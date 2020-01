El empresario peruano israelí Josef Maiman, quien se ha convertido en un colaborador eficaz, confirmó hoy en la audiencia de prueba anticipada y en respuesta a las preguntas del fiscal José Domingo Pérez, que recibió en sus cuentas -en total- más de US$34 millones de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, con al finalidad de que sean transferidas a las cuentas del expresidente Alejandro Toledo.

Según detalló en el interrogatorio que fue supervisado por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, Maiman Rapaport detalló, vía videoconferencia desde Israel, que Odebrecht desembolsó entre 30 y 31 millones de dólares, mientras que Camargo Correa pagó 4 millones.

“(¿Qué le dijo Alejandro Toledo cuando recibió el dinero de Camargo Correa?) Yo no recuerdo haberle dicho a Alejandro Toledo que había recibido pagos de Camargo. Yo me limitaba a recibir los fondos y transferirlos. Cualquier información que pudo haber recibido de los fondos fue vía las compañías esas que manejaba Avi Dan On. Él las establece y él las maneja", detalló Maiman en la audiencia.

#Odebrecht sobre los pagos de #CamargoCorrea.

"Toledo me dijo que van a haber otros pagos de otros empresas brasileñas", dijo #JosefMaiman



#Odebrecht En otro documento de julio 2005, Maiman dice que es un adedum al contrato. Y que señala compensaciones por los proyectos IIRSA Norte e Iñampari por $34 millones 300 mil.

En otro documento firmado por Barata y Malamud se corrige el monto.

El empresario, quien declaró en el marco del caso Odebrecht y el caso Ecoteva, señaló que las empresas creadas por Avraham Dan On fueron gestionadas por este último como receptoras de los fondos que las firmas brasileñas le depositaban.

“A mí Toledo nunca me preguntó ni me habló de esto (de la recepción de dinero de Camargo Correa). Los fondos me llegan a mí y a Costa Rica [...] Toledo me dijo que van a haber otros pagos de otras empresas brasileñas”, manifestó el colaborador eficaz.

Josef Maiman señaló que, en el 2006, Jorge Barata, superintendente de Odebrecht en el Perú, le comunicó que iba a iniciar el proceso de depósitos, algo que procedió a informar al expresidente Toledo.

#Odebrecht Josef Miaman dice que recuerda que fueron entre $34 o $35 millones los que recibió de la empresa Odebrecht a través de sus empresas.



Vía @Politica_ECpe





- Estado de salud -

Josef Maiman solicitó, a lo largo de la audiencia, recesos en varias ocasiones por cuestiones de salud. Pese a esto, al inicio de la audiencia de prueba anticipada, aseguró que se encontraba estable pero bajo supervisión médica.

“Mi estado de salud hoy es estable. Tengo condiciones bastante rígidas que cumplir [...] Tuve una comparecencia muy larga, pero ahora estoy bajo supervisión médica estable (¿Tiene problemas de salud mental?) No”, aseguró.

El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de la justicia peruana con Maiman Rapaport, quien en agosto del 2017 se acogió a dicho proceso especial. Para tal fin, se programó la audiencia de esta mañana en la Sala de audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ubicada en la avenida Tacna 734, en el Cercado de Lima.