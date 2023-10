Aquel espacio se encuentra al lado del despacho de la actual ministra del sector, Hania Pérez de Cuéllar, quien, con casi 10 meses en el cargo, esta semana tuvo que afrontar una crisis originada por una respuesta incompleta de Sedapal vía X (antes Twitter) respecto al corte del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima, hasta por cuatro días, a partir del próximo viernes 6, para efectuar mejoras.

En entrevista con El Comercio, la titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento responde sobre los principales problemas de Sedapal, que obstaculizan el cierre de brechas en la cobertura de agua potable y alcantarillado, y otros temas de su sector.

— Usted ha señalado que la crisis reciente en Sedapal se limita a una grave falla de comunicaciones en esa entidad. Pero esta institución, que brinda el servicio de agua potable a más de 10 millones de personas, tiene otros problemas de fondo.

Sedapal es una empresa neurálgica para Lima y Callao, es la única empresa proveedora del servicio de agua potable para esta zona del país. Tiene un presupuesto de más de S/3.311 millones al año. Aunque su gestión es autónoma, pues no depende directamente del ministerio, para Sedapal somos un órgano rector, por lo tanto, marcamos la política sectorial.

Sobre sus problemas, un tema importante es que no tiene un plan director desde 1981. Ese plan es un instrumento de gestión que debería permitirle a Sedapal proyectar su crecimiento y su desarrollo en los siguientes 20 años. El no tener ese documento creo que dificulta en parte su gestión y proyección [para planificar las obras destinadas al cierre de brechas de cobertura de agua potable y alcantarillado].

— ¿Qué otras dificultades ha advertido?

También está el problema de gobernanza, que es importante resolver. Existe mucha rotación de personal en las gerencias, en los directorios. Hay problemas de organización, pues muchas de las gerencias están muy fragmentadas. Además, tenemos problemas en cuanto a la estructura, la gerencia general. Se debe revisar el organigrama y eventualmente plantear una reestructuración para que haya una gestión mejor articulada.

Asimismo, un tema fuerte tiene que ver con la facturación. Si bien el porcentaje de agua no facturada es de 31% o 32%, eso no nos sitúa en mala posición con respecto de otros países de la región. El problema es lo que eso genera en cuanto a recaudación. Y ese monto no recaudado se suma a las deudas y a los pasivos, las cobranzas que tiene Sedapal. Eso dificulta poder reinvertir en infraestructura.

La titular del sector Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, en la sala de reuniones del despacho ministerial. Foto: El Comercio / ALESSANDRO CURRARINO

Otro asunto importante, que genera una complejidad en la gestión de la empresa, es que hay 204 contratos de tercerización. O sea, gran parte de los servicios que brinda Sedapal son tercerizados. Se trata de un presupuesto aproximado de S/2.150 millones en este tipo de contratación. En términos de personas, son 9.350 que operan servicios de la entidad de esa manera. En total, más de 11.000 personas trabajan de manera directa o indirecta con Sedapal.

Luego, otro tema que creo que debe señalarse es el nivel de endeudamiento que tiene con el Estado Peruano y a la banca privada. Sedapal tiene una deuda de corto, mediano y largo plazo de S/8.460 millones, de los cuales aproximadamente S/1.200 millones es de corto plazo. Tiene que ver con algunos proyectos de inversión, pero también con pagos a proveedores, pago de planillas, gasto corriente.

— ¿Cómo contribuyó con esta crisis que Sedapal no tuviese presidente por tres semanas, y que hasta la fecha no se haya designado a un viceministro de Construcción y Saneamiento, después de tres meses de la salida de Iván Lucich de este cargo?

No afectó en lo absoluto, porque Sedapal sí tenía una cabeza, un presidente encargado, que es el director más antiguo. En este caso es el ingeniero Guillermo Maisch. Él asumió la encargatura desde el primer momento. Así que no, en ese sentido no ha habido ninguna causa directa.

Este problema se debió claramente a que no se le comunicó al consejo directivo de Sedapal que se iba a lanzar ese mensaje por redes sociales, que luego ha generado todo eso. Tampoco se le presentó la estrategia de comunicación al directorio, que tengo entendido es la instancia que debe evaluarla antes de aprobarla.

Sin embargo, la parte operativa, la parte técnica, está definida y programada. Eso sí, por ejemplo, sí lo consultaron con el directorio y sí les hicieron una presentación. Entonces, por ese aspecto, todo está bajo control.

Y en relación con el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, tampoco afectó porque yo he estado dedicada a su coordinación en gran parte, con el apoyo obviamente del viceministro de Vivienda y Urbanismo [Hernán Navarro], que está asumiendo esas funciones [como encargado].

— Respecto del viceministro de Construcción y Saneamiento, ¿qué dificulta su nombramiento? Lo digo porque en su ámbito se encuentran las direcciones y programas destinados a proyectos de saneamiento, como el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), cuya función específica es gestionar proyectos de inversión de Sedapal.

El PASLC es una unidad ejecutora autónoma que tiene su programa y su cartera de inversión establecida. El viceministro [de Vivienda y Urbanismo] coordina con su director ejecutivo, como lo hace con los del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Pero, definitivamente, no tener un viceministro [de Construcción y Saneamiento] no es la mejor opción.

Aunque ya hay un candidato, está en la resolución suprema para firma de la presidenta [Dina Boluarte]. Nos hemos tomado el tiempo necesario para contratar a una persona idónea. Buscamos un perfil de una persona que sea no solamente proba, sino que también sea una persona firme y que tenga capacidad de articular, de coordinar.

