El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, aseguró que no están preocupados por la liberación de Salatiel Marrufo, exasesor de Geiner Alvarado, a pesar de que él ha asegurado que entregó dinero en efectivo al expresidente como parte de una trama de corrupción durante su gobierno.

“[¿Le preocupa la liberación de Salatiel Marrufo?] No, no me preocupa. Al contrario, si él está dando pruebas que esclarezcan. Enhorabuena. Yo soy abogado pero eso no quiere decir que sea del equipo malo o el equipo bueno. Aquí es justicia y si es que hay pruebas, hay pruebas”, respondió a Canal N.

Marrufo, quien cumplía prisión preventiva como parte del caso ‘Gabinete en la sombra’, salió libre del penal Miguel Castro Castro el 30 de mayo último luego que el Poder Judicial variara su condición para que cumpla comparecencia con restricciones.

Esta información fue confirmada por el abogado del exfuncionario, Eliu Arismendiz Amaya, a RPP, quien no descartó que se haya acogido a la colaboración eficaz.

“La información que él está brindando es una información que a la fecha ha pasado el umbral de una sospecha inicial y está tomando consistencia a nivel de un peso probatorio que en su momento oportuno podría vincular a altos funcionario de la administración pública durante el periodo del señor expresidente Pedro Castillo Terrones”, señaló el abogado.

Al respecto, Walter Ayala consideró que los dichos de Salatiel Marrufo que involucran a Pedro Castillo, como la entrega de dinero en efectivo en sus oficinas o el haber realizado cobros para repartirlos entre él, Geiner Alvarado y el entonces presidente, fueron consecuencia de un presión que calificó como “mediática.”

“A todos nos dejó desconcertados. El solo hecho que esta persona salga en el congreso y todos los canales de televisión a decir que el presidente fue parte del grupo de corrupción, creo que es un tema mediático, un tema sicológico”, indicó.