Minutos antes del mediodía de este miércoles, se conoció la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Nuñez Julca, de declarar no aplicable el indulto humanitario que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó en diciembre del año pasado al ex mandatario Alberto Fujimori.

Nuñez Julca también dispuso la detención de Alberto Fujimori. En consecuencia, este último deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Esta resolución fue apelada hoy mismo por la defensa.

Hay que recordar que Alberto Fujimori fue condenado el 7 de abril del 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata de los asesinatos perpetrados por el Grupo Colina. Sin embargo, la sentencia se empezó a contabilizar desde su captura en Chile en 2006.

Tras esta decisión judicial, ¿cuáles son los escenarios que se presentan para Alberto Fujimori?

-El camino de la apelación-

El penalista Luis Lamas Puccio explicó a este Diario que la defensa de Alberto Fujimori tendrá que demostrar en su apelación que el contenido de la resolución judicial -en su forma y fondo- no se justifica. Según señaló, la resolución solo puede ser anulada si el magistrado no fundamentó debidamente las razones de su decisión.

En tanto la penalista Romy Chang comentó que no existe un procedimiento previsto para declarar la nulidad de un indulto, y que esta situación ha sido generada por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso su revisión en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, señaló que toda persona tiene derecho al debido procedimiento y toda decisión debe ser revisable en segunda instancia.

Chang indicó que el juez puede disponer que la detención de Alberto Fujimori sea inmediata y que la apelación no suspende su ejecución.

-El camino de la resolución confirmada-

Lamas Puccio señaló que si la resolución que anula el indulto es confirmada en segunda instancia, la defensa puede plantear una casación ante la Corte Suprema.

Dicho recurso, indicó, será admitido a trámite siempre y cuando la resolución que anula el indulto haya violentado principios de carácter constitucional. Por ejemplo, que no se respetó el derecho a la defensa, que no hubo un razonamiento lógico, es decir aspectos formales.

Agregó que, más allá de la casación, se puede interponer un hábeas corpus para que esto se ventile en la vía constitucional mediante un recurso de agravio ante el TC. Según estimó, en los próximos 30 días el caso podría ser revisado en la segunda instancia.

Chang agregó que otro camino sería que la detención de Alberto Fujimori recién se produzca cuando la segunda instancia confirme la resolución. Además, comentó que si la defensa agota todas las instancias nacionales, podría recurrir a fueros internacionales.

-El camino de la no confirmación-

En caso la resolución que deja sin efecto el indulto no sea confirmada en segunda instancia, Lamas y Chang señalaron que prevalece otra vez el indulto y Alberto Fujimori tendría que ser puesto en libertad nuevamente.

Anotaron que la parte civil también tendría los mismos derechos, es decir también puede apelar, plantear una casación o un hábeas corpus.

-¿Se puede evitar la detención inmediata?-

Tanto Lamas Puccio como Chang coincidieron en afirmar que la defensa del ex presidente podría presentar un hábeas corpus argumentando que su estado de salud es grave.

El primero indicó que esto tendría que estar fundamentado con documentos médicos que pusieran en evidencia la respectiva situación clínica, por lo que toma tiempo.

Chang precisó que dicho hábeas corpus sería visto por otro magistrado distinto al que anuló el indulto.