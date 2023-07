A fines del 2022, cuando la empresaria Sada Goray aún entraba y salía del país, a pesar de haber participado en una trama de corrupción reconocida por ella misma, sus coimputados empezaron a comunicarse para decidir salir del país. Incluso, habrían coordinado con ella para analizar su situación en la investigación que ya estaba en marcha.

Así lo ha relatado el aspirante a colaborador eficaz 16-2023 en su declaración ante la fiscalía el pasado 22 de junio del 2023, como parte de la investigación que se le sigue a Sada Goray Chong, el periodista Mauricio Fernandini, el prófugo exviceministro Luis Mesones Odar, los exintegrantes del Fondo MiVivienda Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta y otros por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, entre otros.

Según la versión del mencionado delator, fue en noviembre del 2022 cuando Gonzalo Arrieta Jovic recibió la llamada de Roger Gavidia Johanson, a través de la aplicación “Signal” para indicarle que se encontraba en Estados Unidos junto a José Carlos Forero Monroe. Este último, investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, fue nombrado Gerente General del Fondo MiVivienda el 2 de octubre del 2021, durante la gestión del exministro Geiner Alvarado y por decisión de Arroyo, Gavidia y Arrieta como parte del directorio del FMV.









En la comunicación telefónica, según el aspirante a colaborador, Gavidia Johanson le indicó que era mejor que renuncie a su trabajo -en ese momento a Sencico- y viaje a Estados Unidos, puesto que en los próximos días la fiscalía iba a pedir la prisión preventiva contra ellos.

“Tengo conocimiento que, en el mes de noviembre del año 2022, la persona de Gonzalo Arrieta Jovic recibió una llamada de Roger Gavidia Johanson a su numero de celular mediante el aplicativo SIGNAL, quien le indicó que se encontraba con José Carlos Forero Monroe en EE.UU., y era conveniente que Gonzalo Arrieta Jovic viaje a EE. UU. y renuncie a Sencico ya que en unos diez días aproximadamente, el Ministerio Público iba a realizar un allanamiento a sus domicilios e iba a pedirles prisión preventiva.”

ASPIRANTE A COLABORADOR EFICAZ CE 16-2023.





Sin embargo, según la versión, Gonzalo Arrieta Jovic le indicó a Gavidia que no tenía el dinero para viajar a EE.UU. y que prefería defenderse legalmente dentro del país.

Luego, señaló el colaborador, las comunicaciones continuaron por parte de Gavidia para insistirle que viaje fuera del país.

Según el delator, el exfuncionario del Fondo MiVivienda le comentó incluso que “en una oportunidad se había reunido con Sada Goray Chong para conversar sobre cómo estaba la situación y que en algún momento iba a volver a Perú”.





Gavidia reconoció que Goray le pidió su CV

De otro lado, en su declaración ante el Ministerio Público, Roger Gavidia Johanson -quien se desempeñó como integrante del directorio del FMV y para quien la fiscalía también ha solicitado 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada- reconoció que fue la empresaria Sada Goray quien en el 2021 le pidió su currículum y luego, un funcionario del Ministerio de Vivienda lo llamó.

Gavidia Johanson, el mismo que según el aspirante a colaborador eficaz 16-2023 le indicó a su coprocesado Gonzalo Arrieta que deje el país ante las investigaciones que se les seguían, aseveró ante el fiscal Freddy Niño Torres que el 9 de setiembre del 2021 lo llamó un funcionario del Ministerio de Vivienda diciéndole que le había enviado un correo electrónico y que debía adjuntar su currículum documentado “para que sea designado como director en el Fondo MiVivienda”.

Roger Gavidia, Pedro Arroyo y Sada Goray detenidos.





Ese mismo día, agregó Gavidia, averiguó qué se hacía en el FMV y procedió a responder el correo electrónico.

“Después, me llamó la asesora del gerente general del Fondo MiVivienda y me dijo que me acerque al Fondo MiVivienda”, dijo ante la fiscalía en su declaración testimonial brindada el 3 de marzo del 2023.

Sin embargo, luego reconoció que antes de ello fue contactado por la empresaria Sada Goray, en el mes de agosto del 2021, preguntándole si le interesaba trabajar en el sector público y luego le envió su CV por WhatsApp.

“Que, amediados de agosto del 2021 recibí una llamada de Sada Goray y me dijo que el Estado tenía deficiencias, me preguntó si me interesaba trabajar en el sector público y me pidió que le pasara mi CV para saber si tenía el perfil; le respondí que le iba a mandar mi currículo y ese mismo día le mandé mi currículo a través de WhatsApp a su número telefónico que ahora no recuerdo.”