[El Viceministerio de Construcción y Saneamiento] es un subsector muy complejo por temas de corrupción, por el desafío que tiene, porque ese viceministro tiene que coordinar con tres grandes unidades ejecutoras que son relativamente autónomas en términos de ejecución.

— En agosto se instaló la comisión multisectorial encargada de elaborar un informe sobre el funcionamiento de Sedapal. ¿Es el inicio para la privatización de Sedapal?

La comisión multisectorial está viendo por el momento un diagnóstico. Ellos tienen dos misiones muy concretas. Una, hacer un diagnóstico de la situación de Sedapal. Y la otra es hacer una propuesta de solución. Por eso siempre hablábamos de reestructuración y modernización de Sedapal. No está en agenda su privatización.

Lo que queremos es tener una empresa sólida, eficiente y que cumpla con la misión para la cual fue creada, que es dotar a Lima y Callao de un servicio de calidad. Eso no está sucediendo del todo. Por ejemplo, el problema de saneamiento es un problema de Lima. De las 20 plantas de tratamiento de aguas residuales, 12 están funcionando por encima de su capacidad.

Hemos resuelto el problema de déficit hídrico de Lima para el 2023 y 2024. Está pendiente resolver qué es lo que va a suceder en el 2025. Un gran tema de agenda de Sedapal tiene que ser las fuentes de agua. Eso no se ha trabajado, a mi juicio, con la rigurosidad que se tiene. Creo que han pasado más de 20 años del famoso proyecto de obras de cabecera, que sigue ahí.

La represa de Huascacocha [Junín] nos está ayudando en términos de fuentes de agua. Pero tenemos que pensar seriamente, como ministerio y como Sedapal, y obviamente en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, cómo vamos a resolver la provisión de agua. Porque Sedapal distribuye el agua, pero tenemos que garantizar el agua para distribuir. No solamente es hacer conexiones.

— En las futuras medidas que se adoptarán, ¿se considerará la experiencia de privatización de la prestadora de servicios de saneamiento de Tumbes, cuya concesión por 30 años tuvo que ser resuelta en el 2018 por deficiencias en la gestión, luego de 13 años de administración de una compañía privada?

Creo que tenemos que pensar en diferentes modalidades. Cerrar la brecha de infraestructura en agua y saneamiento va a costar más de S/100.000 millones de aquí al 2030. El Perú no cuenta con ese presupuesto para cerrar esa brecha. Entonces, tenemos que pensar en soluciones mixtas, en soluciones innovadoras.

No descartamos la posibilidad de tener soluciones mixtas, siempre y cuando estas no solo garanticen un servicio de calidad, sino también un servicio de calidad con una tarifa que pueda ser pagada por la población. Eso es importantísimo tenerlo claro.

Estamos trabajando en esa línea. De hecho, hemos tenido una conversación muy interesante hace un par de semanas con el Ministerio de Economía para reactivar el FIAS [Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento], que forma parte también de la ley de acceso universal que estamos proponiendo al Congreso.

— Fuera de Lima, ¿dónde están las mayores brechas de agua potable y alcantarillado por cubrir?

Hay una brecha muy grande en Loreto, es una zona neurálgica. En general, en toda la Amazonía. Son lugares donde abunda el agua; sin embargo, no hay agua potable ni saneamiento. También existe una gran brecha en Puno. En Cajamarca los índices son altos. La función del ministerio es asegurar los servicios, no solo obras.

— ¿Para la designación de Jorge Gómez Reátegui como presidente de Sedapal se consideró que fue funcionario en la gestión del exministro Geiner Alvarado, ahora recluido, y también que fue jefe del gabinete de asesores del congresista por Perú Libre y exministro Óscar Zea?

Lo sabemos. Le hemos hecho la consulta al señor Jorge Gómez. Él nos ha manifestado que en ningún momento recibió ninguna indicación que transgrediera su ética profesional. Por los filtros y las referencias que he podido tener, es una persona seria.

— ¿No le preocupa que el nuevo titular de Sedapal haya trabajado en la misma gestión que Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado, también investigado por corrupción?

No todos los funcionarios que han trabajado en la gestión de Salatiel Marrufo han sido corruptos. Creo que no debemos generalizar. Hay funcionarios corruptos, pero no todos los funcionarios del ministerio son corruptos.

El nuevo titular de Sedapal, Jorge Gómez Reátegui, fue designado en el cargo el jueves 28 reciente. Foto: Sedapal

— Gómez estuvo procesado por negociación incompatible, según reportes del Poder Judicial.

Tengo entendido que ese proceso ya se archivó. De acuerdo a lo que conversé con él, y leyendo el informe y los descargos que me alcanzó la Secretaría General, no había ningún riesgo al respecto.

— En gobiernos anteriores, Sedapal ha sido visto como un botín político, de clientelismo político.

[Para que eso no suceda] la garantía es poner a gente proba que no busque utilizar Sedapal con esos fines. Soy muy rigurosa en ese sentido. Se han hecho varias fiscalizaciones, sobre todo con el tema de los camiones-cisterna y el reparto de agua gratuita.

Registro de citación judicial para Jorge Gómez en noviembre del 2021 por un caso de presunta corrupción del 2015, cuando era funcionario de Sedapal.

Eso es una perita en dulce para aquellos que quieren lucrar con la necesidad de la gente. La misión debe ser servir a la población.

Hacer las cosas bien trae su recompensa, que es la gratitud de la gente. Pero de ahí, de utilizarlo de plataforma política o para llenarse los bolsillos, eso no va conmigo.