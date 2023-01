“Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano, nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación”, dijo la presidenta de Honduras durante la reunión en Argentina.

Previamente, la Cancillería había expresado su malestar por la “irrespetuosa” intervención del presidente de Chile, Gabriel Boric, en el mismo cónclave de jefes de Estado. El vicecanciller peruano Ignacio Higueras transmitió a su par chileno esta incomodidad, informó la Cancillería peruana el último miércoles.

El Vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy al Embajador de Chile el malestar que ha generado en el Gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el Presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la CELAC, a la Presidenta de la República Dina Boluarte. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 25, 2023





El jefe de Estado chileno había manifestado “la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú” y cuestionó el uso de la fuerza afectando a quienes se manifiestan en contra del gobierno de Dina Boluarte, que “terminan baleadas por quien debiera defenderlas”.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el Perú, que a través de Cancillería informó que “el rumbo elegido por el gobierno constitucional de la presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. El Gobierno no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática”.

Las recientes acciones respecto a las declaraciones de presidentes de Latinoamérica se suman a otras tomadas anteriormente por Cancillería. Entre ellas, la declaración como persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy; y el llamado en consulta a Lima de los embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México debido a la intromisión de los jefes de Estado de estas naciones en asuntos internos del Perú.

Presidentes como Gustavo Petro (Colombia), al igual que Xiomara Castro, han salido en defensa del expresidente Castillo. Esto pese al golpe de Estado que ocurrió el pasado 7 de diciembre.

Hasta la fecha, la Cancillería peruana ha tomado acciones como expresar su extrañeza respecto a dichos de presidentes que no se condicen con la realidad del país, como lo ocurrido con Petro, así como malestar por lo comentado por el presidente Boric; ha llamado en consulta a embajadores como expresión de malestar hacia el gobierno de esos países, manteniendo las relaciones a nivel de encargados de negocios; y ha enviado notas de protesta a las embajadas de Colombia y Bolivia por comentarios de presidentes de esos países.

El exembajador Carlos Pareja detalló a este Diario que las reacciones pueden darse en la siguiente escala: primero, llamar al embajador para expresar el malestar del gobierno; segundo, enviar una nota de protesta; tercero, llamar en consulta al embajador; cuarto, retirar al embajador; finalmente, la ruptura de relaciones.

Respuestas adecuadas

Expertos consultados por El Comercio coincidieron en que las respuestas y acciones del Perú ante la injerencia en asuntos internos por parte de otros países de América Latina han sido proporcionales y adecuadas .

El internacionalista Francisco Belaunde comentó que se pueden identificar tres tipos de actitudes asumidas por países de la región: los que no reconocen la legitimidad de Dina Boluarte, los que en términos diplomáticos llaman la atención -como la Unión Europea-, y el caso del presidente Boric, que se ubicaría entre ambas.

“Me parece que la actuación del gobierno peruano es adecuada. No creo que se pueda ir mucho más allá porque tampoco se trata de romper relaciones. Son todos países muy importantes. Pero son esos presidentes los que toman la iniciativa de, con su injerencia, malograr las relaciones con el Perú ”, comentó Belaunde. Sin embargo, agregó que la diplomacia peruana debe también ser cautelosa. Por tanto, que no considera que se tengan que tomar acciones más gravosas.

Añadió que si bien los presidentes pueden expresar su preocupación respecto a violaciones de derechos humanos y democracia, esto es muy distinto a la injerencia que se ha visto en los casos de Honduras, México o Bolivia.

“El gobierno ha hecho bien en llamar a consulta a los embajadores de Perú en esos países porque se trata de una injerencia de esos presidentes en asuntos internos de Perú. Además, en el caso de México, se produjo la expulsión del embajador mexicano, y que tiene que ver con el asilo y porque el presidente mexicano insistía en sus declaraciones provocadores. Ha sido una reacción más fuerte”, agregó Belaunde.

De otro lado, el internacionalista de la PUCP Francesco Tucci también consideró que las reacciones del Perú han sido proporcionadas. “Con relación al cuestionamiento de la presidenta constitucional, la disconformidad con el llamado a consulta, creo que ha sido proporcional. Escalar más no tendría mucho sentido afectar las relaciones ni llegar a la ruptura de las relaciones. Se debería tomar con mucho cuidado, tomando en cuenta lo afectada que está la imagen del gobierno. Hay que moverse de manera cuidadosa en política exterior. [...] se trata de la presidenta constitucional y ellos [los países mencionados] se metieron en asuntos internos, cuando no se tiene que hacer ”, comentó.

