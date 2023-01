Después de que el pleno del Congreso aprobara el último lunes, en una votación ajustada, la reconsideración para abrir nuevamente el debate sobre el adelanto de elecciones generales para el 2023, en el Parlamento aún no llegan a un consenso. Sin embargo, hay una fórmula que podría unir a algunas bancadas que mostraron discrepancias.

Fuentes del Poder Legislativo indicaron que la Comisión de Constitución habría sometido a consulta de las agrupaciones, en las últimas 24 horas, un texto sustitutorio que propone que la primera vuelta se realice en diciembre próximo y el balotaje, en febrero. Agregaron que el nuevo gobierno y Congreso asumirían sus funciones desde el 1 de abril de 2024.

La diferencia con los dictámenes anteriores radica en que los nuevos Ejecutivo y Parlamento serían de carácter complementario. Es decir, su mandato sería hasta julio de 2026, dos años y cuatro meses.

Esta iniciativa sería bien vista por las bancadas, porque, de acuerdo a su interpretación, los actuales legisladores podrían postular al mismo cargo si se aplican las mismas normas de la elección congresal complementaria de enero de 2020. En estos comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la no aplicación de la prohibición a reelección inmediata.

En conferencia de prensa, la parlamentaria Susel Paredes (no agrupada) confirmó que esta es una de las opciones que se están barajando.

“Tenemos el 8% de aprobación y quieren complementar ese pedazo de período, es decir, estos mismos postularían para el período complementario […] Si dicen que nos vamos todos, pues nos vamos todos, los que deben complementar son los partidos, pero quieren quedarse las mismas caras, y eso no es posible”, manifestó.

Paredes dijo que ella votaría a favor de las elecciones complementarias si es que los actuales congresistas no pueden ir a la reelección.

Horas antes, en una entrevista en Canal N, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, consideró que ir a elecciones complementarias “podría ser razonable”, porque “sería un tiempo de transición realmente ordenado”. “[Tendríamos] un Parlamento renovado, que no tenga cuestionamientos, que podría dar lugar a alguna tranquilidad y moderación que no hemos tenido nosotros”, expresó.

No obstante, reiteró que su voto a favor de la propuesta “está sujeto” que se ponga en consulta la instalación de una asamblea constituyente.

La vocera de Avanza País, Adriana Tudela, reconoció que una de las propuestas presentada por la Comisión de Constitución a su bancada fue la de elección generales complementarias.

“Sí, tanto la elección presidencial como congresal sería para completar el mandato al 2026, sería un mandato corto, de dos años y medio, esa es una de las posibilidades que se han estado barajando. Lo razonable [para Avanza País] es que [las elecciones] sean en abril de 2024, pero estamos abiertos al diálogo”, manifestó en el programa “2023″, de Panamericana TV.

Por su parte, el parlamentario Carlos Anderson (no agrupado) indicó que el Congreso “no ha sabido conducirse en un espacio democrático” y debe aceptar que la ciudadanía “no vacó, nos bajó el dedo”. Agregó, en RPP Noticias, que “estamos empezando a llegar a un consenso” para que las elecciones sean en diciembre de 2023, pero complementarias.

Una postura similar tuvo el congresista acciopopulista Edwin Martínez, quien refirió que no se pueden convocar a comicios “de la noche a la mañana” y que la nueva fórmula “es razonable y técnica”.

El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), evitó brindar comentarios sobre el nuevo texto sustitutorio.

“Estamos en conversaciones y cualquier tema que yo diga puede perturbar eso”, dijo en una breve declaración a la prensa.

¿Cuáles serían las reglas?

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, indicó que a diferencia de las elecciones de 2020, que fueron provocadas por la disolución del Congreso, esta vez el propio Parlamento está recortando su mandato y el de la presidenta Dina Boluarte.

Agregó que “lo que une” a las diferentes bancadas en respaldo a los comicios complementarios es la posibilidad de que puedan ir a la reelección.

“El tema que postulen a la reelección no lo veo mal, es el soberano el que debe decidir si le da o no el voto, con el desprestigio que tienen es poco probable que sean reelectos”, manifestó a El Comercio.

Rospigliosi también recordó que, en las elecciones congresales de hace tres años, los partidos políticos que no pasaron la valla del 5% no perdieron su registro.

“Esa norma es importante y ayuda a reducir a los partidos, esa ley debe respetarse, no debería cambiar”, señaló.

El abogado Fernando Velezmoro, ex asesor de la Presidencia del JNE, señaló que la institución electoral, de darse elecciones generales complementarias, debe aplicar la no reelección y retirar su inscripción a los partidos que no accedan al nuevo Parlamento.

“Yo considero que no existe algo así como elecciones complementarias [salvo disolución constitucional del Congreso], si ese texto sustitutorio es aprobado, lo que estaría haciendo el Congreso es crear un nuevo periodo gubernamental y parlamentario de apenas dos años y cuatro meses. Y ser un nuevo proceso se debe respetar la no reelección y aplicar la valla del 5% [para retirar la inscripción de los que no pasen]”, expresó a este Diario.

Velezmoro refirió que el JNE resolvería esta situación, de darse elecciones “complementarias”, cuando uno de los actuales congresistas intente su reelección.

No obstante, señaló que el Congreso, en el mismo dictamen, puede incorporar dos artículos para que no se apliquen ni la valla para retirar la inscripción ni la prohibición de reelección en los posibles comicios de 2023.