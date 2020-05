El congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado) consideró que el gobierno no ha actuado de manera “oportuna” en las medidas preventivas en las cárceles del país, a fin de frenar el avance del coronavirus. También descartó que tenga aproximación al proyecto político “En movimiento”, de la exparlamentaria Marisa Glave.

— El Partido Morado no logró ser parte de la Mesa Directiva y no está logrando que sus proyectos sean priorizados. ¿Han quedado relegados en el nuevo Congreso?

No, uno de los primeros proyectos que se aprobó es uno de mi autoría, para tener justamente sesiones virtuales. Entonces, ya tenemos un proyecto aprobado como bancada. Y hemos seguido presentando proyectos de ley, nosotros somos de la idea de que siempre los proyectos de ley tienen que pasar por comisión. La exoneración de trámite de comisión nos parece, en líneas generales, una práctica que no es la adecuada. Se hace de la excepción la regla. Nosotros confiamos en que lograremos con mucho éxito impulsar nuestra agenda legislativa.

— ¿La bancada del Partido Morado tiene algún tipo de coordinación con Julio Guzmán? ¿Es un líder ausente?

No, de cuando en vez tenemos reuniones con él [Guzmán], las reuniones de la bancada suelen ser reuniones de bancada, pero en algunos casos ha participado y hay una coordinación de la bancada con el partido. Recordemos que 2/3 de los integrantes de la bancada son militantes del partido, lo cual es un número alto considerando el histórico de las bancadas en los últimos parlamentos.

— ¿Y cuáles han sido los aportes de Guzmán?

Son reuniones de bancada, no hablo del detalle de estas reuniones, hay aportes programáticos, como de mirada política.

— ¿Existe una división entre los congresistas fundadores del Partido Morado y los invitados? Esto a raíz de las discrepancias públicas entre Lizárraga y Olivares.

No quiero entrar a tallar en cualquier tema público entre los colegas. Puedo hablar de mi caso personal, no he sentido ninguna división, como invitado siempre me he sentido muy a gusto en la casa que me acoge. Y vengo coordinando proyectos de ley tanto con los congresistas que comparten mi condición de invitado como con congresistas militantes. No sé quiénes son fundadores y quiénes no dentro de la bancada, lo cual señala o es una muestra de la horizontalidad que se vive dentro de la misma.

— ¿Usted piensa inscribirse como militante del Partido Morado?

Por el momento, yo estoy centrado al 100% en mi labor parlamentaria que, además, en las actuales circunstancias implica un doble esfuerzo. Se requiere una adaptación, un reto grande para los congresistas de cómo ser igual de productivos y eficientes en nuestro trabajo parlamentario en las situaciones actuales.

— Según fuentes de El Comercio, hay incomodidad en un sector de su bancada por su cercanía al proyecto político “En movimiento”, de la excongresista Marisa Glave…

No, con Marisa me une una amistad entrañable, la quiero muchísimo y ella a mí, conversamos de temas ajenos a la política varias veces a la semana, nos preocupamos por saber cómo están nuestras familias, pero no compartimos espacio político. Creo que cualquiera que no haya escuchado hablar de temas de economía se sorprendería de una situación así. Yo descarto que exista cualquier tipo de aproximación al proyecto “En movimiento”, le deseo la mayor de las suertes, Marisa es una persona valiosa en política.

— A un mes y medio de instalado el Congreso, ¿por qué aún no funciona la Comisión de Ética Parlamentaria? ¿O la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Es la misma pregunta que nos hacemos desde la bancada del Partido Morado, es particularmente grave en el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque recordemos que existe toda una carga heredada del Parlamento anterior y existen también nuevas denuncias que se van a tener que presentar en las próximas semanas. En este Congreso, que es de transición, este grupo de trabajo es uno de los más importantes. Esperemos que quien finalmente lo presida no cuente con ningún cuestionamiento público. Este es un especial central para acabar con los blindajes que tanto criticó la ciudadanía al Congreso anterior.

— ¿La subcomisión, una vez que se instale, debe priorizar los casos vinculados a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, sobre todo el de los fiscales supremos?

