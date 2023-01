Consultados por este Diario, los constitucionalistas Víctor García Toma, Óscar Urviola, Natale Amprimo y Erick Urbina cuestionaron la anunciada propuesta de la jefa de Estado al calificarla de “inviable” y “redundante” con la Constitución.

Asimismo, el analista político Omar Awapara indicó que, con el mensaje de Boluarte, lo que el Ejecutivo pretende es presentar al Congreso como el responsable de ejecutar una salida política.

¿Son viables los eventuales proyectos anunciados por Dina Boluarte?





García Toma: Respecto a la primera propuesta, el país está advertido que, desde hace varias semanas, se viene discutiendo en el Congreso la posibilidad de un recorte del mandato. Hubo varios proyectos. Desde el punto de vista formal es redundante plantear una iniciativa que ya ha sido objeto de debate. Debe entenderse que este es más un mecanismo desde el Poder Ejecutivo para motivar que defina una posición lo más antes posible. En lo esencial, esta propuesta es insensata porque para que exista un proceso electoral tiene que haber un clima político de paz para que puedan procesarse las propuestas y pueda haber un proselitismo político de manera adecuada, nadie puede garantizar que de aquí a octubre la situación se calme.

En el caso de la segunda propuesta, se pretende abrir una puerta que ya está abierta. La Constitución, en su artículo 206 y una sentencia del Tribunal Constitucional señalan que puede llevarse a cabo una reforma constitucional total de la Carta Magna. Así que eso ya está. No prosperará [la eventual propuesta de Boluarte en el Congreso] porque eso ya está en la Constitución.

Urviola: Es facultad de Boluarte presentar iniciativas; sin embargo, una vez que ingresan al Congreso queda en sus competencias, la correlación de fuerzas no permite hacer un pronóstico de a dónde llegarán esas iniciativas. Es el Congreso el que tiene la palabra y la decisión final. Si bien, la propuesta tendría ciertos privilegios para que sea tratada con el carácter de urgente, eso no asegura su aprobación. Es una decisión que está dentro del marco legal, pero que al mismo tiempo significa políticamente señalar la responsabilidad exclusiva del Congreso.

La otra propuesta va de la mano, en el sentido de que hay el clamor de un grupo minoritario y bastante confundido de la población, de exigir una asamblea constituyente. Se supone que esto va a tener que observarse bajo lo que dice el artículo 206 de la Constitución. Hacer referencia a una modificación total de la Constitución es un término bastante indeterminado. Yo no creo que la Constitución del 93 deba modificarse, en especial la parte dogmática de los derechos esenciales de las personas. Decir eso es una forma de complacer a quienes quieren asamblea constituyente, lo que necesita la Constitución es cambios en los aspectos necesarios, como volver a la bicameralidad o la cantidad de representantes y el tema de las jurisdicciones, cosas de ese tipo.

Amprimo: Ese camino de pechar al Congreso, similar a lo que - en su momento - hizo Martín Vizcarra no le va a funcionar. Ha dicho que la ley 27600 contemplaba una posición de reforma total y encargaba a la Comisión de Constitución un proyecto y que ese encargo sigue vigente. Eso es falso, ese encargo lo cumplió la Comisión de Constitución presidida por Henry Pease [fallecido excongresista de Perú Posible]. Yo fui parte de esa comisión, que sí presentó un proyecto integral de reforma constitucional, lo que pasa es que no fue aprobado [por el Parlamento], fue rechazado. No se puede decir que ese encargo sigue vigente porque se cumplió, si le dieron esa información la están engañando.

Además, el Congreso es autónomo, se pueden presentar múltiples proyectos y este verá si los aprueba o los desaprueba. Lo que pretende Boluarte con este discurso es dar a entender que es una suerte de asamblea la reforma integral de la Constitución. Este discurso busca generar simpatía sobre la base de una premisa equivocada, que va a generar una nueva decepción. Podría prosperar, pero es una ley hueca, vacía, no se le puede exigir nada al Congreso.

Urbina: Para adelantar las elecciones se necesitan dos legislaturas. La legislatura termina el 10 de febrero y hay otra que debería empezar el 15 de febrero, estamos contra el tiempo. Si es que no se vota ahora, la presidenta puede presentar su proyecto y ahí podría convocar una nueva legislatura para que se aborde todo ello, pero el Congreso no está obligado a votar de acuerdo a lo que mande la presidenta.

Respecto a la reforma total [de la Constitución] en un próximo Congreso, esto no es cambiar la Constitución. El Tribunal Constitucional ha dicho que se da reforma total cada vez que se modifica el núcleo duro de la Constitución, es decir, podríamos hacer una reforma total y seguir con la Constitución del 93. Hasta ahora, Carta Magna ha tenido 30 reformas parciales porque no han ido contra el núcleo duro. ¿Cuál es el núcleo duro? Por ejemplo, cambiar la forma de gobierno en el Perú, pasar a un presidencialismo puro o un parlamentarismo puro. Otro núcleo duro es la organización administrativa del Estado. No es parte del núcleo duro el capítulo económico. Lo que entiendo que pretende Boluarte es que se dé una comisión revisora de la Constitución.

¿Cuántos votos requerirían dichas iniciativas en el Congreso?





García Toma: 87 votos en dos legislaturas o 66 más referéndum. No hay 87 votos porque el bloque democrático está dividido y el otro grupo pide la Constituyente.

