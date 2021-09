La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), dijo que no se pueden aprobar proyectos de ley que estén planteadas con nombres y apellidos específicos, al comentar la posibilidad de que el Parlamento apruebe una propuesta para que los restos mortales de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos sean cremados tras su fallecimiento, tal y como ocurrió con Abimael Guzmán.

“Me preguntaron sobre la propuesta y no tengo conocimiento de una propuesta sobre ese tema. Entiendo yo que la Comisión de Justicia va a presentar algún proyecto de ley en general, pero no me he reunido con la bancada y no tengo conocimiento de ese proyecto de ley”, indicó en declaraciones a TV Perú Noticias.

“Sabemos que los proyectos de ley son en general, no pueden haber proyectos de ley con nombres propios, tienen que ser en general”, añadió.

Alva respondió así cuando se le consultó sobre la posibilidad de que la bancada de Acción Popular presente una iniciativa para que se incluya a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la ley que se aprobó para permitir la incineración de los restos mortales de terroristas como Abimael Guzmán.

Cabe recordar que esta semana, el congresista de Acción Popular Ilich López descartó que su bancada fuera a presentar una propuesta en ese sentido, tal y como había informado un medio local. En declaraciones a La República, precisó que lo que conocía era la posibilidad de que otras agrupaciones políticas planteen un proyecto para que se puedan cremar los restos de reos que cometieron delitos de lesa humanidad y no solo los condenados por terrorismo.

Más temprano, en declaraciones a RPP, la presidenta del Congreso había manifestado una opinión similar, señalando que este tema está siendo debatido en la Comisión de Justicia.

“Ningún proyecto de ley se puede hacer con nombre y apellido. Es un tema que se discutirá en la Comisión de Justicia. No he escuchado que haya salido un proyecto de ley de la misma bancada. Entiendo que iba a salir de la Comisión de Justicia”, manifestó.

