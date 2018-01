El abogado Alberto Borea consideró que la votación que se realizó para decidir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no guardó ningún tipo de relación con el indulto humanitario que el jefe del Estado le otorgó a Alberto Fujimori.

“Yo no creo que la votación hubiera olido a negociación por indulto [...] yo me daba cuenta de que habían muchísimos parlamentarios -del fujimorismo inclusive- que escuchaban con especial atención lo que yo iba diciendo [...] me pareció que fue un voto pensado respecto a ese tema. Por eso es que lo del indulto me pareció tan innecesario”, dijo a Canal N.

Albero Borea, quien estuvo a cargo de la defensa de PPK en el debate de la vacancia, manifestó que tras conocer la decisión del presidente, se sintió “defraudado” por su accionar, ya que el indulto pudo ser discutido cuando el momento político estuviera calmado.

“Yo no me siento insultado, pero me sentí verdaderamente sorprendido, hasta defraudado diría yo en cuanto que cualquier cosa del indulto hubiese podido discutirse con más tranquilidad”, expresó.

El abogado señaló que la gracia presidencial que le concedió PPK a Alberto Fujimori se hizo de una manera “atropellada” y fue “un apresuramiento innecesario”, pero no lo vio como una negociación a cambio de la no vacancia, ya que pudo notar la sorpresa del presidente y la primera ministra, Mercedes Aráoz, cuando se enteraron de los comentarios que se generaron alrededor del tema.

“Yo lo he conversado después cuando hemos regresado con el presidente Kuczynski a Palacio de Gobierno, hemos hablado y alguien pasó hablando del indulto como denunciando el hecho [...] y tanto el presidente Kuczynski como la ministra Aráoz mostraron su sorpresa y, hasta diría yo, su rechazo”, aseguró.

Alberto Borea sostuvo que el indulto fue una “decisión mal tomada” por parte del jefe del Estado y en lo que debe concentrarse ahora es en encontrar la manera de volver a legitimar su mandato.

“Si tú dices ‘a’ y después haces ‘b’ y no lo explicas bien, naturalmente pierdes un poco de autoridad y eso es lo que ha sucedido en esta oportunidad. El presidente tiene que dar ahora un paso adelante, tiene que ir hacia rellenar, porque está vacío o está vaciándose el tanque de la legitimidad. Tiene que ver cómo relegitima [su mandato]”, consideró.