Urviola: 87 votos en dos legislaturas ordinarias o 66 más referéndum.

Amprimo: Para la primera propuesta 87 votos en dos legislaturas ordinarias o 66 más referéndum porque se trata de una reforma constitucional. En caso no prospere ahora el adelanto de elecciones de este lunes en el Congreso, no se podría presentar un proyecto similar hasta julio, salvo que la mitad más uno del Parlamento estuviera de acuerdo. Respecto al segundo caso, habría que ver lo que presenta la presidenta; sin embargo, entiendo que lo que pretende es presentar una ley.

Urbina: 87 votos en dos legislaturas ordinarias o 66 más referéndum. La presidenta dice que quiere hacerlo aplicando la ley de participación ciudadana, quiere que todo esto se lleve a cabo con referéndum.

Mira aquí el mensaje a la Nación Mensaje a la Nación de Dina Boluarte 29/01/2023

¿El Ejecutivo podría plantear cuestión de confianza respecto a estas iniciativas?





García Toma: No puede, hay una ley, no caben cuestiones de confianza sobre temas que son exclusivos y excluyentes del Congreso. El Ejecutivo solo puede presentar la propuesta y ahí termina su labor.

Urviola: La ley señala que el Ejecutivo no puede presentar cuestiones de confianza por temas que no sean políticas de gobierno.

Amprimo: No puede porque se trata de un tema propio del Congreso.

Urbina: No porque sobre reformas constitucionales no cabe cuestión de confianza. La ley establece esto.

¿La presidenta Boluarte puede convocar a una legislatura extraordinaria para que el Parlamento evalúe las propuestas?





García Toma: Sí puede, pero entramos en un entrampamiento a la medida que se va forzando la Constitución podemos encontrar tropiezos técnicos y damos argumentos a quienes quieren generar un ambiente de anarquía. Luego de que el tema ya ha sido votado en dos oportunidades, pedir una legislatura extraordinaria es un sinsentido. ¿Las fuerzas políticas deben cambiar de opinión porque la jefa de Estado pide que las elecciones sean en octubre? No le van a hacer caso.

Urviola: Según el artículo 206 de la Constitución, las reformas constitucionales son aprobadas por el Congreso con 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas o con 66 votos y referéndum. Lo que quiere decir que en caso de una segunda votación, esta puede darse en una legislatura extraordinaria. Lo que se quiere es que entre una y otra legislatura haya un terreno de continuidad que permita la reflexión de una modificación tan importante como la que se produce en la Constitución.

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Por ejemplo, cuando el Congreso anterior quiso tener una cuarta legislatura, esto fue declarado inconstitucional.

Amprimo: Las reformas constitucionales no se hacen en legislaturas extraordinarias.

Urbina: La presidenta sí está facultada.

Además… ¿Qué dice el artículo 206 de la Constitución? Referido artículo señala: "Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas". "La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral", dice también.





¿Fue el momento adecuado para anunciar dichas propuestas?





García Toma: La relación entre el gobierno y la ciudanía es sana solo si ambos cumplen la Constitución y la ley. Lo que se requiere es cesar la violencia y los grupos violentistas han avanzado un montón y lo que plantean podrían alcanzar sus objetivos en un futuro no muy lejano, que son la salida de Boluarte, la implosión del Congreso y la asamblea constituyente. [Con su anuncio] Dina Boluarte abrió la puerta para que esto ocurra.

Urviola: Es una forma de destacar que el tema lo tiene en sus manos el Congreso. Fue una respuesta política ante una presión, ante la luz de los acontecimientos que se han producido el fin de semana con lamentables consecuencias. Con esto quiere cargar la tinta en las competencias del Congreso de la República.

Amprimo: La presidenta quiere estar bien con todo el mundo. Los presidentes muchas veces deben guardar distancias y para eso están los ministros. Parece que no se da cuenta de que es parte del problema. Ella quiere dar la impresión de que es un gobierno de transición, pero lo cierto es que ella fue escogida con Castillo, ha sido su vicepresidenta y ministra durante su gestión. ¿En qué condiciones quiere llevar el adelanto de elecciones? ¿Cuando se están quemando casas de congresistas y locales del Poder Judicial?

Urbina: No es el momento, puede generar falsas expectativas. Porque esto no lo decide ella sino el Congreso y ahí hay 130 legisladores y varias bancadas. Esto es confrontar al Congreso, está haciendo lo que hizo el expresidente Martín Vizcarra en su momento.

Opinión

En diálogo con El Comercio, el analista político Omar Awapara señaló que “lo que estamos viendo son intentos del traslado de la responsabilidad del Ejecutivo hacia el Congreso como la única salida a la crisis”.

“Dina Boluarte no contempla la posibilidad de renunciar. Estamos viendo intentos porque el Congreso termine de definir una salida a la crisis que significa un adelanto del calendario electoral. Anoche se presentó al Congreso como el responsable de ejecutar una salida política. El Parlamento puede mirar los proyectos y tirarlos al tacho”, añadió.

Awapara consideró que, con su anuncio de la reforma constitucional, la mandataria Boluarte “lanzó una bombita de humo” porque el próximo Congreso no sabemos cómo va estar compuesto. “Es un acto vacío para darle un poco de oxígeno a la crisis política que estamos viviendo, ya no con el adelanto de elecciones sino con lo de la reforma constitucional”, acotó.