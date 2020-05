En su última entrevista con un medio de comunicación, la aún vicepresidenta Mercedes Araoz tomó distancia de los entredichos en los que ha estado envuelta desde el pasado 30 de setiembre, cuando juró como presidenta de la República encargada por el Congreso, tras la disolución de este poder del Estado.

“No soy una usurpadora. Estuve opuesta a una decisión política del presidente Vizcarra, que lamentablemente decidió cerrar el Congreso. Pienso que no debió hacerse, sigo pensando que no estaba dentro del marco de nuestra Constitución a pesar de la decisión del Tribunal [Constitucional] que fue cuatro a tres votos; una posición bastante dudosa”, declaró hace unos días a la cadena CNN.

Luego de siete meses, la renuncia de Araoz a la vicepresidencia del Perú será debatida este jueves en el pleno del Congreso. En varias ocasiones, la también excongresista había reiterado que su dimisión irrevocable estaba en manos del Poder Legislativo, pero debido a las elecciones, las gestiones para la instalación de los nuevos parlamentarios y la posterior emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19), hicieron que la revisión de la misma se retrase.

“Yo ya estoy alejada de gestión del presidente Vizcarra y no hablo con él desde el 1 de octubre. La situación es como es”, dijo Araoz en entrevista con Camilo Egaña de CNN.

Como única vicepresidenta desde el 21 de marzo de 2018 –tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski-, Araoz tenía entre sus funciones la encargatura del despacho del presidente de la República, Martín Vizcarra, en los días en que se ausentaba del país debido a sus viajes al exterior.

En esta coyuntura, hay que tener en cuenta que por la pandemia del coronavirus, las fronteras están cerradas y no hay posibilidad de viajes al exterior.

El camino a seguir desde las bancadas

¿Que pasará cuando se formalice la renuncia de Araoz a la vicepresidencia? El congresista Otto Guibovich, vocero de Acción Popular, dijo a El Comercio que este jueves presentará un proyecto de ley de reforma constitucional para prever esta y otras situaciones atípicas similares que puedan presentarse en el futuro.

“Estamos presentando una propuesta de reforma constitucional. Es una propuesta personal. Puede presentarse en otras circunstancias. La primera alternativa es que el presidente no salga [del país]”, declaró, sin brindar más detalles.

Por su parte, el congresista Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, manifestó que debido a que la Constitución no prevé explícitamente quién debe asumir el despacho presidencial ante la ausencia de los dos vicepresidentes, una de las salidas sería que el presidente Vizcarra tenga que permanecer en el país hasta el 28 de julio.

“La otra salida sería una modificación constitucional, pero tendría que ser en doble legislatura, lo cual implicaría que hasta que ello ocurra –si es que llega a pasar– igual el presidente Vizcarra se tendría que quedar en el país”, comentó a El Comercio.

De acuerdo con el congresista, las bancadas deben acordar los “caminos constitucionales” a seguir en este caso. “Más que interpretación, preferiría que se trabaje una reforma constitucional en ese sentido. Tiempo sí hay, el tema es que hay que tener claro qué es lo que se va a hacer. Eso le dije a mis colegas de la Junta de Portavoces, tenemos que tener claro los siguientes pasos como Parlamento porque no es solo aceptar y ya veremos más adelante si se reforma o no la Constitución. Ese es el problema”, declaró.

Dijo también que la reforma que se pueda desplegar de este caso no se hace solo pensando en el presidente Vizcarra, sino en situaciones similares que puedan ocurrir más adelante.

“No podemos dejar una situación de facto que ha ocurrido, que podría generar una complicación en otro periodo constitucional. Es mejor haber detectado ese problema hoy, darle una solución a través de una enmienda constitucional y si en el futuro vuelve a ocurrir, ya sabemos qué debe pasar”, manifestó.

No descartó que Fuerza Popular presente una propuesta al respecto, pero que aún es tema de estudio de los asesores de la bancada.

Mercedes Araoz asumió el 30 de setiembre la encargatura de la presidencia por parte del Congreso. (Foto: Congreso de la República)

Omar Chehade, vocero de Alianza para el Progreso (APP) y presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, opinó también que esta situación se presta a varias interpretaciones.