Creo que cuando se instale la subcomisión, esta tiene que priorizar todos los casos vinculados al más grande escándalo de corrupción que ha habido en el sistema de justicia en las últimas décadas, que es “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Más allá de nombres específicos, creo que hay muchas personas involucradas tanto en lo jurisdiccional como en lo político que deben ser investigados en este espacio.

— El Congreso promulgó la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP. Y ya hay otras iniciativas para liberar fondos de la ONP. ¿Cree que este Parlamento está siendo populista?

Sí, sin duda, este proyecto de ley no ha respondido a criterios técnicos. No dudo que hay una buena intención detrás de los colegas que lo aprobaron, de buscar una salida. Pero, por ejemplo, para que veamos lo poco pensada que estuvo la iniciativa, el gobierno presentó en los últimos días una propuesta para el retiro de S/5.000, que ya no será viable debido a la promulgación del 25%. Y esos S/5.000 en muchos casos, para las personas que más necesitan ese dinero es un monto mucho mayor al 25% [que tiene en su fondo]. No es una ley que haya sido pensada en los que más necesitaban, no porque no haya sido el objetivo, estoy seguro que mis colegas querían ayudar, pero este tipo de cosas pasan cuando no se escuchan a los técnicos, al BCR, a la SBS y al MEF. Estoy seguro que si esto hubiera pasado por la Comisión de Economía, el proyecto final hubiera sido mejor.

— ¿Y cómo queda la relación con el Ejecutivo tras las discrepancias por la liberación del 25% de los fondos de las AFP?

A mí me preocupa más que la relación, que esto se pueda convertir en una constante: la exoneración de trámites de comisión, el no escuchar a los especialistas porque, además, conforme pase el tiempo nos vamos acercando a las elecciones de 2021, entonces eso es lo que más preocupa. Y somos organismos independientes, habrá temas en los que estemos de acuerdo y otros en los que no. Yo siempre he creído que la independencia constructiva es el mejor camino para una buena relación que favorezca al país.

— ¿Cómo evalúa el manejo que ha tenido el gobierno de la emergencia sanitaria ante el coronavirus?

Mire, yo creo que el gobierno, y esta es una opinión a título personal, ha hecho lo que está dentro de su capacidad, porque lo que estamos viendo acá no son las limitaciones de un gobierno, son las limitaciones de un Estado. Por ejemplo, no se puede corregir en dos meses las limitaciones de un sistema de salud pública que está en crisis hace décadas. A modo de crítica constructiva, sí creo que las medidas de reactivación económica requieren de mayor rapidez. También creo que el gobierno no ha actuado de manera oportuna en el tema de las cárceles, podía haber sacado normas, pero al mandar este proyecto [para deshacinar los penales] al Congreso es una manera de querer empujar el problema a otra persona. Hubiese querido una mayor proactividad en el tema de las cárceles.

— Hasta el momento 10 congresistas han dado positivo para coronavirus. ¿Fue un error del Parlamento realizar plenos y reuniones presenciales?

Sin duda, y así lo señalé en su momento. Justamente por eso es que presenté el proyecto de ley junto con la bancada para permitir las sesiones virtuales. Por ejemplo, la sesión del tema de las AFP pudo tranquilamente ser una sesión realizada mediante sistema electrónico. Los colegas tienen mayor exposición y mayores posibilidades de conseguir un servicio médico de calidad. Mi principal preocupación son los trabajadores, para que el Congreso sesione hay una serie de personal administrativo, de seguridad y de asesores que también tienen que asegurar que todo esté bien, ellos son los más vulnerables en esta situación, creo que el haber sesionado fue una gran temeridad.

— El presidente del Congreso, Manuel Merino, indicó que entre el 11 y 15 de mayo se presentaría el Gabinete Zeballos ante el pleno para solicitar el voto de confianza. ¿Cuáles considera deben ser los ejes de la exposición de los ministros?