El exembajador Carlos Pareja añadió que “las medidas han sido adecuadas” y el destacó el discurso de la canciller Ana Gervasi en la Celac. “El problema es la narrativa falsa que esos gobiernos proclaman, y eso es lo que nosotros tenemos que combatir desde todos los frentes. Eso es fundamental. Es una narrativa falsa de jefes de Estado, se necesita una campaña a todo nivel, no solo el gobierno”, opinó el diplomático.

Actitud de los países

Belaunde calificó como “inaceptable” la actitud de algunos gobiernos latinoamericanos que insisten respecto a que Pedro Castillo debería seguir en el poder, pues están pasando por alto que hubo un golpe de Estado por parte del exjefe de Estado y, por tanto, correspondía su destitución. “No reconocen la legitimidad y la sucesión constitucional que se hizo para la vacancia y después el nombramiento de Dina Boluarte. [...] Hay países como Honduras, México, Colombia o Bolivia que tienen una actitud inaceptable”, indicó.

En el caso de Chile, anotó, las declaraciones del presidente se encuentran en una “zona gris” de lo que un jefe de Estado puede o no declarar. “Lo pondría aparte del resto de casos. […] Para cualquier país el hecho de que haya tantos muertos obviamente preocupa y habrá una reacción”, añadió.

Asimismo, Tucci coincidió en que acciones como el comunicado conjunto firmado por países como Argentina, Bolivia, Colombia y México, donde respaldaron a Pedro Castillo luego del golpe de Estado, fue algo “completamente desubicado y una injerencia en asuntos internos”. Sin embargo, ahora “la situación se escapa de las manos, entonces claramente las presiones internacionales hay que diferenciarlas, son distintas. Muchas tienen que ver con el respeto a los derechos humanos”.

La posición del Perú en la región

Para ambos expertos, el Perú se está viendo aislado por la actitud que han tomado otros gobiernos y tiene una imagen debilitada en la región.

Belaunde comentó que “el Perú está aislado en parte porque gobiernos de América Latina son de izquierda. Es inevitable que no esté aislado, más aún si esos gobiernos siguen apoyando a Castillo y cuestionando la legitimidad de la presidenta Boluarte. Evidentemente se ve aislado por acciones de estos gobiernos”.

En cuanto a los demás países que no son parte de este bloque o que no necesariamente están alineados, comentó que igualmente existe entre ellos incomodidad por lo que pasa en las protestas y las personas que murieron en ellas. “Difícilmente van a salir a expresar pleno respaldo al gobierno de Dina Boluarte. Van a apoyar un poco, pero no de manera categórica”, indicó Belaunde.

Como consecuencias, Belaunde anotó que las principales repercusiones estarán en sentido de cooperación, pues las relaciones se mantienen en stand by. Pero esto no tendrá resultados en las relaciones económicas.

“No hay grandes iniciativas ni nada por el estilo. Económicamente no es que vaya a haber una consecuencia porque los comercios se mantienen igual, las empresas siguen actuando independientemente de las posturas, tampoco hay sanciones económicas. Las inversiones se mantienen”, indicó

Finalmente, Tucci indicó que “queda claro porque la imagen internacional está manchada por lo que hubo hasta ahora”. Además, que “tanto en la región como a nivel internacional a imagen del país está debilitada. La institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, cuando empezó la crisis no hubo una repentina escalada. La imagen está debilitada y eso afecta tanto la política exterior, tanto con sus vecinos como a nivel internacional” .

En contraste, el exembajador Pareja no considera que el Perú esté siendo aislado en la región, pero sí se está viendo afectada la imagen del gobierno. Como consecuencias, Pareja anotó que “eventualmente esta narrativa falsa puede llevar a algunos a tomar distancia del gobierno peruano, eso es perjudicial en el sentido político y comercial”. En cuanto a la decisión tomada respecto al embajador de Perú en Honduras, comentó que opina que es preferible tomar las decisiones “paso a paso”.