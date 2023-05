Un total de 26 llamadas registra el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, con tres investigados por el Caso ‘Gabinete en la Sombra’, quienes formarían parte de la presunta organización criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo.

Según la lista de comunicaciones de los investigados, a la que accedió El Comercio, estos llamaron y también recibieron llamadas de Gutiérrez en el período de julio a diciembre del 2021.

Se trata de los exasesores Biberto Castillo León, Auner Vásquez Cabrera y Rodolfo Ramírez Apolinario quienes vienen siendo investigados por la fiscalía. También se aprecia una llamada del congresista de Perú Libre (PL), Américo Gonza Castillo.

El registro obra en las carpetas de investigación del Ministerio Público en contra de los considerados integrantes del ‘Gabinete en la sombra’ y el parlamentario. En algunas ocasiones hay llamadas de pocos segundos y en otros de más de un minuto.

Algunas fechas claves

El 28 de julio del 2021, día en que Pedro Castillo Terrones juró como presidente de la República; en horas de la tarde, Josué Gutiérrez recibía una llamada de un hombre que se convertiría en uno de los principales “asesores en la sombra” del gobierno del ahora vacado y recluido exmandatario.

Se trata de Biberto Castillo León. Según el registro de llamadas, a las 18:09 horas, trató de comunicarse con Gutiérrez Cóndor, que por entonces saboreaba las hieles de la derrota al no ser electo congresista de la República por el Partido Nacionalista en las Elecciones Generales del 2021.





El Poder Judicial ha confirmado los 30 meses de prisión preventiva dictada contra Castillo León por la investigación en su contra.

Dos meses después, en setiembre del 2021, se registran llamadas con Rodolfo Gustavo Ramírez Apolinario -con quien tuvo 23 llamadas en total- quien en ese momento se desempeñaba como asesor del Grupo Parlamentario Perú Libre; y antes de eso, asesor de la Comisión de Economía del Congreso de la República.

Ramírez Apolinario formó parte de la delegación que integró el equipo de transferencia de Castillo en el sector de Relaciones Exteriores.

Ese mes se registraron seis llamadas telefónicas entre ambos. Tres veces llamó Ramírez a Gutiérrez y otras tres, el actual Defensor del Pueblo al entonces asesor parlamentario.





Al mes siguiente, GutIérrez Cóndor empezó a trabajar como asesor de la bancada de Perú Libre, en tándem con Ramírez.

Entre octubre a diciembre se registran otras 17 llamadas entre ambos. En esos meses, recordemos, acrecentaron las denuncias contra el gobierno de Castillo Terrones (Sarratea, Puente Tarata, e intervención a Palacio por presuntos actos de corrupción de Bruno Pacheco), además de las investigaciones al partido Perú Libre (Caso Los Dinámicos y presunto lavado de activos).

En enero del 2022, Ramírez Apolinario fue nombrado secretario del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial quedándose en dicho cargo incluso cuando ya la fiscalía lo investigaba como parte del “Gabinete en la Sombra” y, hasta después del golpe de Estado encabezado por Castillo Terrones en diciembre del 2022.

El 10 de enero de este año, la presidenta Dina Boluarte aceptó su renuncia formulada y le agradeció los servicios prestados.





Auner Vásquez es otro de los investigados por el “Caso Gabinete en la Sombra” y con quien registra dos llamadas telefónicas el 10 de octubre del 2021. Fue Gutiérrez, que en ese entonces ya era asesor parlamentario, quien llamó a Vásquez.

Biberto Castillo (integrante y operador), Rodolfo Ramírez (integrante) y Auner Vásquez (integrante y coordinador), fueron comprendidos en las pesquisas desde febrero del 2022 como parte de uno de los brazos de la presunta red criminal que se enquistó en el aparato estatal en el gobierno de Castillo; cada uno cumpliendo roles y funciones establecidos conforme al programa criminal, según la fiscalía.

Finalmente, en enero del 2022 -cuando seguía siendo asesor parlamentario- también registra una comunicación con el congresista Américo Gonza, a quien se le investiga por el “Caso Los Niños” y está vinculado al esquema del presunto cobro de sobornos en el proceso de “Ascensos de la PNP”.

En enero del 2022, Josué Gutiérrez -entonces asesor parlamentario- también se comunicó con Américo Gonza, de Perú Libre. (Foto: GEC)





Gutiérrez responde

El Comercio buscó la versión del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien confirmó haberse comunicado con el parlamentario Américo Gonza, en su condición de asesor parlamentario. Sin embargo, aseveró que “con el resto” no recordaba haberse comunicado y menos en el contexto de sus funciones.

“Estoy cumpliendo una agenda muy ajustada en Trujillo desde la madrugada. Con el congresista Americo sí me comuniqué por teléfono, no olvidar que he trabajado en la Comisión de Justicia, con el resto no recuerdo haber tenido comunicación y menos en el contexto de sus labores como funcionarios de Palacio”, anotó.

Luego, agregó que Ramírez Apolinario trabajó en el Congreso, por lo que “quizá con él, en ese tiempo” se comunicó.

VEA LA LISTA DE LAS LLAMADAS REALIZADAS