Creo que los ejes [de la exposición] de todos los sectores tienen que estar vinculados a la emergencia y lo que viene después de esta. Por ejemplo, veo con mucha preocupación las demoras de reacción de parte del gobierno en cómo enfrentar la problemática de los pueblos indígenas amazónicos de cara a esta emergencia. Escuché con atención a la ministra de Cultura en la comisión del sector, pero siento que no necesariamente se está actuando con la rapidez que se requiere. Creo que el espacio del voto de confianza será importante no solo para escuchar a los ministros, sino para brindar una retroalimentación sobre aquellas cosas que se pueden mejorar.

— El pleno del Congreso aprobó la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República. El Frente Amplio presentará una denuncia constitucional. ¿El Partido Morado apoyará esta medida?

No hemos discutido el tema en bancada. Lo evaluaremos en su oportunidad y tomando en cuenta el contenido de la denuncia.

— El Congreso acaba de aprobar una norma que excluye a los parlamentarios de presentar su declaración jurada de intereses ante la PCM. Ahora este punto será regulado por el propio Legislativo. ¿Esta medida representa un retroceso?

Ha sido un claro retroceso. Inexplicablemente, el Congreso será único organismo constitucional con régimen diferenciado, el resto de organismos constitucionales sí deben cumplir con el régimen previamente establecido. ¿Por qué la diferencia?

La reforma política

— ¿Las elecciones primarias, a raíz de la cuarentena por el coronavirus, deben suspenderse y aplicarse a partir del 2022?

En cuanto a las PASO [primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias] como estaban diseñadas. Pero desde el Partido Morado hemos presentado un proyecto de ley que establece claramente nuestra posición, es absolutamente necesario que haya primarias donde se garantice la democracia interna. Se tiene que garantizar el sistema un militante, un voto. Y estas elecciones tienen que ser organizadas por las entidades electorales, algo que muchos partidos siempre han mostrado gran rechazo.

— ¿La bicameralidad debe ser para el 2021 o para el 2026?

Es un tema complicado, mi posición personal siempre fue estar a favor de la bicameralidad. Desde la bancada Liberal hicimos nuestra la propuesta de bicameralidad presentada por la Comisión Tuesta, que fue el único proyecto de ley que no mandó el Ejecutivo al [anterior] Congreso, porque entendemos que lo que señaló la población en el referéndum de 2018 fue un rechazo a la manera cómo se había planteado la bicameralidad desde el Congreso, una bicameralidad con contrabando. Entonces, creemos que, si hay un proyecto honesto y se le explica a la ciudadanía las diferencias, no tendría por qué ser un óbice la votación del referéndum de 2018. Tal vez se podría pensar en una elección a la mitad del mandato, ni 2021 ni 2026, una suerte de renovación a la mitad implementando la bicameralidad, son figuras que todavía tienen que discutirse. Se requiere diálogo y consenso político.

— ¿El Congreso debe transferir a la Corte Suprema la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿O cree que esta debe ser eliminada?

Nosotros, en nuestra propuesta de trabajo hablamos de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la idea es mantener el antejuicio que tiene que ver con delitos de función, pero esta figura de la inmunidad tiene que ser eliminada completamente. Por supuesto, si vemos que esta propuesta que requiere de amplio consenso, no lo tiene, podríamos pensar en la fórmula planteada por el Ejecutivo, que sea la Corte Suprema la que lo revise.

Partido Morado y las elecciones de 2021

El 3% simpatiza políticamente con Julio Guzmán, líder del Partido Morado, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos Perú. (Foto: GEC)

— ¿Es Julio Guzmán el candidato natural del Partido Morado a la Presidencia de la República en el 2021?

Creo, en general, que los partidos políticos no deberían hablar de candidatos naturales. Hay que respetar la democracia, los procesos internos. Pero en este caso, yo no soy militante del Partido Morado, soy un invitado para este período parlamentario, con lo cual mal haría en pronunciarme sobre temas internos, uno cuando es invitado en una casa no hace estos tipos de comentarios.

— Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos Perú, Guzmán tiene el 3% de las preferencias políticas, la mitad de la cifra que registraba en diciembre. ¿Por qué se ha producido este descenso?

No me corresponde hacer ese tipo de valoración, la podrán hacer y me imagino que la están haciendo dentro del partido de cara a la que será su estrategia en el 2021.