Roger Gavidia, ex integrante de Directorio del Fondo MiVivienda





En su declaración, Gavidia también admitió que conocía a la empresaria desde el año 2004 durante una maestría. Y, que entre los años 2016 y 2017 su empresa Gavidia Johanson Asociados “veía la contabilidad a la empresa Marka Group Norte cuando ella recién empezaba con proyectos en la selva”.

Asimismo, señaló que en luego de ser designado como miembro del directorio del Fondo MiVivienda, fue citado a una reunión por la secretaria del exministro Geiner Alvarado, entre el 1 y 2 de octubre del 2021. Sin embargo, quien se presentó fue Salatiel Marrufo.

“No asistió (Geiner Alvarado) y se presentó el señor Salatiel. La reunión fue el 1 o 2 de octubre de 2021 y por tres minutos, fue protocolar, se presentó como jefe de gabinete, me dio su tarjeta, me dio la bienvenida y me dijo para trabajar con las viviendas sociales del Perú”, señaló Gavidia.





Designación en Sencico y la SBN

Roger Gavidia también narró al fiscal que, en una oportunidad, fue llamado al Ministerio de Vivienda por parte de la secretaria del entonces jefe de gabinete de asesores Salatiel Marrufo y que pidió que, por encargo de este, le haga llegar su CV para ser designado presidente ejecutivo de Sencico y que lo llamarían para una reunión.

“Posterior a ello, acudí a la reunión en el Ministerio de Vivienda con el señor Salatiel Marrufo y me comentó que Sencico tenía problemas con sus gerentes y con el sindicato y que actúe para velar por los intereses de la institución. Fue una reunión por no más de cinco minutos”, dijo.

Cabe precisar que el 24 de febrero del 2022, Gavidia Johanson fue nombrado como director de Sencico, según Resolución Suprema N° 004-2022-VIVIENDA firmada por el exministro Geiner Alvarado y el expresidente Pedro Castillo.

Fue por entonces, según narró el exfuncionario en otra parte de su declaración, que la hoy detenida Sada Goray lo volvió a llamar en febrero del 2022 advirtiéndole sobre un terreno que pretendía comprar Sencico -donde Roger Gavidia trabajaba para ese entonces- ya que era su terreno y no quería venderlo a Sencico.

Roger Gavidia Johanson Declaración ante la fiscalía “En dos oportunidades me invitó a su casa para fines sociales, esto fue en el mes de noviembre del 2021 y en el mes de febrero del 2022. Asimismo, entre mayo del 2022 a fines de mi gestión en Sencico, recibí una llamada telefónica de Sada Goray y me advirtió que tenga cuidad con el terreno de Piura que iba a ser comprado por Sencico ya que en es tiempo me encontraba trabajando en Sencico”





Luego de unos meses en Sencico, en junio del 2022, fue llamado nuevamente por encargo de Marrufo para que le envíe su CV actualizado para la Superintendencia de Bienes Nacionales. Esto fue luego de una reunión a fines de mayo donde, dijo, como presidente de Sencico tuvo una reunión con su entonces gerente general, el jefe de presupuesto y Salatiel Marrufo.

“Saliendo de la reunión brevemente, el señor Salatiel me comenta que me va a necesitar en la SBN ya que tiene problemas con el sindicato y con la gestión del superintendente, en la cual yo escuché y le dije que cualquier cosa estoy para servirle”, indicó declaración.





Posteriormente a eso fue que le pidieron su CV y le indicaron que debía presentar su carta de renuncia vía electrónica a Sencico, cosa que realizó.

“Procedí a hacerlo, remitiendo mi carta de renuncia vía sistema de mesa departes electrónico del Ministerio De Vivienda y mi CV lo mandé vía WhatsApp a la fémina que me llamó (no recuerdo si era la secretaria o alguna asesora del Gabinete de Asesores), posterior a ello, el 6 de junio me designaron como superintendente de bienes nacionales y el día siguiente 7 de junio, inicié mis labores”, anotó.

Finalmente, según Gavidia nunca tuvo conocimiento de los procesos administrativos que realizaba Sada Goray en la SBN y que solo se enteró por una denuncia anónima que llegó entre agosto o setiembre del 2022, por lo que fue derivado al área técnica.

“Hablaban de una irregularidad en el tema de la resolución del terreno de Chilca, propiedad de la señora Sada Goray y de los trámites realizados para ello, es por eso que se derivó a la secretaría técnica que es la instancia de una institución pública que revisa estas denuncias”, declaró a la fiscalía.