“Una es que el presidente del Congreso reemplace si es que el presidente Vizcarra sale de viaje; pero incluso el vicepresidente solo asume la encargatura del despacho presidencial. Nada más. Lo que buscaría el presidente Vizcarra si sale de viaje al extranjero con permiso del Congreso es quién se encarga del despacho presidencial”, dijo.

El debate se abre aún más debido al vacío constitucional que hay para este caso. “La interpretación extensiva podría ser que el presidente del Congreso asuma el despacho presidencial mientras dure el viaje del presidente de la República. Lo otro es que el presidente no pueda viajar en el año y meses que le queda de Gobierno”, añadió.

De acuerdo con su análisis, debido a la contingencia por la pandemia del coronavirus, el presidente no tendría necesidad de viajar fuera del país. “En estas épocas de crisis no creo que el presidente de la República tenga necesidad de viajar a otro país. En el relativamente poco tiempo que le queda lo saludable es que se quede”, dijo Chehade. Asimismo, desestimó que se presente una propuesta de reforma constitucional al respecto. “Es un hecho atípico. Sería una reforma con nombre propio", finalizó.

Gino Costa, congresista de la bancada del Partido Morado, coincidió con sus colegas en que la Constitución no prevé a quién se le encarga el despacho presidencial en estos casos –no se aplican los artículos referidos a la vacancia presidencial ni a la suspensión–, con lo cual se podría llenar ese vacío con una interpretación de hecho.

“Hay que llenar un vacío, pero lo lógico es que esa responsabilidad temporal, que no implica que el presidente de la República deja de serlo, sino que se hace cargo del despacho. En ese caso hay que llenar el vacío interpretando que uno de sus ministros, alguien de peso dentro de la rama Ejecutivo, pueda asumirlo, y ese es el primer ministro. Quien se queda a cargo del despacho no asume la presidencia de la República, es el encargado”, manifestó. “El presidente del Congreso tiene sus propias responsabilidad y no puede encargarse del despacho de otro poder del Estado”, agregó.

Por otro lado, descartó que se pueda presentar alguna reforma constitucional para ello, pues es una situación atípica. Comentó también que la rutina del presidente podría no variar en cuanto a los viajes que realiza.

“Creo que el presidente se ha manejado bien en este tema. No es muy dado a los viajes al exterior, le gusta más bien viajar por el país y eso no creo que vaya a cambiar en su último año, sobre todo en una circunstancia como esta. La prudencia recomienda que solo viaje cuando es absolutamente necesario y creo que así será”, finalizó.

La última vez que Araoz asumió la encargatura de la presidencia de la República fue del 24 al 26 de setiembre, cuando Martín Vizcarra visitó la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un mes después, el 30 de octubre de 2019, con el Congreso ya disuelto, el presidente Vizcarra manifestó en una conferencia de prensa que no realizaría viajes al extranjero hasta la instalación del nuevo Parlamento. Este poder del Estado es el único facultado para autorizar o denegar los viajes del mandatario al exterior.

Sin embargo, una vez realizadas las elecciones del 26 de enero, el presidente Vizcarra interpretó, en una entrevista con RPP Noticias en febrero, que en caso él tenga que viajar al extranjero la presidencia tendría que ser encargada al presidente del Parlamento.

“Mercedes Araoz ha renunciado al cargo, lo que está esperando es que se la acepten, pero la renuncia no ha sido simulada, sino que ha sido una renuncia formal, por escrito, y se tiene que aceptar por el Congreso”, dijo.

Mercedes Araóz

¿Qué dicen los constitucionalistas?

Los abogados constitucionalistas Víctor García Toma (exministro de Justicia) y Óscar Urviola (expresidente del Tribunal Constitucional) resuelven las preguntas sobre qué ocurrirá en el año y medio de mandato de Martín Vizcarra sin ninguna vicepresidencia.

1. ¿Quién asume las funciones de representación de la vicepresidencia del Perú?

Víctor García Toma: La aceptación de la renuncia genera un vacío constitucional porque la Constitución ha previsto que cuando el presidente viaja fuera del país, tiene una licencia del Congreso, enfermedad, quien se encarga es el primer o segundo vicepresidente, y ahí termina la encargatura del despacho. Supongamos que haya una vacancia al presidente, y no existiera ni el primer ni segundo vicepresidente, asume el presidente del Congreso, pero solo para convocar a elecciones generales.

