12 parlamentarios.

En diálogo con El Comercio, Héctor Acuña contó que decidió abandonar la bancada, debido a que “dirigentes del partido, como Luis Iberico y Luis Valdez” y los congresistas “Eduardo Salhuana y Lady Camones” presionaron a sus compañeros para que retiren sus firmas de un documento en el que respaldaban su candidatura a la presidencia del Parlamento.

El oficio al que hace referencia el parlamentario está dirigido a su hermano César Acuña, líder de APP, y fue presentado el 11 de junio, con las adhesiones de ocho congresistas del bloque.

“Me gané la amistad, confianza y reconocimiento de parte de mi bancada. Ellos lo manifestaron por escrito y me propusieron como posible candidato. Me incomoda que quieran cortar la libertad de cada uno. El vocero [Eduardo Salhuana], la vicepresidenta [Lady Camones], aliada con los directivos [Luis Valdez y Luis Iberico], me desconocieron”, expresó el ahora parlamentario no agrupado.

Asimismo, Héctor Acuña denunció que a fin de que sus colegas retiren sus firmas, los dirigentes “les ofrecieron comisiones” en el Congreso.

Este Diario buscó recoger la posición de Gladys Echaíz, sin embargo, al cierre de esta edición no respondió. En su carta de renuncia a la bancada, la legisladora señaló que su decisión se debe a “razones de conciencia”. La parlamentaria era una de las voceadas para tentar la presidencia del Congreso.

—Posiciones—

Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de APP, dijo que está “apenado” por la salida de sus dos colegas, pero afirmó que respeta “sus decisiones personales”.

“Gladys siempre tuvo posiciones personales e individuales, que siempre fueron respetadas porque somos una bancada democrática. Era de conocimiento su inminente renuncia. En el caso de Héctor, si nos sorprendió su salida. No hubo ninguna señal mínima”, agregó.

A la consulta sobre si ya se definió el candidato a la Mesa Directiva, Salhuana respondió que no, pero estimó que la decisión se tomaría esta semana. “Nos debe convocar el comité ejecutivo nacional y el señor César Acuña”, subrayó.

En tanto, Luis Valdez, secretario general de APP, indicó que tras las salidas de Echaíz y Acuña “el partido queda más unido que nunca”.

Sin embargo, consideró inmadura la actitud de Héctor Acuña. “Su decisión me parece un error político, propio de su inexperiencia en estos espacios en los que tenemos que construir consensos”, opinó.

Valdez afirmó que aún no han tomado una decisión sobre quién será su candidato para la presidencia del Congreso, pero agregó que seguirán reuniéndose esta semana con el fin de definirlo.

En tanto, Luis Iberico, dirigente de APP, negó haber presionado a los congresistas para que retiren sus firmas del documento de Héctor Acuña.

“Sigo apreciando a Héctor, me parece mal lo que ha hecho, pero no puede afirmar cosas que no han sucedido. Lo de Gladys lo entiendo. […] Lo que sí nos afectó y nos dolió y me imagino que le debe haber dolido más a César Acuña es lo que su hermano ha hecho”, aseveró.