Óscar Urviola: Ya no tendremos el cargo de vicepresidente que es una figura supeditada a la incapacidad o ausencia del presidente. En el caso de salidas al exterior del presidente, la vicepresidenta asume el despacho pero no la presidencia. Por lo tanto, si no hay primer ni segundo vicepresidente y en el supuesto que el presidente cayera en algún impedimento, tendría que asumir el presidente del Congreso y convocar a elecciones.

2. ¿El despacho presidencial podría ser encargado por el mismo Ejecutivo a un ministerio/ministro?

Víctor García Toma: Ahí hay varios problemas de carácter constitucional. Los cargos de carácter político se ejercen en base a una representación que el pueblo da a través del sufragio. El presidente del Consejo de Ministros o ministros, son simplemente personas de confianza que el presidente de la República ha designado. No tiene una legitimidad ciudadana. Tampoco se puede hacer por ley de desarrollo constitucional.

Óscar Urviola: Si no sucediera una situación de impedimento del presidente, el despacho podría encomendado en la extrema necesidad al primer ministro. No es una situación que está normada, pero tendría que buscarse una solución de ese tipo. En Chile no hay vicepresidentes. Cuando se ausenta el presidente se encomienda el despacho al presidente del Consejo de Ministros. [En Perú] el vicepresidente tampoco asume la presidencia, asume el despacho para atención de algunos asuntos del despacho. El presidente sigue siéndolo.

En caso el primer ministro esté impedido por enfermedad u otra circunstancia, podría ser otro ministro. Eso ocurre normalmente. Cuando se ausenta un ministro, se encomienda el despacho a otro.

[¿Tendría que haber un replanteamiento para cubrir este vacío?] Así es. La ley orgánica del poder Ejecutivo [lo podría establecer]. Es una situación que no está impedida en la Constitución y que ante una situación de facto como la ausencia de dos vicepresidentes, puede encomendar el despacho al primer ministro.

3. ¿El presidente del Congreso podría asumir la encargatura de la presidencia de la República o sería necesaria una reforma para este caso inédito?

Víctor García Toma: La única manera de poder hacerlo sería mediante una reforma de la Constitución. Pero, realmente no valdría la pena porque si el periodo es de un año y eso es lo que va a demorar la reforma, entonces no tendría sentido. Además, reformas para cubrir una situación excepcional. Lo más aconsejable es mantener en el banquillo de suplentes a Araoz.

El presidente del Congreso solo asume la presidencia en caso de vacancia. No hay una autorización de la Constitución de encargatura. La Constitución dice que en caso el ejercicio del poder no pueda ser manifestado por el presidente de la República o los dos vicepresidentes, entonces asume el presidente del Congreso pero únicamente para convocar elecciones.

No hay norma para que el presidente del Congreso se encargue del despacho presidencial, ni expresa ni tácita.

Si queremos agregarle alguna función más, por ejemplo que el presidente del Congreso se encargue del despacho, eso tendría que ser por reforma constitucional y no valdría la pena.

Óscar Urviola: El presidente del Congreso solo asume la presidencia cuando se produce la incapacidad del presidente y convoca a elecciones pero no se da esta situación. El tema es quién asume el despacho en caso el presidente viaje o esté impedido temporalmente.

4. ¿Uno de los caminos podría ser que el presidente no viaje hasta el fin de su mandato?

Víctor García Toma: El presidente si no tiene necesidad de viajar al exterior, y el ministro de Relaciones Exteriores puede participar en estas conferencias o reuniones de representación del Gobierno, está cubierta esa área. No habría necesidad de vulnerar la Constitución o apurar un proyecto de reforma que no tiene sentido. Las preocupaciones de Vizcarra son más locales, internas.

Óscar Urviola: Es una solución práctica. Que no salga y no se enferme, que ojalá no ocurra eso.

5. El presidente Vizcarra dijo hace unos meses que si él debe viajar, la presidencia recaería en el presidente del Congreso, ¿es correcta esta interpretación?

Víctor García Toma: No es válida porque el presidente del Congreso solo puede ocupar la primera magistratura cuando no hay presidente ni vicepresidentes. Pero, el presidente sigue en ejercicio del poder pese a que pueda estar en otro país.

Óscar Urviola: Creo que hay un error de interpretación en eso.